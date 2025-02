ETV Bharat / state

ট্রামের মেকওভার ! ডাবল ইঞ্জিনে মহানগরের রাস্তায় দৌড়বে ঐতিহ্যবাহী যান - TWO SIDED SINGLE TRAM IN KOLKATA

কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: আবারও রাজপথে দেখা যাবে দু'মুখো ট্রাম। মহানগরের রাস্তা থেকে ট্রাম তুলে দেওয়া নিয়ে প্রচুর শব্দ ব্যয় হয়ে চলেছে। যত মত তত পথ। তবে 'TO BE OR NOT TO BE' এই বিতর্কের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে প্রস্তুত দু'ইঞ্জিনের ট্রাম। জানা গিয়েছে, ময়দানের পথ ধরে একে বেঁকে চলবে এক বগি, দুই ইঞ্জিনের ট্রাম।

একদিকে যখন ট্রামের অস্তিত্ব নিয়ে চলছে বিস্তর টানাপোড়েন তখনই নোনাপুকুরের আশেপাশে দেখা গেল দু'ইঞ্জিনের ট্রাম। নতুন প্রজন্মের কাজে বিষয়টি বেশ নতুন হলেও এই ধরনের ট্রাম কিন্তু রাজপথে আগেও চলেছে। একটা লম্বা সময় ধরে নিয়মিত পরিষেবা দিয়েছে।

দু'মুখো ট্রাম

ট্রামের ইতিহাসের স্মরণীয় দিয়ে হেঁটে বেশকিছু পিছনের দিকে চলে গেলে দেখা যায়, 1907 সাল নাগাদ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতার ট্রাম কোম্পানিকে ট্রাম লাইন পাতার অনুমতি দেয়। হাওড়ার ট্রাম লাইন উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত ছিল। উত্তরে দু'টি ট্রাম লাইন ছিল ৷ একটি ছিল হাওড়া ব্রিজ থেকে সালকিয়া বাঁধাঘাট রোড পর্যন্ত এবং অপরটি ছিল ঘুসুড়ি রোড পর্যন্ত। আর একটি ছিল পূর্ব গোলাবাড়ি রোড পর্যন্ত। পাশাপাশি, দক্ষিণের ট্রাম লাইন ছিল হাওড়া ব্রিজ থেকে বাকল্যান্ড ব্রিজের ওপর দিয়ে হাওড়া কোর্ট ও ময়দানের দিক দিয়ে কেওড়াপাড়া ঘাট পর্যন্ত। এটি ছিল শিবপুর রুটের ট্রাম লাইন।