আসানসোল, 4 সেপ্টেম্বর: বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো । আর এই দুর্গাপুজোকে ঘিরে গাঁয়ে-গঞ্জে শহর এবং শহরতলিতে কতই না রীতিনীতি, কত গল্প । কিন্তু শুধুই বাঙালি নয়, এই বাংলায় আরও বহু ভাষাভাষি মানুষ রয়েছে, যারা এই দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠে তাদের নিজেদের মতো ক'রে । তেমনই একটি ব্যতিক্রমী পুজো বার্নপুর শহরের নেপালি দুর্গাপুজো ।
শতাধিক বছরের নেপালি দুর্গা মন্দিরে আজও নিত্যপুজো হয় ৷ পাশাপাশি দুর্গাপুজোর সময় উৎসবে মেতে ওঠেন নেপাল থেকে আসা একসময়ের অধিবাসীরা । যদিও এই দুর্গা মন্দির আজ শুধু আর নেপালিদের নয়, সম্প্রীতির অনন্য মিশেলে এই দুর্গা মন্দির আজ বাঙালি, বিহারী, পাঞ্জাবি ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের হয়ে গিয়েছে । তাই নেপালিদের এই দুর্গা মন্দিরে দুর্গোৎসবে মেতে ওঠেন সমস্ত ভাষাভাষী ও জাতির মানুষ ।
বার্নপুর যেন মিনি ভারত
1870 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বার্নপুরে বেঙ্গল আয়রন ওয়ার্কস । পরবর্তীকালে যা স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে 1918 সালে ইসকো কারখানা নামে শিল্প উদ্যোগ তৈরি হয়, এর ফলে বার্নপুরে ইস্পাত কারখানার গৌরবোজ্জ্বল দিন শুরু হয় । 1970 সালে ইসকো কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হয় এবং পরবর্তীকালে যা সেইলের অন্তর্ভুক্ত হয় । বর্তমানে 35 হাজার কোটি টাকা দিয়ে ইসকো কারখানার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে ।
বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মানুষজন এই বার্নপুর শহরে এসেছেন রুজি রুটির টানে । ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষের জন্য বার্নপুর শিল্প শহর কার্যত মিনি ভারতে রূপান্তরিত হয়েছে । এই বার্নপুর শহরে একদিকে যেমন বাঙালি সংস্কৃতি রয়েছে, তেমনই তার পাশাপাশি অবাঙালি, বিহারী, ওড়িয়া, নেপালি-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে তাদের সংস্কৃতি লালিত করেছে ।
শতাধিক বছর আগে গড়ে ওঠে নেপালী ধাওড়া
এই বার্নপুর শহরে কর্মসূত্রে নেপাল থেকে এক সময় প্রচুর মানুষজন এসেছিলেন । কেউ কেউ এসেছিলেন কারখানায় চাকরি করতে, কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, কেউ আবার রাত পাহারার কাজ করতে । যাদের 'বাহাদুর' বলা হত । একসময় গোটা আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়েই এই নেপালি 'বাহাদুর'দের নাইটগার্ড হিসেবে দেখা যেত । শতাধিক বছর আগে বার্নপুরে তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল নেপালি ধাওড়া । আর সেই নেপালি ধাওড়াতেই ইসকোর প্রবেশপথের সামনে শুরু হয় নেপালিদের প্রথম দুর্গাপুজো ।
কিন্তু পরবর্তীকালে সেই দুর্গাপুজোর স্থান পরিবর্তন হয় । বর্তমানে বার্নপুর শহরের এবি টাইপ কোয়ার্টারের আবাসনের কাছেই রয়েছে এই নেপালিদের দুর্গা মন্দির । আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র বামাপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই নেপালিদের দুর্গামন্দিরটি প্রায় 20 বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল ।
নেপালি দুর্গাপুজো
