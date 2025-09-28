মহিলাদের জন্য চালু বিশেষ অ্যাপ ক্যাব, স্টিয়ারিং থাকবে ‘উমা’র হাতে

মহিলাদের জন্য চালু বিশেষ অ্যাপ ক্যাব, স্টিয়ারিং থাকবে ‘উমা’র হাতে
সকাল 7টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত দুই শিফটে চলবে গাড়ি৷ একজন করে টানা 6 ঘণ্টা গাড়ি চালাবেন৷
Published : September 28, 2025 at 2:04 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: তেরো বছর আগে চলন্ত বাসে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন নির্ভয়া৷ তার পরও এই ধরনের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে৷ কলকাতাতেই গত বছর কর্মস্থলে (সরকারি হাসপাতাল) ধর্ষণ করে খুন করা হয় এক চিকিৎসক পড়ুয়াকে৷ ফলে একবিংশ শতকের সিকিভাগ পেরিয়ে যাওয়ার পরও নারী-নিরাপত্তা এখনও একটা বড় ইস্যু৷ সেই বিষয়টিকে অনুধাবন করেই মহানগরে শুরু হল বিশেষ অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা৷ যার নাম, ‘উমা - এমপাওয়ারিং উইমেন’৷
আজ মহাষষ্ঠী৷ দেবীর বোধনের পর্ব শেষ৷ বছর ঘুরে আবার বাপের ঘরে এসেছেন উমা৷ আর সেই সন্ধিক্ষণকে সাক্ষী রেখেই চালু হল বিশেষ এই অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা৷ যেখানে স্টিয়ারিং থাকবে মর্ত্যের উমাদের হাতে৷ তাঁরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন এই শহরে রোজ যাতায়াতকারী হাজার-হাজার উমাকে৷
যে সংস্থা এই উদ্যোগ নিয়েছে, তাদের কর্ণধার জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এক উমা তাঁর বাপের বাড়ি এসে পরম আদর যত্ন পাচ্ছেন। আর আমাদের শহরের উমারাও যাতে নিশ্চিন্তে রাস্তাঘাটে যাতায়াত করতে পারেন, সেটাই সুনিশ্চিত করার একটা প্রয়াস হল উমা অ্যাপ ক্যাব। এই পরিষেবায় শুধু যে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে, তেমনটা নয়৷ মহিলা চালকের নিরাপত্তার দিকেও সমান নজর দেওয়া হয়েছে।’’
কীভাবে তাঁরা একসঙ্গে যাত্রী ও চালকের নিরাপত্তা একসঙ্গে সুনিশ্চিত করবেন? উত্তরে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই ক্যাবগুলিতে তিনটি করে ক্যামেরা রয়েছে। একটি ক্যামেরা যাত্রীদের উপর নজরদারি চালাবে। আর একটি চালকের উপর এবং আরও একটি ক্যামেরা রাস্তার উপরে নজর রাখবে। তিনটি ক্যামেরা ব্যবহার এই ক্যাবগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সংস্থার কন্ট্রোল রুম থেকে প্রত্যেকটি গাড়ি প্রত্যেক মুহূর্তে গতিবিধির ওপরে নজর রাখা হবে।’’
ফলে বলাই বাহুল্য যে রাস্তায় চালক বা যাত্রীরা কোনোরকম বিপদে পড়লে, তা সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুমের নজরে চলে আসবে৷ তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার বা পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ থাকছে৷ তাছাড়া হঠাৎ করে যদি কোথাও গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে৷ সেই ক্ষেত্রে মহিলা চালকদের মাথাব্যথারও কোনও কারণ থাকবে না। কারণ, তাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্স বা মারুতি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলে, ততক্ষণাৎ তাঁদের সাহায্যের জন্য কর্মী পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।
সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে 20টি গাড়ি দিয়ে পরিষেবা চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে কেমন সাড়া ফেলেছে এই বিশেষ পরিষেবা, সেটা দেখে পরে আরও একাধিক পরিষেবায় যুক্ত করা হবে। যাত্রী সাথী অ্যাপ দিয়ে এই ক্যাবগুলি বুক করা যাবে। তাছাড়াও একটি ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে, সেখানে ফোন করলেও মিলবে এই পরিষেবা।সারাদিনে দুই শিফটে মহিলা চালকরা ট্যাক্সি চালাবেন। প্রথম শিফটটি হল, সকাল 7টা থেকে দুপুর 1টা আর দ্বিতীয় শিফটটি হল দুপুর 2টো থেকে রাত 8টা। অর্থাৎ একেকজন চালক 6 ঘণ্টা গাড়ি চালাবেন।
তবে আপাতত রাত্রিকালীন পরিষেবা বা আটটার পরে কোনও পরিষেবা থাকছে না৷ যাতে রাত্রিকালীন পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথোপকথন চলছে। জয়দীপ মুখোপাধ্যায় আরও জানান, দিনের কোনও সময় মহিলা যাত্রীর অভাব থাকলে প্রবীণ নাগরিকদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে উমা।
প্রসঙ্গত, 2019 সালের প্রথম দিকে মহিলা চালিত অ্যাপ ক্যাব৷ যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছিল 'পিংক ট্যাক্সি'৷ কিন্তু সেই পরিষেবা যাত্রীদের মধ্যে তেমন সাড়া পারেনি৷ ফলে কয়েকবছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় ওই পরিষেবা। তবে সংস্থার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে ঠিক যে যে কারণে পিঙ্ক ট্যাক্সি পরিষেবা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, সেই সমস্ত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই সব দিক নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে৷ সেই সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। এমনকি যেসব মহিলা চালকরা পিংক ট্যাক্সি চালাতেন তাঁদেরও এই নয়া ক্যাব পরিষেবার মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন সংস্থার কর্ণধার।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কলকাতার নস্টালজিয়া অ্যাম্বাসেডর হলুদ ট্যাক্সি বয়সের ভারে কিছু কিছু করে বিদায় নিচ্ছে। আর দু-তিন বছরের মধ্যে একটিও অ্যাম্বাসেডর হলুদ ট্যাক্সি থাকবে না শহরে। তবে হলুদ ট্যাক্সির সঙ্গে যুক্ত আবেগ ও নস্টালজিয়া যাতে একেবারে না শেষ হয়ে যায়, তাই হেরিটেজ মোবিলিটির উদ্যোগে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ইয়ালো ট্যাক্সি ক্যাব। সরকারের যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে বুক করা যাবে হেরিটেজ ইয়েলো ক্যাব।