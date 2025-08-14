খড়গ্রাম, 14 অগস্ট: পনেরো দিন থেকে জলবন্দি খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের সতেরোটি সংসদ । দ্বারকা, ব্রাহ্মণীর জল খড়গ্রাম থেকে এবার উপচে পড়ল নবগ্রামে । নবগ্রাম ব্লকের রসুলপুর পঞ্চায়েতের বাকিপুর, পিয়েলডাঙা, শুকদেবপুর, চন্দ্রহাট, কচুবাড়ি, দেরুল জলবন্দি হয়ে পড়েছে । 22 হাজার হেক্টর আমন চাষের জমি জলের তলায় রয়েছে ।
মঙ্গলবার থেকে ব্রাহ্মণী নদীর জল বাড়ায় নতুন করে খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি পঞ্চায়েতের আটটি গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । ওই সব গ্রামের বাসিন্দাদের বাজার হাট স্কুল যেতে একমাত্র ভরসা নৌকা বা ডিঙি । হাঁটু জলের উপর দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে । স্কুলে স্কুলে পরীক্ষা চলছে । পড়ুয়াদের কার্যত বিপদের ঝুঁকি নিয়েই স্কুলে যেতে হচ্ছে । সরকারি ত্রাণ নিয়ে উঠছে একাধিক অভিযোগ । অধিকাংশ জায়গায় সরকারি সাহায্য পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ ।
স্থানীয় বিধায়ক আশিস মার্জিত বলেন, "আটটি গ্রাম সম্পূর্ণ জলবন্দি হয়ে পড়েছে । আমন চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । আমি জলসম্পদ ভবনে গিয়ে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে দেখা করেছি । উনি আমাকে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছেন ।"
ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে উৎপত্তি ব্রাহ্মণী নদী বীরভূমের উপর দিয়ে খড়গ্রামে পড়েছে । এই ব্রাহ্মণী নদীই খড়গ্রামবাসীর কাছে কার্যত প্রতি বর্ষায় অভিশাপ হয়ে ওঠে । স্থানীয়দের বক্তব্য, গত বছরও বন্যায় ঘর বাড়ি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল । তবে এবার বন্যার প্রভাব খুব বেশি । এবার কার্যত আমনের জমি, সব্জি চাষের জমির সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে । বহু ঘর বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির কোনও খবর মেলেনি । অতিরিক্ত বর্ষণের কারণে পনেরো দিন আগে থেকেই ঝিল্লি পঞ্চায়েতের সতেরোটি সংসদ জলবন্দি হয়ে রয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীকান্ত মার্জিত বলেন, "এবারও একইরকম অবস্থা ৷ মঙ্গলবার পনেরো মিনিটে ব্রাহ্মণী নদীর জলে প্লাবন ঘটেছে । নৌকাই এখন একমাত্র ভরসা ।"
মঙ্গলবার থেকে ঝিল্লি পঞ্চায়েতের দুই যাদবপুর, কোলাই, পাহাড়পুর, বাজিতপুর, বেলেডাঙা-সহ আটটি গ্রাম সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । বহু মাটির বাড়ি ভেঙেছে । বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে বহু বাড়ি ঘর । গ্রাম থেকে বেরতে হলে হাঁটু জল পার হতে হচ্ছে । সেই জলে প্রবল স্রোত রয়েছে । ফলে বিপদের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে । বাজার, হাট যেতে হলে নৌকায় একমাত্র ভরসা । সেখানেও তেলের অভাবে নৌকা চালাতে সমস্যায় পড়ছেন গ্রামবাসীরা । এদিকে সরকার ত্রাণ নিয়েও ক্ষোভ বাড়ছে । বহু গ্রামে এখনও ত্রাণ পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ ।
স্থানীয় বাসিন্দা সোনা মণ্ডল বলেন, "ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা চলছে ৷ তাদের জলের মধ্যে দিয়েই আসা যাওয়া করতে হচ্ছে ৷ যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কেউ বাঁচবে না ৷ সারাজীবন বন্যাতে আমাদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ৷ আমাদের এই দুরবস্থা কোনওদিনই ঠিক হওয়ার নয় । আমরা ত্রাণও পাই না ৷ গতবছর ঘর ভেঙেছিল কিন্তু একটা ত্রিপলও পাইনি ।"
একদিকে খরস্রোতা ব্রাহ্মণীর জলস্ফীতি বাড়ছে ৷ পাশাপাশি উপরের বৃষ্টি । দুই সাঁড়াশি আক্রমণে নাজেহাল ঝিল্লি পঞ্চায়েতের মানুষ । ব্রাহ্মণীর জল খড়গ্রাম ছাপিয়ে এবার নবগ্রামে পড়েছে । পাশাপাশি দ্বারকা নদীর জলও নবগ্রামে ঢুকতে শুরু করায় পাশাপাশি দুটি ব্লকই বন্যা কবলিত ঘোষণার দাবি উঠেছে ।