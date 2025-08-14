ETV Bharat / state

গলায় ফাঁস দিয়ে নিজেকে শেষ করলেন বিচারাধীন আসামি ! চাঞ্চল্য বালুরঘাট আদালত চত্বরে - UNDERTRIAL CONVICT DEATH

ওই ব্যক্তি ডাকাতি ও মাদকবিরোধী আইন-সহ বেশ কিছু মামলায় অভিযুক্ত । বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন ৷

বালুরঘাট, 14 অগস্ট: আদালত চত্বরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে জীবন শেষ করলেন বিচারাধীন আসামি । ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৷ এদিন আদালত লাগোয়া শৌচালয়ের পিছন দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায় । শৌচালয়ের ঘুলঘুলির শিকে গেঞ্জি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া ছিল তাঁর ৷

আদালতের আইনজীবীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বাপি সরকার ৷ বাড়ি বালুরঘাট থানার হোসেনপুর এলাকায় । ওই ব্যক্তি ডাকাতি ও মাদকবিরোধী আইন-সহ বেশ কিছু মামলায় অভিযুক্ত । বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন ৷ তবে এদিন তাঁর আদালতে মামলার ডেট ছিল না । এই অবস্থায় বিচারাধীন অভিযুক্তের আদালতে গলায় ফাঁস দেওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

খবর পেয়ে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ-সহ বালুরঘাট থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে । এই বিষয়ে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, "প্রাথমিক তদন্তের কাজ চলছে । এক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে । সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে ।"

ব্যক্তির আইনজীবী কৃষ্ণ দাস বলেন, "মৃত ব্যক্তি আমারই মক্কেল ছিল । ডাকাতি-সহ তার নামে সাত-আটটি কেস ছিল । আজকে তার কোন মামলার ডেট ছিল না । তা সত্ত্বেও আদালতে কেন এসেছে জানা নেই । তবে সে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল । আমার সঙ্গে দেখা করেছে ৷ আমি বলেছিলাম, আজকে তোমার ডেট নেই বাড়ি চলে যাও । এরপরে জানতে পারি সে বাথরুমের পিছনে গিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ।"

আরেক আইনজীবী তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুভাষ চাকী বলেন, "মৃত ওই ব্যক্তির আদালতে যাতায়াত ছিল ৷ যা শুনেছি, তাঁর নামে ডাকাতি ও এনডিপিএস কেস ছিল । আজকে তাঁর কেসের কোনও ডেট ছিল না ৷ তবে যা জানা গিয়েছে যে তিনি কেসের ডেট নিতে এসেছিলেন ৷ তাঁর মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না । এরপরে আদালত চত্বরে পেছনদিকে তিনি এই ঘটনা ঘটান । পেছনের দিকে একটি বিদ্যালয় রয়েছে, জানলা দিয়ে ছাত্ররা দেখতে পেয়ে চিৎকার করায় ঘটনা জানাজানি হয় । এমন ঘটনা দুঃখজনক ৷"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

