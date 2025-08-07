নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: সুবিচারের আশায় ফের সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদের সঙ্গে দেখা করলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নির্যাতিতা পড়ুয়া চিকিৎসকের বাবা-মা । বৃহস্পতিবার সিবিআই আধিকারিকরা জানান, দেখা করে তাঁদের মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ।
এদিন বিকালে এজেন্সি সদর দফতরে পৌঁছে নির্যাতিতার বাবা-মা সিবিআই ডিরেক্টরের কথা ধৈর্য সহকারে শোনেন । অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনতে সব সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন ডিরেক্টর সুদ । এটি তাদের সঙ্গে সিবিআই ডিরেক্টরের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আধ ঘণ্টা ধরে তাঁরা কথা বলেন ডিরেক্টরের সঙ্গে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বরিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গেও দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের ।
গত বছর 9 অগস্ট 26 বছর বয়সী এই স্নাতকোত্তর চিকিৎসক পড়ুয়াকে কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের সেমিনার হলে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয় । সেদিন রাতের শিফটে ডিউটিতে ছিলেন নির্যাতিতা ।
এই অপরাধের ঘটনায় দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে, যার ফলে চিকিৎসক এবং মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান । সিবিআই-এর তদন্তে ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে জানুয়ারিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় । এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সিবিআই অভিযুক্ত সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয় । তাদের বক্তব্য ছিল যে, মামলাটি প্রকৃতপক্ষে একটি 'বিরলতম' ঘটনা যেখানে মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত শাস্তি ।
তবে, নির্যাতিতার বাবা-মার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সঞ্জয় একা এই ঘটনার পিছনে নেই । সঙ্গে অনেকে জড়িত । আসল ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হতে পারে ।
নির্যাতিতার মা রবিবার বলেন, "প্রথম দিন থেকেই, আমরা বলে আসছি যে একাধিক ব্যক্তি জড়িত ছিল । আমার মেয়ে যথেষ্ট স্ট্রং ছিল । এত সুরক্ষিত ভবনের ভিতরে কেবল একজন পুরুষই এটি করতে পারে না । প্রাথমিকভাবে সমস্ত ধামাচাপা দেওয়ার পিছনে একটা বড় চক্র কাজ করছে ।"
তাঁর বাবাও অভিযোগ করেছেন যে প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল । তিনি বলেন, "সেদিন শ্মশানে তিনটি মৃতদেহ ছিল । তবুও আমাদের মেয়ের মৃতদেহ আগে দাহ করা হয়েছিল । কেন এত তাড়াহুড়ো ? প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ।"
মর্মান্তিক এই ঘটনার প্রথম বছর উপলক্ষে কলকাতায় দুটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে । যেখানে বিক্ষোভকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কালীঘাট এলাকায় মিছিল করবেন বলে আশা করা হচ্ছে ।
ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত একটি ফোরাম 'অভয়া মঞ্চ' সেদিন রাখি বন্ধন পালন করবে । 14 অগস্ট, রাত 9টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত তাদের কলকাতা এবং শহরতলিতে 'রাত দখল' পদযাত্রার পরিকল্পনাও রয়েছে ।