শুধুই বাঙালি নয়, বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হিসেবে চিহ্নিত দুর্গোপুজোয় অন্যান্য ভাষাভাষী ও ধর্মের মানুষজনও মেতে ওঠেন । সেভাবেই বার্নপুর শহরে নেপালি দুর্গাপুজো শুরু হয় । একটা সময়ে একেবারে নেপালি কমিউনিটি থেকেই এই দুর্গাপুজো পরিচালিত হত । মন্দিরের পরিচালন কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, শতাধিক বছর আগে নেপালিদের এই দুর্গাপুজো শুরু হয় বার্নপুর শহরে । তখন নেপাল থেকে আগত মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল নেপালি ধাওড়া । আর সেখানেই প্রথমে ছোট করে দুর্গাপুজা শুরু হয় । এই দুর্গার নাম নবদুর্গা । একেবারে নেপালি রীতিনীতিতে এই দুর্গাপুজো পালিত হয় ।
পরবর্তীকালে আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র প্রয়াত বামপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নেপালিদের একটি স্থায়ী দুর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবি টাইপ আবাসনের কাছে । বর্তমানে সেখানেই নেপালিদের দুর্গাপুজো হয়ে আসছে । মন্দিরের গঠন এবং শৈলী নেপালের মন্দিরের আদলেই । ভেতরে রয়েছে দুটি সাদা পাথরের দুর্গা মূর্তি । এই দুটি দুর্গা মূর্তিগুলির নিত্যপুজো হয় । যার জন্য নেপালি পণ্ডিত রাখা রয়েছে সেই মন্দিরে । তবে দুর্গাপুজার সময় হয় বিশেষ পুজো । মহালয়ার দিন ঘট-স্থাপনার মাধ্যমে পুজো শুরু হয়ে যায় এবং সেই পুজো চলে বিজয়াদশমী পর্যন্ত ।
রয়েছেন নেপালি পণ্ডিত
বার্নপুরে এই নেপালি দুর্গা মন্দিরে পুজোর দায়িত্বে চিরকালই থাকেন একজন নেপালি পুরোহিত । বর্তমানে যিনি রয়েছেন সেই গোপাল দাহালে দার্জিলিংয়ে মানুষ । প্রায় চার বছর আগে শুধুমাত্র পুজো করার উদ্দেশ্যেই বার্নপুরে এসেছেন তিনি । এই দুর্গা মন্দিরে নিত্য পুজো তিনি করেন সকাল এবং সন্ধেয় । তাঁর আগে যিনি এই দায়ত্বে ছিলেন, তিনিও নেপালের পণ্ডিত । বর্তমানে বয়সজনিত কারণে নেপালে ফিরে গিয়েছেন ।
বর্তমান পুরোহিত গোপাল দাহালে জানান, "নেপালি রীতিনীতিতেই এখানকার দুর্গাপুজো হয় । তবে এখানকার দুর্গাপুজো শুধুই এখন নেপালিদের নয় । অন্যান্য ভাষাভাষী এবং জাতির মানুষও আসেন এই দুর্গাপুজো ও মন্দিরে । এখন এই মন্দির সকলের হয়ে গিয়েছে । কারণ মন্দির সম্প্রীতির কথা বলে । মা দুর্গার কাছে সবাই পুজো দিতে আসেন ।"
অনেকেই মন্দিরের টানে ফিরে আসেন
একসময় বহু মানুষজন নেপাল থেকে চাকরি করতে এসেছিলেন ইসকো কারখানায় । পরবর্তীকালে তাঁরা অবসর নিয়েছেন । ফিরে গিয়েছেন নিজের দেশে । কিন্তু মন্দিরের টানে দুর্গাপুজোর সময় অনেকেই ফিরে আসেন এই বার্নপুর শহরে । তাঁরা বন্ধুদের বাড়িতে থাকেন । অনেকেরই আত্মীয় রয়ে গিয়েছেন এখানে ৷ তাঁদের কাছেও অনেকে দুর্গাপুজোয় আনন্দ করতে আসেন বার্নপুরে । তেমনভাবেই মন্দির চত্বরে দেখা গেল এক নেপালি বাসিন্দাকে । যিনি আগে বার্নপুর শহরে থাকতেন । বর্তমানে তিনি কর্মসূত্রে বাহারিনে আছেন । মা দুর্গার কাছে মানত করেছিলেন এবং সেই ফল পেয়েছেন তিনি । আর তাই দুর্গাপুজো উপলক্ষে বার্নপুর শহরে তিনি ফিরে এসেছেন শিকড়ের খোঁজে ।
সেই নেপালি বাসিন্দা শ্যামসুন্দর খাঁড়সাহি ইটিভি ভারতকে জানালেন, "আমি দুর্গাপুজোর জন্য বিদেশ থেকে এখানে এসেছি এবং এই পুজো ও মন্দিরের সঙ্গে একটা অদ্ভুত টান রয়েছে আমাদের । সেই টানের জন্য মাঝেমধ্যেই নেপাল থেকে অনেক বাসিন্দা আসেন এখানে পুজো দিতে । বিশেষ করে যাঁরা এই শহরে একসময় থাকতেন, এখন চলে গিয়েছেন, তাঁরা অনেকে ফিরে আসেন দুর্গাপুজোর সময় । আমাদের এই পুজোর নানান রকম রীতিনীতি রয়েছে । আমরা আমাদের আচার মেনেই পুজো করি । তবে অন্যান্য ভাষাভাষী এবং জাতির মানুষ যাঁরা আছেন, তাঁরা নিজের মতো করে মা দুর্গার কাছে পুজো দেন । এই মন্দির সবার জন্য খোলা । সবাই আসেন । তবে আমাদের এখানে ফিরে আসার অনুভূতি একেবারেই যেন শিকড়ের কাছে ফেরার অনুভূতি ।"