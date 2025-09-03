ETV Bharat / state

প্রতিবেশী প্রেমিকের সঙ্গে পালাল একই বাড়ির দুই বউ, শোরগোল বাগদায় - TWO HOUSEWIFE ESCAPE WITH NEIGHBOUR

প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে প্রেম একই বাড়ির দুই বউয়ের ৷ একসঙ্গে দুই বউকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী প্রেমিকের বিরুদ্ধে ৷

প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 1:01 PM IST

বাগদা, 3 সেপ্টেম্বর: প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে একসঙ্গে 'হাবুডুবু খাচ্ছিলেন' একই বাড়ির দুই বউ। অভিযোগ, শ্বশুর, শাশুড়ি এবং তিন মেয়েকে চায়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দেন তারা ৷ আর ওই চা খাওয়ার পরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে বাড়ির সদস্যরা ৷ এরপরই প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যান দুই বউ। দুই বউয়ের পালানোর খবর সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানার অন্তর্গত এক গ্রামে।

এরপরই বাগদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ছোট বউয়ের স্বামী ৷ তারপরই তদন্তে নেমে বাগদা থানার পুলিশ দুই বউকে গ্রেফতার করেছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগদার ওই গ্রামে বাবা, মা ও দু'জনের দুই কন্যাসন্তানদের নিয়ে বাস করেন দুই ভাই ৷ আর ওই গ্রামেই বাস করে অভিযুক্ত ৷ তারও স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান রয়েছে ৷ বাড়ির ছোট ছেলের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে বাগদা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, পালিয়ে যাওয়া দুই গৃহবধূকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রতিবেশী প্রেমিকের সঙ্গে পালাল একই বাড়ির দুই বউ (ইটিভি ভারত)

প্রথমে বড় বউয়ের সঙ্গে সম্পর্ক

বাড়ির বড় ছেলে কর্মসূত্রে সিঙ্গাপুরে থাকেন। স্বামীর অবর্তমানে কয়েক বছর আগে গ্রামেরই যুবক আরিফ মোল্লার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয় বাড়ির বড় বউয়ের। প্রেমের টানে দুই সন্তান ফেলে বড় বউ আরিফের সঙ্গে দু'বার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান ভিনরাজ্যে। সন্তান এবং সংসারের কথা ভেবে সেখান থেকে বড় বউকে ফিয়ে নিয়ে আসে পরিবার। অভিযোগ মাস ছ'য়েক আগে ওই বাড়ির ছোট বউয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় আরিফের। তাঁকে নিয়েও দুই বার পালিয়ে যায় আরিফ। এক্ষেত্রেও সন্তান এবং সংসারের কথা ভেবে ছোট বউকে ফিরিয়ে আনা হয়।

বাগদা থানা (ইটিভি ভারত)

বাড়ির সদস্যরা ভর্তি হাসপাতালে

ছোট বউয়ের স্বামী বলেন, "স্ত্রী কথা দিয়েছিল যে, সে সব কিছু ভুলে সুখে সংসার করবে।" তিনি আরও জানান, সোমবার তিনি কাজ (গ্যারাজে কর্মরত) থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর বাবা, মা, ও দাদার দুই মেয়ে এবং তাঁর বড় মেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দুই বউ এবং তাঁর ছোট মেয়ে বাড়ি নেই। খোঁজাখুজি করে তাঁদের না-পেয়ে অসুস্থ পাঁচ জনকে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসার পর বাবা, মা একটু সুস্থ হলে আরিফের সঙ্গে দুই বউয়ের পালিয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারেন।

পরিবারের সদস্য ও অভিযুক্তের স্ত্রীর বক্তব্য

শ্বশুর বলেন, "সোমবার সন্ধ্যায় আরিফ আমাদের বাড়ি এসে বউমাদের কাছে কিছু দিয়ে যায়। পরবর্তীতে দুই বউমা আমাদের চা-করে খাওয়ায়। চা খাওয়ার পরই আমরা অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তখন আরিফ দুই বউকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।"

ছোট ছেলে আরও বলেন, "হাসপাতাল থেকে জানতে পেরেছি চায়ের সঙ্গে বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। চা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে দুই বউকে নিয়ে পালিয়ে যায় আরিফ।" তাঁর দাবি, এর আগেও বউদি এবং আমার বউকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আরিফ। পরবর্তীতে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এবার আর হবে না। এই কাজ করার জন্য আরিফের শাস্তি চাইছেন তিনি।

এই খবর পেয়ে থানায় আসেন আরিফের স্ত্রী ৷ তিনি জানান, তাঁদের সংসারে দুই সন্তান রয়েছে। স্ত্রী, সন্তান থাকতেও আরিফ দুই বউকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তাঁর সংসার এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে তিনি চিন্তিত। দুই পরিবার নষ্ট করার জন্য আরিফ এবং দুই বউয়ের শাস্তি চাইছেন তিনিও ৷

পুলিশের বক্তব্য

বনগাঁ থানার এক আধিকারিক বলেন, "মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখে বাড়ির দুই বউকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কী কারণে এই ধরনের ঘটনা তাঁরা ঘটিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, আরিফ মোল্লা এখনও পলাতক ৷ তার খোঁজ চলছে ৷"

