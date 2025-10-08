ETV Bharat / state

গঙ্গার ভাঙনে বিপন্ন মালদা-মুর্শিদাবাদ, বাড়ছে ক্ষোভ

মালদা ও মুর্শিদাবাদ, দুই জেলাতেই গঙ্গার ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে ৷ ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবিতে সরব বাসিন্দারা৷

GANGES EROSION
গঙ্গার ভাঙন (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 8:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা/মুর্শিদাবাদ, 8 অক্টোবর: প্রাচীন প্রবাদ, নদী এ’কূল ভাঙে ও’কূল গড়ে৷ কিন্তু গঙ্গার ক্ষেত্রে বোধহয় সেই প্রবাদ খাটে না৷ অন্তত মালদা আর মুর্শিদাবাদ জেলায়৷ দুই জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা এখানে দু’কূলই ভাঙে, কিছু গড়ে না৷ দশকের পর দশক থেকে দুই জেলার আয়তন কমিয়ে দিচ্ছে গঙ্গা৷ গিলে নিচ্ছে দু’কূলের কৃষিজমি, আমবাগান থেকে শুরু করে বসতিও৷

গঙ্গার তাণ্ডবে ইতিমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে মালদার কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের আস্ত একটা গ্রাম পঞ্চায়েত৷ নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রহর গুনছে মানিকচক ও রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের আরও পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা৷ একই কাহিনি মুর্শিদাবাদ জেলাতেও৷ ওই জেলার ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে৷ চলতি মরশুমেও গঙ্গার খিদে যে কমেনি তার প্রমাণ পেয়েছে দুই জেলার মানুষ৷

GANGES EROSION
গঙ্গার ভাঙন (ফাইল ছবি)

এই বছর দেশ থেকে বর্ষার বিদায়পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে৷ গঙ্গার জল নামছিল দ্রুতগতিতে৷ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিলেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা৷ কিন্তু মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার সময় প্রতি বছরই ভালো বৃষ্টিপাত ঘটায়৷ খানিকটা নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের আলো উসকে ওঠার মতো৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি৷ 4 অক্টোবর থেকে হঠাৎ করেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়৷ এর জেরে ফের দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করে গঙ্গার জল৷

জলস্তরের নামা আর ওঠার খেলায় সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ড গ্রামে শুরু হয় তীব্র নদী ভাঙন৷ সোমবার গভীর রাতে ওই গ্রামের শতাব্দী প্রাচীন চাচণ্ড কালীমন্দির গ্রাস করে উন্মত্ত গঙ্গা৷ 120 বছরের পুরনো মন্দিরটি বিগ্রহ-সহ গঙ্গায় চলে যায়৷ তার পাশেই রয়েছে গ্রামের একমাত্র শিশু শিক্ষাকেন্দ্র৷ সেটি এখন গঙ্গার উপরে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে৷ কালীমন্দিরের পর শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের শেষ পরিণতির প্রহর গুনছেন চাচণ্ডবাসী৷

GANGES EROSION
গঙ্গার ভাঙন (ফাইল ছবি)

সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ বলেন, “সোমবার রাতের ভাঙনে বেশ কয়েক মিটার এলাকা গঙ্গায় চলে গিয়েছে৷ প্রাচীন কালীমন্দিরটি বাঁচানো যায়নি৷ গঙ্গার গ্রাস থেকে বাকি অংশ রক্ষার জন্য সেচ দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছে৷ গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে৷”

বিডিও একথা বললেও প্রশাসনের উপর ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের৷ তাঁদের দাবি, মাসখানেক আগেও গঙ্গা গ্রামের পাড় ভাঙতে শুরু করে৷ সেই সময় 10টি বাড়ি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে৷ মন্দিরটি কোনোরকমে বেঁচে যায়৷ তখনই প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, যেভাবে হোক, কালীমন্দির রক্ষার ব্যবস্থা যেন করা হয়৷ মন্দির বাঁচানোর জন্য প্রশাসনের কাছে অনেকবার আবেদন জানানো হয়েছে৷ কিন্তু প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি৷ আর ক’দিন পর কালীপুজো৷ তার আগে গোটা মন্দির গঙ্গাগর্ভে চলে গেল৷ প্রশাসন কেন ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ করল না? এবার গ্রামের একমাত্র শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটিরও সলিল সমাধি হওয়ার পালা৷ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় সেটিও রক্ষা পাবে না৷

GANGES EROSION
গঙ্গার ভাঙন (ফাইল ছবি)

এবার গঙ্গার দাপটে বাঁধ উড়েছে মালদার ভূতনি চরের৷ ভাঙনে দিশেহারা রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা৷ ইতিমধ্যে কান্তটোলা গ্রামের পুরোটাই নদীগর্ভে৷ নদীতে বিলীন হওয়ার প্রহর গুনছে শ্রীকান্তটোলা-সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম৷ বিপন্ন কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকাও৷

বিপন্ন মানুষের দাবি গঙ্গার ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা করা৷ সেই কাজ করার কথা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের৷ কিন্তু এই প্রশ্ন উঠলেই দুই সরকার একে অন্যের দিকে আঙুল তোলে৷ শুরু হয় বাক্‌যুদ্ধ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি৷ রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা দাবি করেন, এই কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের৷ আর কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়, এই কাজের জন্য রাজ্য সরকারকে প্রথমে আবেদন জানাতে হয়৷ সেই আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্র প্রকল্প তৈরি করে৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও আবেদনই পাঠায়নি৷

GANGES EROSION
গঙ্গার ভাঙন (ফাইল ছবি)

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষজনের কিন্তু এত কথা শোনার আর সময় নেই৷ সব হারিয়ে এখন তাঁরা ক্ষোভে ফুঁসছেন৷ কখন যে সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ হবে, কেউ জানে না৷ তাঁরা দেখছেন, পাশের রাজ্য বিহারে গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে৷ পাথরের বোল্ডার দিয়ে পাড় থেকে নদীর গভীর পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হচ্ছে৷ চলতি বর্ষা মরশুমে তার সুফলও পাওয়া গিয়েছে৷ এবার বিহারে গঙ্গা ভাঙন হয়নি বললেই চলে৷ তাঁদের প্রশ্ন, বিহারে এই ব্যবস্থা নেওয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গে তা হবে না কেন? তাঁরা কি ভারতবর্ষের বাইরে থাকেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে, তা অজানা৷

আশার কথা, বুধবার থেকে গঙ্গার জলস্তর স্থিতিশীল হয়েছে৷ এদিন সকাল আটটায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 24.18 মিটার৷ বিপদসীমা 24.69 মিটার থেকে 51 সেন্টিমিটার নীচে৷ সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আপার ক্যাচমেন্ট থেকে যদি আর জল না নেমে আসে তবে আগামিকাল থেকেই জলস্তর কমার সম্ভাবনা রয়েছে৷ কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, স্থিতিশীল হওয়ার পর কয়েকদিন গঙ্গার জলস্তরের বাড়া-কমা চলতে থাকে৷ তবে জলস্তর কমার সময় আরও একবার তীব্র নদী ভাঙনের সম্ভাবনা থেকেই যায়৷ তাই এখনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই নদীপাড়ের বাসিন্দাদের৷ এখনও সতর্ক হয়েই থাকতে হবে সবাইকে৷

আরও পড়ুন -

  1. হঠাৎ করে জলস্তর বৃদ্ধি গঙ্গা-ফুলহরে, ফের আতঙ্কিত নদী-পাড়ের বাসিন্দারা
  2. গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেল শতাব্দী প্রাচীন কালী মন্দির, বিপজ্জনক অবস্থায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র
  3. লাগাতার বৃষ্টিতে বেড়েছে গঙ্গার জলস্তর, সামশেরগঞ্জে নদীগর্ভে 75 মিটার এলাকা

For All Latest Updates

TAGGED:

MALDAMURSHIDABADগঙ্গার ভাঙনভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থাGANGES EROSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.