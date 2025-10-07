ETV Bharat / state

সাংসদকে আক্রমণে রাজ্যের রিপোর্ট তলব ওম বিড়লার, দেরি হলেই পদক্ষেপ: রিজিজু

কিরেণ রিজিজু জানান, ধস এবং বন্যা কবলিতদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা শুনবেন তিনি এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন ৷

Kiren Rijiju
বাগডোগরা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 7, 2025 at 1:44 PM IST

দার্জিলিং, 7 অক্টোবর: নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের সাংসদ বিজেপির খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর আক্রমণের ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা । যদি রাজ্য সরকার সময়মতো রিপোর্ট না-দেয়, তাহলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে, মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে মিরিকের ধসপ্রবণ এলাকা পরিদর্শনে যান কিরেণ রিজিজু । এদিন দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি । এখান থেকে সড়কপথে রাজ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মিরিকের উদ্দেশে রওনা দেন । তার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি ।

Kiren Rijiju
রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি কিরেণ রিজিজুর (নিজস্ব ছবি)

কিরেণ রিজিজু বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার ধস এবং বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসেছি । হালহকিকত খতিয়ে দেখে ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা শুনে প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেব ।"

পাশাপাশি তিনি বলেন, "সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর আক্রমণের ঘটনায় আমরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া দিয়েছি । যেহেতু আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কদের উপর আক্রমণ হয়েছে, সেজন্য লোকসভার স্পিকার দ্রুত রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন । যদি রিপোর্ট পেতে দেরি হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে । নিয়ম মেনে পদক্ষেপ করা হবে ।"

তাঁর কথায়, "শুধু সাংসদ-বিধায়কদের বিষয় নয় । প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা পাওয়া উচিত । ভারতের সিস্টেম আছে । আইন আছে, নিয়ম আছে । দাদাগিরি করে, গুন্ডারাজ করে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া হবে, সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । আমরা চাই রাজ্য সরকার গ্রাউন্ড জিরোর রিপোর্ট সময়মতো দিক যাতে দ্রুত তদন্ত করা যায় ।"

প্রসঙ্গত, সোমবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ও সাংসদ খগেন মুর্মু । পাথরের আঘাতে গুরুতর জখম হন সাংসদ খগেন মুর্মু । আহত হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও ৷ তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ মঙ্গলবার মাটিগাড়ায় বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন সাংসদকে দেখতে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য পুলিশ-প্রশাসনকে 24 ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন ৷

পাশাপাশি সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে নাগরাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি ৷ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সোমবার রাতে জেলাজুড়ে রাস্তা-অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখান দলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ এবার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও ৷

ATTACK ON BJP MPKIREN RIJIJU IN NORTH BENGALকিরেণ রিজিজুখগেন মুর্মুর উপর হামলাKIREN RIJIJU

