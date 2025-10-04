মমতার দেওয়া তথ্য ভুল, ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে পাল্টা পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

মমতার দেওয়া তথ্য ভুল, ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে পাল্টা পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
জল ছেড়ে বাংলার মানুষকে ডিভিসি বিপদে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেন মমতা ৷ কয়েক ঘণ্টার মধ্য়েই তাঁর দাবি খারিজ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷
Published : October 4, 2025 at 2:02 PM IST
কলকাতা, নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর সময় রাজ্যকে না জানিয়ে প্রচুর পরিমাণে জল ছেড়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) ৷ এভাবে একতরফা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জল ছাড়ায় পশ্চিমবঙ্গে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, ডিভিসি যে পরিমাণ জল ছেড়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন তা ঠিক নয় ৷ প্রকৃত পক্ষে তার অর্ধেকেরও কম জল ছাড়া হয়েছে। মমতাকে আক্রমণ করেছেন আরও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷
মমতার দেওয়া পরিসংখ্যানকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ দামোদর ভ্যালি রিজার্ভার রেগুলেশন কমিটির (DVRRC) তথ্য তুলে ধরে পাতিল জানান, মাইথন জলাধার থেকে 41,500 কিউসেক এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে 27,500 কিউসেক মানে মোট 70,000 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন 1 লক্ষ 50 হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল ৷ সেই দাবি ঠিক নয় ৷
Damodar Valley Reservoir Regulation Committee (DVRRC)has been mandated to guide DVC in release of water from the Maithon and Panchet reservoirs in a co-ordinated manner and it follows a very systematic and scientific approach for reservoir operation as per laid down procedure in… https://t.co/guN5v0V5Rb— C R Paatil (@CRPaatil) October 3, 2025
ঠিক একদিন আগে মমতা অভিযোগ করেছিলেন, "ডিভিসি উৎসবের সময় আমাদের বাংলাকে প্লাবিত করার জন্য 1.5 লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে ৷ এভাবে জল ছাড়া উৎসবের মরশুমে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভোগের কারণ হবে ৷ এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত চক্রান্ত ৷" বিষয়টিকে লজ্জাজনক, অসহনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য বলেও অভিহিত করে তীব্র প্রতিবাদ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
অভিযোগের জবাব দিয়ে পাতিল বলেন, "ডিভিআরআরসি জলাধার পরিচালনার জন্য পদ্ধতিগত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। জলাধার থেকে জল ছাড়ার আগে, কমিটি রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের মতামত চেয়েছিল ৷ কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷" মন্ত্রী আরও জানান, নিম্ন দামোদর এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে ৷ হুগলি জেলার হরিণখোলায় জলস্তর সতর্কতা সীমার নীচেই রয়েছে।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও ৷ ডিভিসি'র জল ছাড়া প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, "এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। ডিভিসির জল ছাড়ার যে কমিটি সেখানে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের সঙ্গে বা অন্য রাজ্যের সঙ্গে একটা শত্রুতার ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছে। ওর উদ্দেশ্য একটাই, বাঙালি আবেগের উপরে ভর করে হিন্দু ভোটকে ভাগ করা ৷