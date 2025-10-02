কুলটিতে আদিবাসীদের অদ্ভুত দুর্গাপুজো, নবমীতে বাধে অসুর-দুর্গার লড়াই

কুলটিতে আদিবাসীদের অদ্ভুত দুর্গাপুজো, নবমীতে বাধে অসুর-দুর্গার লড়াই
আদিবাসীদের মন্ত্রোচ্চারণে, আদব-কায়দায় পুজো হয় এখানে । হয় না প্রতিমা নিরঞ্জন ৷ এই পুজো দেখে এলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ।
আসানসোল, 2 অক্টোবর: দুর্গাপুজো ঘিরে কতই না অন্যরকমের নিয়ম-নীতি । বহু ধর্মের পাশাপাশি মানুষ এই দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠেন নিজেদের মতো করে । পশ্চিম বধর্মান জেলার কুলটির নিয়ামতপুরে সিংরাই মারাণ্ডির আশ্রমে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় আদিবাসী নিয়ম-রীতিতে । আদিবাসী মন্ত্র উচ্চারণে দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে নিজেদের মতো করেই মা দুর্গাকে আবাহন করেন আদিবাসীরা ।
শুধু তাই নয়, নবমীতে আশ্রম চত্বরে বাধে অসুর-দুর্গার লড়াই । সত্যিকারের লড়াইয়ে মাতেন শতাধিক নারী-পুরুষ । আদিবাসীদের মতে, মনের মধ্যে আসুরিক ভাবনা ও সমাজের অসুরদের বিনাশ করার জন্য নারীদের মধ্যে যেন স্বয়ং দুর্গার ভর আসে এই দিন । শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয় হয় নারীশক্তিরই ।
সিংরাই মারাণ্ডির আশ্রম
কুলটি নিয়ামতপুরে ইসকো বাইপাস রাস্তার ধারে সাতের দশকে গড়ে উঠেছিল সিংরাই মারাণ্ডির আশ্রম । নিজেকে স্বঘোষিত 'দেবতা' বলতেন সিংরাই । সেই কারণে আশ্রমে নিজের মূর্তি বানিয়েই পুজো শুরু করেছিলেন তিনি । পরবর্তীকালে অন্যান্য পুজোও শুরু হয় । প্রায় 50 বছর আগে ওই আশ্রমেই দুর্গাপুজো শুরু করেন সিংরাই মারাণ্ডি । তবে এই দুর্গাপুজোর নিয়ম-রীতি একেবারেই আলাদা । পুরোটাই আদিবাসী নিয়ম রীতি ও আদব কায়দায় এখানে দুর্গাপুজো হয় । সিংরাই মারাণ্ডির মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার ও ভক্ত কুলেরা এই পুজোর আয়োজন করে । এখনও আশ্রমে গেলে দেখা যায়, সিংরাইয়ের মূর্তি । তারই পাশে জমজমাট করে দুর্গাপুজো হচ্ছে ।
অদ্ভুত দুর্গাপুজো
কুলটি নিয়ামতপুরে সিংরাই মারাণ্ডির আশ্রমে অদ্ভুত রকমের দুর্গাপুজো হয় । এই পুজোয় নেই কোনও নবপত্রিকা, নেই ঘট, নেই অষ্টমীর সন্ধিক্ষণ, কিংবা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া । আবার বিজয় দশমীতে ঠাকুরের নিরঞ্জনও হয় না । সিঁদুর খেলাও নেই এই দুর্গাপুজোয় । এই পুজো একেবারেই অন্যরকম ।
আদিবাসীরা নিজেদের মতো করে দুর্গার আবাহন করেন এখানে । আদিবাসী মন্ত্র উচ্চারণের দেবী দুর্গার পুজো হয় । তার সঙ্গে চলে আদিবাসীদের নাচ গান । তবে নবমীতে এখানে দেখা যায় একেবারেই অন্যরকমের দৃশ্য । নবমীতে শতাধিক নারী পুরুষ জড়ো হয় এই মন্দিরে ।
সিংরাই মারাণ্ডির মেয়ে পার্বতী মারাণ্ডি বর্তমানে ধর্মীয় গুরুমা । তিনি মহিলাদের সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিতেই তাদের ভর আসে এবং মন্দিরই তারা নাচতে শুরু করে । যারই কপালে তিনি সিঁদুর ছুঁইয়ে দেন তিনিই নাচতে শুরু করেন । মন্দিরের ভেতর দুর্গার সামনে সবাই হাত পা ছুঁড়ে নাচছে । এক অদ্ভুত রীতি সিংরাই মারাণ্ডির আশ্রমে ।
