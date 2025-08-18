ETV Bharat / state

সোনাদায় বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল দুই কিশোর - TWO BOYS DROWN WHILE BATHING

স্থানীয়রা দুই কিশোরের খোঁজ শুরু করে। পরে পুলিশ এবং দমকলের কর্মীরা এসে দু'জনের দেহ উদ্ধার করে ৷

Two boys drown while bathing
স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল দুই কিশোর (প্রতীকী ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025 at 10:40 AM IST

দার্জিলিং, 18 অগস্ট: খোলা পাম্প হাউসে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই কিশোরের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহরে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ের সোনাদায়।

জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আপার সোনাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোংখোলায় একটি উন্মুক্ত পাম্প হাউসে স্নান করতে গিয়ে ওই দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আপার সোনাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতাচকের বাসিন্দা প্রকাশ তামাং (16) এবং লহরেমানের বাসিন্দা আরিয়ান তামাংয়ের (17) মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই কিশোর সোনাদা এলাকার আরও তিন বন্ধুর সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরতে গিয়েছিল ৷ এরপর খোংখোলা পাম্প হাউসে স্নান করতে নামে তারা সকলেই। সাঁতার কাটার সময় ওই দুই কিশোর তলিয়ে যায় বলে খবর ৷ পাঁচ জনের মধ্যে তিন জন উপরের দিকে অল্প জলে স্নান করলেও বাকি দুই জন সাঁতার কাটতে গিয়ে তলিয়ে যায় বলে দাবি। এরপর বন্ধুরাই আশপাশের স্থানীয়দের খবর দেয়।

খবর পেয়ে স্থানীয়রা প্রথমে দুই কিশোরকে খোঁজার কাজ শুরু করে। পরে খবর পেয়ে সোনাদা আউট পোস্ট পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পাশাপাশি ঘটনায় দমকল কর্মী, বন বিভাগের কর্মী এবং জোরবাংলা থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। টানা তল্লাশির পর রাতে ওই দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, "দুই কিশোরের দেহ উদ্ধার হয়েছে । স্নান করতে গিয়ে তারা তলিয়ে যায়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

