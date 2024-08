ফের একই লাইনে দু'টি ট্রেন! ভাইরাল হাড়হিম করা ভিডিয়ো - Two Trains in Same Line

ETV Bharat / state

ফের একই লাইনে দু'টি ট্রেন! ভাইরাল হাড়হিম করা ভিডিয়ো - Two Trains in Same Line

Published : 19 hours ago | Updated : 14 hours ago

হাড়হিম করা ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ( ইটিভি ভারত )

হুগলি, 1 অগস্ট: ফের একই লাইনে চলে এল দু'টি ট্রেন। বৃহস্পতিবার সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ যদিও ইটিভি ভারত এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ৷ পাশাপাশি রেলের তরফেও দাবি করা হয়েছে এই ভিডিয়োটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর ৷ জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে,পূর্ব রেলের হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনের শিবাইচণ্ডী স্টেশনের কাছে। সকাল 6.20 মিনিট নাগাদ একই লাইনে দেখা যায় 36071 হাওড়া-গুড়াপ লোকাল ও বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনকে । যাত্রীরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে এই ঘটনার ভিডিয়ো করতে থাকেন ৷ চাঞ্চল্য ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে ৷ একই লাইনে দু'টি ট্রেন (ইটিভি ভারত)

যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রেলের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে এই ভিডিয়োটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। রেল জানিয়েছে, 36071 হাওড়া-গুড়াপ লোকাল শিবাইচণ্ডী স্টেশনের বাইরে 06.20 মিনিট নাগাদ আটকে যায় এবং বন্দেভারত এক্সপ্রেস সঠিকভাবে সংকেত মেনে নির্দিষ্ট গতিতে ট্র্যাকে চলছিল। বিষয়টি স্বয়ংক্রিয় সংকেত দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে স্বয়ংক্রিয় সংকেত অঞ্চলের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। রেলের কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিরাপদ। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য়, দিন দু'য়েক আগে হাওড়া-মুম্বই মেল ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরে লাইনচ্যুত হয় ৷ ঝাড়খণ্ডের বারাবাম্বু রেল স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে । তার আগে গত 17 জুন উত্তরবঙ্গে রাঙাপানি স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতামুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ৷ দুর্ঘটনার সংঘর্ষে এক্সপ্রেসের কয়েকটি বগি উড়ে যায় শূন্যে ৷ এভাবে বারবার ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে প্রশ্নের মুখে পড়েছে রেলের যাত্রী নিরপত্তা। থার্ড লাইন স্বাভাবিক, একাধিক ট্রেনের সময়-যাত্রাপথ বদল

