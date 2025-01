ETV Bharat / state

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে মৃত্যু দুই সহকর্মীর - MEN DEAD BY RUN OVER BY TRAIN

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কাটা পড়েন ওই দুই কারখানার কর্মী ( নিজস্ব ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : Jan 20, 2025, 5:55 PM IST

শিলিগুড়ি, 20 জানুয়ারি: বাড়ি থেকে রেললাইন পেরিয়ে কাজে যাওয়ার পথে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু 2 সহকর্মীর। শিলিগুড়ির, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন ঠাকুরনগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ সোমবারের সকাল 8 নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ যার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে। মৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভীষণ মাহাতো (40)-র বাড়ি শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগরের বাড়িভাষা এলাকায় ৷ স্বপন মাহাতো (35) নামে অন্য ব্যক্তির বাড়ি বিহারের বেগুসরাই জেলায়। স্বপন মাহাতো বাড়িভাষা এলাকাতেই ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। দু'জনেই একটি কারখানার কর্মী। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঠাকুরনগর এলাকায় রেললাইন পেরিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন দু'জনে। সেই সময় গুয়াহাটি গামী কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনে ধাক্কা লাগে তাঁদের। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (নিজস্ব ছবি)

রেললাইনের দু'ধারে দু'জনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেলপুলিশ ও আরপিএফের আধিকারিকরা। তাঁরা দেহ দু'টি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান। ঘণ্টাখানেক বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল ৷ একটি মালগাড়িও বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকে ৷ তারপর ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ৷ এই বিষয়ে জিআরপির সুপারিন্টেন্ডেন্ট কুনওয়ার ভূষণ সিং বলেন, "দু'জনের ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" স্বপন মাহাতোর ভাই বিপিন মাহাতো বলেন, "বাড়িতে স্ত্রী ও দু'টো বাচ্চা রয়েছে দাদার। এফসিআই কারখানায় কাজ করেন দাদা। কারখানার দিকে যাচ্ছিলেন। পরে এই খবর পাই।" বিভীষণ মাহাতোর ছেলে রাকেশ কুমার বলেন, "আমি কাজে গিয়েছিলাম। দু'জনে এক জায়গাতেই কাজ করেন। কেন ওইদিকে গিয়েছিলেন জানি না। পরে খবর পাই যে বাবা ট্রেনে কাটা পরেছেন।"