4 ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি, পুজোর মুখে বানভাসি কলকাতা
আশঙ্কা ছিল আর সেটাই সত্যি হল। মহানগর যখন উৎসবমুখী আলোকজ্জ্বল, তখনই রাতভর মুষলধারে বৃষ্টিতে বানভাসি অবস্থা। দুর্যোগে জেরবার শহরবাসী। জল নামাতে ময়দানে নিকাশি কর্মীরা ৷
Published : September 23, 2025 at 8:33 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: পুজোয় কাঁটা তাহলে বৃষ্টি ? রাতভরের বৃষ্টিতে যা অবস্থা তাতে এই প্রশ্নটার উত্তর হ্যাঁ-ই ভাবছেন কলকাতাবাসী ৷ আজ দ্বিতীয়া ৷ মহালয়ার দিন থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শহর কলকাতার বেশ ক'য়েকটি পুজো উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার অর্থাৎ আজকের ভোর পর্যন্ত ঘণ্টা চারেকের বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তাঘাট জলের তলায় ৷ দুর্গাপুজোর আগে রীতিমতো বিপর্যস্ত হয় পড়েছে কলকাতার জনজীবন।
পুজোর মুখে ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে শহরবাসীর মাথায় হাত। সল্টলেক এবং লাগোয়া এলাকা বানভাসি চেহারা নিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় দোকান কিংবা মানুষের ঘরে ঢুকে গিয়েছে জল। তবে ভোর থেকেই জমা জল নামাতে তৎপর হয়ছে কলকাতা কর্পোরেশনের নিকাশি বিভাগ। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পরিষদ নিকাশি তারক সিং রয়েছেন পর্যবেক্ষণে ৷
সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে শহরের বিভিন্ন রাস্তার পরিস্থিতি থেকে ফোনে ফোনে নির্দেশ দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বড় আধিকারিকদের ৷ শহরের বিভিন্ন এলাকায় নেমেছেন নিকাশি কর্মীরা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যান্ত্রিক গাড়ি।
দুর্যোগে বিপর্যস্ত জনজীবন
উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে দফায় দফায় বৃষ্টি। গতকাল দিনভর ছিল আকাশের মুখ ভার। টিপটিপ বৃষ্টি লেগেই ছিল। সোমবার রাত থেকেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। রাত যত বেড়েছে বৃষ্টির দাপট ততই বেড়েছে। মঙ্গলবার কাকভরে যা বৃষ্টি হয়েছে তাতে নজির বিহীন জল দেখল পুজোর শহর। কার্যত পুরো শহরের পথঘাট চলে গিয়েছে জলের তলায়। এমন কোনও অংশ নেই যেখানে জল জমেনি। অন্যবারের তুলনায় জমা জলের উচ্চতাও বেশ খানিকটা বেশি।
বৃ্ষ্টির কোপ পুজো মণ্ডপে
এর জেরে রীতিমতো বিপর্যস্ত হয় পড়েছে কলকাতার জনজীবন। থমকে গিয়েছে যানবাহন। পুজোর মুখে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি শহরবাসী। মণ্ডপ থেকে শুরু করে রাস্তা গলি, নিচু তলার বাড়ি থেকে ঘর জলমগ্ন। বানভাসি বৃষ্টি কোপ বসিয়েছে হাতিবাগান নবীনপল্লি দুর্গাপুজোর মণ্ডপেও ৷
কোথায় কত পরিমাণ বৃষ্টি ?
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, রাত 12টা থেকে ভোর 4টে পর্যন্ত মানিকতলা বৃষ্টি হয়ছে 169 মিলিমিটার, দত্ত বাগান 182 মিলিমিটার, বীরপাড়া 142 মিলিমিটার। মার্কাস স্কোয়ার 124 মিলিমিটার, বেলগাছিয়া 178 মিলিমিটার, ধাপে 212 মিলিমিটার, তপসিয়া 272 মিলিমিটার, উল্টোডাঙা 260 মিলিমিটার, কামদহরি 332 মিলিমিটার। পামারব্রিজ এলাকায় 217 মিলিমিটার, ঠনঠনিয়া 195 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।
পর্যবেক্ষণে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিক
এদিকে চিংড়িঘাটা 237 মিলিমিটার, ট্যাংরা 196 মিলিমিটার, পাগলাডাঙা 201 মিলিমিটার, বালিগঞ্জ 264 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ছে। যোধপুর পার্ক 285 মিলিমিটার, কালীঘাটে 280 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ছে। কয়েক ঘণ্টায় এই পরিমাণ বৃষ্টিপাতের জেরে জলের তলায় চলে গিয়েছে শহর। রাতে যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে সেই সময় জোয়ার আসার কারণে লকগেটগুলি রাত 12টা থেকে ভোর 4টে পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়ছে ৷ তাই শহরে বৃষ্টি হলেও জল যাওয়ার পথ না-থাকায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয়। এখন কলকাতা কর্পোরেশনের সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমে আসেন নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ সদস্য তারক সিং।
রাস্তায় নেমেছেন নিকাশি কর্মীরা
এই বর্ষার মধ্যেই পুজো ফলে প্রস্তুতি বৈঠকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্পোরেশনের বাড়তি আয়োজন ও তৎপর থাকার কথা। সেই মতো ভোর থেকে বিভিন্ন এলাকায় নিকাশি কর্মীরা নেমেছেন। কলকাতার ওয়াটার পকেট হিসেবে পরিচিত জায়গাগুলো শুধু নয়, পুরো শহরই জলের তলায়। এর জেরে সকাল থেকেই বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। অনেক জায়গায় গাড়ির চাকা গড়ালেও তা খুবই ধীর গতিতে। বাজার দোকান বসেনি। অফিস যেতে তীব্র ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের।
চতুর্থীতে ফের নিম্নচাপ
এনিয়ে ভারতের মৌসম ভবন (IMD) জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে এবং এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তার ফলেই দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হলেও কিছু জায়গায়, বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আগামিকাল, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আগামী 25 সেপ্টেম্বর পূর্ব-মধ্য সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে আরেকটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে।