বিসর্জনে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই যুবক, চাঞ্চল্য ভদ্রেশ্বরে

বিসর্জনে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই যুবক, চাঞ্চল্য ভদ্রেশ্বরে
মা দুর্গার বিসর্জন করতে গিয়ে বিপত্তি ৷ গঙ্গায় তলিয়ে গেল 2 যুবক ৷ একাদশীর সন্ধ্যা থেকে তাঁদের খোঁজে চলছে তল্লাশি ৷
Published : October 4, 2025 at 9:09 AM IST
ভদ্রেশ্বর, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর বিসর্জনে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই যুবক । ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ভদ্রেশ্বরে ৷ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত 2 যুবকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷
ভদ্রেশ্বর পুলিশ সূত্রে খবর, 2 যুবকের নাম অরূপ রায় (36) অঙ্কুশ দাস (28) । বাড়ি ভদ্রেশ্বর চার নম্বর ওয়ার্ডের শান্তির নগর এলাকায় । শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ শান্তিনগর মুক্তি সংঘের দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জন করতে গিয়েছিল এই দুই যুবক । তাঁরা বারোয়ারি পুজো কমিটির সদস্য ৷ শ্রীমানী ঘাটে বিসর্জন চলাকালীন প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায় দু'জন ৷ সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয় ৷ কিন্তু তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ গঙ্গায় নেমে বিসর্জন করার সময় ভদ্রেশ্বরের দুই যুবক তলিয়ে যায় । পুলিশ প্রশাসনের তরফে স্পিডবোট ও ডুবুরি দিয়ে গঙ্গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত দুই জনের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি ৷ দু'জনই মদ্যপ অবস্থায় ছিল । দুর্গাপুজোর ভাসানে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘাটের নিরাপত্তায় আগে থেকেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ।
ভদ্রেশ্বর পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনা দাস বলেন, "মুক্তি সংঘের দুর্গাপুজোর বিসর্জনে গিয়েছিল এই 2 যুবক ৷ তাদের সঙ্গে পুজো কমিটির বাকিরাও ছিলেন ৷ ঘাটে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ও পুলিশ প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত কর্মীরাও ছিলেন ৷ কিন্তু বিসর্জনের সময় গঙ্গার স্রোতে তলিয়ে যায় দু'জনে ৷"
কাউন্সিলর আরও বলেন, "এদের মধ্যে অরূপ টোটো চালক ৷ আর অঙ্কুশ একটি শপিংমলে কাজ করে ৷ দু'জনেরই পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় । নিখোঁজ 2 যুবকের জন্য গঙ্গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে পুলিশের তরফে । তবে এখনও পর্যন্ত কাউকেই উদ্ধার করা যায়নি । এদিকে এমন ঘটনায় উৎসবের আবহে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায় ।"
ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, "শ্রীমানী ঘাটে বিসর্জন চলছিল । পুলিশ এবং পুরসভার তরফে একাধিক স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরাও ছিলেন । বিসর্জনের সময় গঙ্গায় স্রোত আসায় কোনওভাবে দুই যুবক তলিয়ে যান । পুলিশের তরফে থেকে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর একসঙ্গে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷"