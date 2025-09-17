দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে উত্তরপ্রদেশের পুণ্যার্থীদের বাসে দুর্ঘটনা; মৃত 1, আহত অনেকে

দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে উত্তরপ্রদেশের পুণ্যার্থীদের বাসে দুর্ঘটনা; মৃত 1, আহত অনেকে
বাস দুর্ঘটনায় আহত একাধিক ৷ 19 নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা মারে বাসটি ৷
Published : September 17, 2025 at 2:15 PM IST
গুড়াপ, 17 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতের লরির পিছনে ধাক্কা মারল পুণ্যার্থীদের বাস ৷ ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও 20 জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 4 জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ বুধবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গুড়াপে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশ থেকে 56 জন পুণ্যার্থীকে নিয়ে রওনা দিয়েছিল বাসটি ৷ পথে গয়া-সহ আরও কয়েকটি জায়গায় ঘুরে পুণ্যার্থীদের নিয়ে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে রওনা দেয় বাসটি ৷ বুধবার ভোররাত প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে বর্ধমান পেরিয়ে হুগলির গুড়াপে প্রবেশ করে বাসটি ৷ তার আগে একটি মালবোঝাই লরি ছিল ৷ দ্রুত গতিতে সেটির পিছনে ধাক্কা মারে বাসটি ৷
অভিযোগ, ধাক্কা মারার পর লরিটিকে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে যায় বাসের চালক ৷ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পুণ্যার্থীদের গাইড রামদেওয়া মিশ্রের ৷ তাঁর বয়স 45 বছর ৷ বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরের কাটরায় ৷ ঘটনায় বাকি আহতদের গুড়াপে চিকিৎসা চলছে ৷ বাসে থাকা অন্যান্য পুণ্যার্থীদের স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ সেখানেই তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান বাসচালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷ ফলে বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) প্রিয়ব্রত বকসি বলেন, "ভোর চারটে নাগাদ উত্তরপ্রদেশ থেকে একটি বাস দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে উপর দিয়ে যাচ্ছিল ৷ গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থী তাঁরা ৷ সেই সময় গুড়াপের বসিপুর এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চলন্ত লরির পিছনে ধাক্কা মারে ৷ আহতদের মধ্যে 12 জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ অন্যান্য পুণ্যার্থীদের গুড়াপ থানার কাছে একটি কমিউনিটি হলে রাখা হয়েছে ৷ তাঁদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷"
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এ দিন সকালে কমিউনিটি হলে অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র ৷ তিনি বলেন, "গুড়াপ থানার উদ্যোগে কমিউনিটি হলে রাখা হয়েছে তাঁদের ৷ এখানে যাঁরা আছেন সকলেই সুস্থ ৷ চিকিৎসক দেখেছেন তাঁদের ৷ প্রশাসনের তরফে তাঁদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷"