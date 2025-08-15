ETV Bharat / state

থামল লড়াই ! আন্দোলনের মাঝেই প্রয়াত চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক - UNTENDED TEACHER DIED

চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন সুবল সরেন ৷ সোমবারের স্ট্রোক তারপর থেকে চিকিৎসা ৷ স্বাধীনতা দিবসের সকালেই মৃত্যু হল তাঁর ৷

প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : August 15, 2025 at 12:24 PM IST

কলকাতা, 15 অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টের এক কলমের খোঁচায় চাকরি গিয়েছে প্রায় 26 হাজার (এসএসসি) যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষকদের । নিজেদের চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা। কখনও বিকাশ ভবন, কখনও এসএসসি অফিসের সামনে চলছে তাঁদের অবস্থান । দিল্লিতেও অবস্থান করে এসেছেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা। সেই আন্দোলনের অন্যতম এক যোদ্ধা ছিলেন 36 বছরের শিক্ষক সুবল সরেন। 15 অগস্টের সকালে তাঁর মৃত্যু হল ৷

তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। বৌলাসিনী বিবেকানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন ৷ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন । যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা বলেন, "সুবল স্যর চির শান্তির দেশে চলে গিয়েছেন । সব শেষ হয়ে যাচ্ছে । এই স্বাধীনতা চাই না আমরা ।"

সুবলের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ৷ তিনি বলেন, "চাকরি চলে যাওয়ার পর অনেক চিন্তা করত। মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েছিল। আমার স্বামী যোগ্য শিক্ষক ছিল। কেন ওর চাকরি চলে গেল ?"

যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে এদিন বলা হয়, "আমাদের সহযোদ্ধার সোমবার স্ট্রোক হয় । তাঁর শরীরের ডান পাশ সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে যায়। প্রথমে তাঁকে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ছিলেন। ওই হাসপাতালেই আজ অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের সকাল 7টা 45 নাগাদ সুবলের মৃত্যু হয় ।

2016 সালের প্যানেলে 15 হাজার 403 জনের মধ্যে প্রায় 2000 জন তপশিলি উপজাতি (ST) গোষ্ঠীর শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শিক্ষক সুবল সরেন। তাঁর বাড়িতে রয়েছেন বাবা, মা, স্ত্রী এবং দেড় বছরের এক সন্তান। বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী বলতে ছিলেন তিনিই । দীর্ঘদিন মানসিক চাপে থাকতে থাকতে তাঁর পরিবারে এই বিপদ নেমে আসে বলেই মনে করছেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অন্যদিকে, হুগলির আরেক যোগ্য চাকরিহারা যোগ্য হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় নামে একজন যোগ্য চাকরিহারার শিক্ষক চাঁপাডাঙা আরোগ্য নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা এবং পেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।

এই বিষয়ে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষিক রাকেশ আলম বলেন, "দীর্ঘদিনের মানসিক অবসাদ, আর্থিক দুশ্চিন্তা, সামাজিক সম্মান অবক্ষয়ের যে অভ্যন্তরীণ চাপ তার পারদ ক্রমাগত বাড়ছে আমাদের মধ্যে। বাড়ছে বিবিধ জটিলতাও। শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েছি আমরা। 2016 প্যানেলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশ্ন একটাই, "আমাদের অপরাধ কী ? এর উত্তর মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও দিতে ব্যর্থ।"

