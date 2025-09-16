হাওড়া মেট্রো স্টেশনে অস্বাভাবিক মৃত্যু যাত্রীর, ছিল না আপৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা !
45 মিনিট বিনা চিকিৎসায় মেট্রো স্টেশনে পড়েছিলেন যাত্রী ! অভিযোগ অস্বীকার মেট্রো কর্তৃপক্ষের ৷
Published : September 16, 2025 at 7:30 PM IST
হাওড়া, 16 সেপ্টেম্বর: গত সপ্তাহেই দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে একাদশ শ্রেণির ছাত্রকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে সহপাঠীর বিরুদ্ধে ৷ এবার গ্রিন লাইনের হাওড়া মেট্রো স্টেশনে রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ৷ যে ঘটনায় হাওড়া মেট্রো স্টেশনে আপৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা না-থাকার অভিযোগ উঠেছে ৷
জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ পাকড়াশি (51) ৷ তিনি সকাল 9টা 35 মিনিটের মেট্রো ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ হঠাৎই, অসুস্থবোধ করেন এবং প্ল্যাটফর্মে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তিনি ৷ সেখানে উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীরা মেট্রোর নিরাপত্তারক্ষীদের খবর দেন ৷ তাঁরা সেখানে আসেন ৷ ততক্ষণে স্টেশনে চলে আসেন বিশ্বজিতের সহকর্মী তথা নিত্যযাত্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী ৷
সঞ্জয় বলেন, "আমি 9টা 35 মিনিটের মেট্রোটা ধরব বলে প্ল্যাটফর্মে আসি ৷ সেই সময় একটা জটলা দেখি ৷ সেখানে মেট্রোর কয়েকজন কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষী এবং অন্যান্য যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন ৷ কাছে গিয়ে দেখি বিশ্বজিৎ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে আছে ৷ আমি জিজ্ঞাসা করি কী হয়েছে, কেউ কিচ্ছু বলতে পারেনি ৷"
তাঁর অভিযোগ, "মেট্রোর কর্মীরা সব চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ৷ আমি তখন চিৎকার করে বলি, কেউ ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন ৷ কোনও মেডিক্যাল অ্যাসিস্টের ব্যবস্থা আছে কি না, জানতে চাই ৷ কিন্তু, ওঁরা একে অপরের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করছে ৷ কিছুক্ষণ পরে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসে ৷ সেখান থেকে একটা ঘরে নিয়ে যায় ৷ সেখানে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল ৷ কিন্তু, কোনও অক্সিজেন মাস্ক ছিল না ৷ না-ছিল কোনও চিকিৎসক ৷"
সঞ্জয় চক্রবর্তীর অভিযোগ, "আমি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম ৷ ওঁরা একটা গাড়ি ভাড়া করে আনেন ৷ সেটাতে করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় বিশ্বজিৎকে ৷ কিন্তু, ডাক্তার ওঁকে পরীক্ষা করে জানান, আগেই মারা গেছে ৷ প্রায় 45 মিনিট সময় নষ্ট করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে এলে ওঁকে বাঁচানো যেত ৷"
সরাসরি মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনওরকম চিকিৎসা ব্যবস্থা না-রাখার অভিযোগ করেছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী ৷ যদিও, অভিযোগ অস্বীকার করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ তাদের দাবি, সকাল প্রায় সাড়ে 9টার সময় ওই ঘটনা ঘটে ৷ 9টা 48 মিনিটে মেট্রো কর্মীরাই গাড়ির ব্যবস্থা করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যে পরিষেবা দেওয়া উচিত ছিল, তা তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়েছে ৷ 45 মিনিট সময় নষ্ট হওয়ার যে অভিযোগ উঠছে, তা ভিত্তিহীন ৷ যদিও, মেট্রো কর্তৃপক্ষ মিথ্যে কথা বলছে বলে দাবি করেন সঞ্জয় চক্রবর্তী ৷