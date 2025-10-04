ETV Bharat / state

মমতার দেওয়া তথ্য ভুল, ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে পাল্টা পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

জল ছেড়ে বাংলার মানুষকে ডিভিসি বিপদে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেন মমতা ৷ কয়েক ঘণ্টার মধ্য়েই তাঁর দাবি খারিজ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷

DVC water release
ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে পাল্টা পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর সময় রাজ্যকে না জানিয়ে প্রচুর পরিমাণে জল ছেড়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) ৷ এভাবে একতরফা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জল ছাড়ায় পশ্চিমবঙ্গে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, ডিভিসি যে পরিমাণ জল ছেড়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন তা ঠিক নয় ৷ প্রকৃত পক্ষে তার অর্ধেকেরও কম জল ছাড়া হয়েছে। মমতাকে আক্রমণ করেছেন আরও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

মমতার দেওয়া পরিসংখ্যানকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ দামোদর ভ্যালি রিজার্ভার রেগুলেশন কমিটির (DVRRC) তথ্য তুলে ধরে পাতিল জানান, মাইথন জলাধার থেকে 41,500 কিউসেক এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে 27,500 কিউসেক মানে মোট 70,000 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন 1 লক্ষ 50 হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল ৷ সেই দাবি ঠিক নয় ৷

ঠিক একদিন আগে মমতা অভিযোগ করেছিলেন, "ডিভিসি উৎসবের সময় আমাদের বাংলাকে প্লাবিত করার জন্য 1.5 লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে ৷ এভাবে জল ছাড়া উৎসবের মরশুমে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভোগের কারণ হবে ৷ এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত চক্রান্ত ৷" বিষয়টিকে লজ্জাজনক, অসহনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য বলেও অভিহিত করে তীব্র প্রতিবাদ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অভিযোগের জবাব দিয়ে পাতিল বলেন, "ডিভিআরআরসি জলাধার পরিচালনার জন্য পদ্ধতিগত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। জলাধার থেকে জল ছাড়ার আগে, কমিটি রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের মতামত চেয়েছিল ৷ কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷" মন্ত্রী আরও জানান, নিম্ন দামোদর এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে ৷ হুগলি জেলার হরিণখোলায় জলস্তর সতর্কতা সীমার নীচেই রয়েছে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও ৷ ডিভিসি'র জল ছাড়া প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, "এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। ডিভিসির জল ছাড়ার যে কমিটি সেখানে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের সঙ্গে বা অন্য রাজ্যের সঙ্গে একটা শত্রুতার ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছে। ওর উদ্দেশ্য একটাই, বাঙালি আবেগের উপরে ভর করে হিন্দু ভোটকে ভাগ করা ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEE ON DVCDAMODAR VALLEY CORPORATIONFLOOD SITUATION IN DURGAPURডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে তরজাDVC WATER RELEASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.