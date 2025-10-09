গ্রামীণ উন্নয়নে বড় বরাদ্দ, রাজ্যেকে 680 কোটির অনুদান কেন্দ্রের

গ্রামীণ উন্নয়নে বড় বরাদ্দ, রাজ্যেকে 680 কোটির অনুদান কেন্দ্রের
পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আওতায় 2025-26 অর্থবর্ষের প্রথম কিস্তি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে 680 কোটি 71 লক্ষ টাকা দিল মোদি সরকার ।
কলকাতা, 9 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়ন ও তৃণমূলস্তরে শাসন ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির হাতে বড় আর্থিক সহায়তা তুলে দিল কেন্দ্র সরকার ৷ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 2025-26 অর্থবর্ষের প্রথম কিস্তি হিসাবে 680 কোটি 71 লক্ষ টাকা অনুদান রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরকে দিল মোদি সরকার ৷
চলতি অর্থবর্ষে ‘সংযুক্ত অনুদান’ খাতে প্রাপ্য অর্থের প্রথম কিস্তি হিসাবে এই তহবিল পেল রাজ্য ৷ কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অর্থ 6 অক্টোবর হস্তান্তর করা হয়েছে 3,224টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 335টি পঞ্চায়েত সমিতি ও 21টি জেলা পরিষদের মধ্যে। এটি দেওয়া হয়েছে অসংবদ্ধ অনুদান হিসেবে, যা স্থানভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেবে ৷
মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 2024-25 এবং 2025-26 অর্থবর্ষ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট 4 হাজার 181 কোটি 23 লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও বিতরণ করা হয়েছে । এর মধ্যে 2 হাজার 82 কোটি 13 লক্ষ টাকা রাজ্য পেয়েছে ‘সংযুক্ত অনুদান’ খাতে এবং বাকি 2 হাজার 99 কোটি 10 লক্ষ টাকা 'আবদ্ধ অনুদান' হিসাবে পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । কেন্দ্রের দাবি, এই আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তৃণমূলস্তরে শাসন ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হবে ।
'আবদ্ধ' অনুদানের অর্থে স্থানীয় প্রশাসন সংবিধানের একাদশ তফসিলভুক্ত 29টি বিষয়ের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে ৷ এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ রাস্তা ও ফুটপাথ নির্মাণ ও মেরামত, এলইডি বা সৌর বাতি বসানো, খেলাধুলার মাঠ তৈরি, পরিবেশ সংরক্ষণ, আয়বর্ধক কর্মসূচি, ডিজিটাল সংযোগ, শ্মশান সংস্কার ইত্যাদি।
অন্যদিকে, সংযুক্ত অনুদানের অর্থ ব্যবহার করা হয় গ্রামীণ স্যানিটেশন বজায় রাখা, খোলা স্থানে শৌচমুক্ত অবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জলের পুনর্ব্যবহার, নিকাশি ও জলাবদ্ধতা নিরসন-এর মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবার জন্য।
কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই তহবিল স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে গঠিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ খুলে দেবে । এতে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নত হবে, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষাও বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমহলে আশা করা হচ্ছে, এই বরাদ্দ আগামী দিনে গ্রামের অর্থনীতি ও জীবনের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।