বাধে অসুর দুর্গার লড়াই
নবমীতে মহিলাদের ভর আসার পরেই শুরু হয় অসুর-দুর্গার লড়াই । মহিলারা মন্দিরের ভেতর থেকে সমস্ত পুরুষদের টেনে হিঁচড়ে মারধর করে মন্দিরের বাইরে এনে ফেলে দেন । পুরুষরাও আসুরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুনরায় মন্দিরে ঢুকতে চান । মহিলারা বাধা দেন । চলে যুদ্ধ, লড়াই, মারামারি । শেষ পর্যন্ত পুরুষরা ধরাশায়ী হন । তবে কেন এই যুদ্ধ তার জন্য বিচার চলে ।
সিংরাইয়ের মেয়ে পার্বতী মারাণ্ডি বলেন, "এখানে দেবী দুর্গার সঙ্গে দেখা যায় নৃসিংহ দেবতার মূর্তি । আদিবাসীদের মতে এই যুদ্ধের বিচার তিনি করেন ।"
যদিও মন্দির চত্বরে পুরুষরা মার খাওয়ার পর সালিশি সভা ডেকে বিচারের অনুরোধ জানায় । ধর্মীয় গুরুরা বিচার সভায় জানান, পুরুষরা অসুরের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নারীদের দমন করার চেষ্টা করে । যুগে যুগে তাই হয় । আর সেই কারণে অসুরদের বিনাশ করতে নারীরা জেগে উঠেছে । তাই নারী শক্তির জয় হয়েছে । আর এই কথা শোনার পরেই নারীরা উল্লাসে ফেটে পড়ে ।
প্রতিমা নিরঞ্জন হয় না
বিজয় দশমীর দিন যখন গোটা রাজ্যে বিদায়ের সুর । মায়ের চলে যাওয়ার পালা । সেখানে সিংরাই মারাণ্ডির আশ্রমে বিজয়া দশমী বলে কিছু হয় না । কারণ এখানে দেবী দুর্গার নিরঞ্জন হয় না । প্রতিমা থেকে যায় আশ্রমের ভেতরেই ।
সিংরাইয়ের ছেলে জগন্নাথ মারাণ্ডি বর্তমানে মন্দিরের দায়িত্বে রয়েছেন । তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমাদের এখানে প্রতিমা বিসর্জন হয় না । প্রতিমা আমাদের সারা বছর থাকে এবং নিত্য পুজো হয় এখানে । পরের বছর পঞ্চমীর দিন প্রতিমাকে মন্দির থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে আবার নতুন প্রতিমা স্থাপিত হয় । যেহেতু আমাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের কোনও প্রশ্ন নেই । তাই আমাদের মন খারাপ হয় না, আমরা সারা বছর আনন্দে থাকি ।"
পুজো দেখতে মানুষের ঢল
এই পুজোয় অংশ নিতে বহু আদিবাসীরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এমনকি অন্যান্য রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও আসেন । শয়ে শয়ে আদিবাসীরা আশ্রম চত্বরেই পড়ে থাকেন চার দিন ধরে এবং মা দুর্গার আবাহন করেন নিজস্ব আদব কায়দায় । অন্যদিকে এই পুজো দেখতে অন্যান্য মানুষজনেরাও প্রচুর ভিড় জমান । বিশেষ করে নবমীর দিন অসুর-দুর্গার লড়াই দেখতে নিয়ামতপুর, কুলটি-সহ আসানসোলের প্রচুর মানুষজন এখানে জড়ো হন এবং প্রত্যক্ষ করেন আদিবাসীদের এই অদ্ভুত রীতি ।
পুজো দেখতে আসা এক দর্শনার্থী মৃণাল সরকারের কথায়, "আমরা সিংরাই মারাণ্ডির সময়কাল থেকেই এখানে আসি । বহু প্রাচীন পুজো এটি । এই পুজোয় অদ্ভুত সব রীতি- নিয়ম মেনে হয় । এখানে অসুর-দুর্গার লড়াই হয় এবং সমাজের অসুরদের বিনাশ করে নারী শক্তির যে জয় হয়, তারই প্রতিকী হিসেবে আদিবাসীরা এখানে এই লড়াই করেন । এখানকার পুজো সত্যিই অন্যরকম ।"