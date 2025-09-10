ETV Bharat / state

ছিল না হেলমেট ! উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত 2 ছাত্র

বাইকের গতি খুব বেশি না-থাকলেও দুই ছাত্রের মাথায় হেলমেট ছিল না বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে মৃত 2 ছাত্র (নিজস্ব চিত্র)
Published : September 10, 2025 at 12:49 PM IST

মালদা, 10 সেপ্টেম্বর: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ছাত্রের ৷ বুধবার সকালে এই ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় রতুয়া থানার মতিগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় ৷ ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী বেশ কিছুক্ষণের জন্য সামসী-রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন ৷ ফলে দিনের ব্যস্ততম সময়ে ওই রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় স্থানীয় সামসী ফাঁড়ির পুলিশ ৷ দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানোর পুলিশি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের আবহ ৷

মৃত দুই পরীক্ষার্থীর নাম তন্ময় প্রামাণিক ও রেহান আখতার ৷ তাদের দু’জনেরই বাড়ি রতুয়া দু'নম্বর ব্লকের শ্রীপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভপুর গ্রামে ৷ তারা সামসী এগ্রিল হাইস্কুলের দ্বাদশের ছাত্র ৷ এবারই প্রথম উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার প্রথায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৷ এদিন ছিল ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ৷ নির্দিষ্ট সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দুই বন্ধু ৷ মোটর বাইক নিয়ে তারা স্কুলের দিকে যাচ্ছিল ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, তারা সঠিকভাবেই বাইক চালাচ্ছিল ৷ বাইকের গতি খুব বেশি ছিল না ৷ কিন্তু মাথায় হেলমেট ছিল না কারও ৷

ETV BHARAT
শোকের ছায়া এলাকায় (নিজস্ব চিত্র)

সামসীর মতিগঞ্জ পার করে তারা যখন রতুয়ার দিকে যাচ্ছিল, তখন উলটো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিক আপ ভ্যান তাদের বাইককে মুখোমুখি ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের অভিঘাতে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে দু’জন ৷ ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় ৷ খবর পেয়ে সামসী ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ দুই ছাত্রকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দু’জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেন ৷ এদিকে, ঘাতক পিক আপ ভ্যানটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি দোকানের ভিতর প্রায় ঢুকে গিয়েছিল ৷ পরিস্থিতি বুঝে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান ভ্যানের চালক ও খালাসি ৷

স্কুলের দুই ছাত্রের অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে যান সামসী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পাণ্ডে এবং তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি উত্তীয় পাণ্ডে ৷ যান উচ্চমাধ্যমিকের সেমেস্টারে জেলার দায়িত্বে থাকা বোর্ডের সদস্য স্বপন সিংহ, পৃথ্বীশ কুণ্ডু প্রমুখ ৷ জানা গিয়েছে, মৃত রেহানের বাবা সামসুর রহমান পেশায় কৃষক ৷ তন্ময়ের বাবা তপন প্রামাণিকের একটি সেলুন রয়েছে ৷

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাদেক আলি জানালেন, "আমি মতিগঞ্জ ছোট ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে থাকা একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলাম ৷ হঠাৎ রাস্তায় বিকট শব্দ হয় ৷ দেখি, একটি চার চাকার গাড়ি আমাদের দোকানের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে ৷ গাড়িটি দোকানে ঢুকে পড়ার উপক্রম ৷ ভয়ে পালাতে শুরু করি ৷ রাস্তায় ছেলে দুটোকে ঠিক কোন গাড়ি ধাক্কা মেরেছে তা বলতে পারব না ৷ কিন্তু দু’জনেই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ওরা সামসী এগ্রিল স্কুলের ছাত্র ৷ ওরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল ৷ পিক আপ ভ্যানটি ঠান্ডা পানীয় বোঝাই ছিল ৷"

মৃত মহম্মদ রেহানের কাকা মহম্মদ মুকলেসুর রহমান বলেন, "আজ ভাইপোর উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা ছিল ৷ সে বাইক নিয়ে স্কুলের উদ্দেশে বেরিয়েছিল ৷ যাওয়ার পথে মতিগঞ্জ পেরিয়ে কুশরাক্ষার কাছে পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে ওদের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ সেখানই দু’জন মারা যায় ৷ রেহানের বন্ধুর নাম আমার জানা নেই ৷"

তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি তথা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির অন্যতম সদস্য উত্তীয় পাণ্ডে জানান, "এই দুর্ঘটনায় সামসী এগ্রিল হাইস্কুলের দুই ছাত্র মারা গিয়েছে ৷ তারা রতুয়া হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল ৷ পথে একটি পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে তাদের মোটর বাইকের সংঘর্ষ হয় ৷ আমরা ঘটনাটি জানতে পেরেই চলে এসেছি ৷ ওই দুই ছাত্র হেলমেট পরে ছিল কি না জানি না ৷ এই ঘটনায় আমরা দুঃখিত, মর্মাহত ৷ দুই ছাত্রের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল ৷"

চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, "দুর্ঘটনাস্থল থেকে দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে স্থানীয় সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দু’জনকেই মৃত ঘোষণা করেন ৷ দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক গাড়িটি আটক করা হয়েছে ৷ তার চালক ও খালাসির খোঁজ চলছে ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ অভিযোগ দায়ের হলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে ৷"

