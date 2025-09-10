ছিল না হেলমেট ! উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত 2 ছাত্র

ছিল না হেলমেট ! উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত 2 ছাত্র
বাইকের গতি খুব বেশি না-থাকলেও দুই ছাত্রের মাথায় হেলমেট ছিল না বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷
Published : September 10, 2025 at 12:49 PM IST
মালদা, 10 সেপ্টেম্বর: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ছাত্রের ৷ বুধবার সকালে এই ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় রতুয়া থানার মতিগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় ৷ ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী বেশ কিছুক্ষণের জন্য সামসী-রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন ৷ ফলে দিনের ব্যস্ততম সময়ে ওই রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় স্থানীয় সামসী ফাঁড়ির পুলিশ ৷ দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানোর পুলিশি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের আবহ ৷
মৃত দুই পরীক্ষার্থীর নাম তন্ময় প্রামাণিক ও রেহান আখতার ৷ তাদের দু’জনেরই বাড়ি রতুয়া দু'নম্বর ব্লকের শ্রীপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভপুর গ্রামে ৷ তারা সামসী এগ্রিল হাইস্কুলের দ্বাদশের ছাত্র ৷ এবারই প্রথম উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার প্রথায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৷ এদিন ছিল ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ৷ নির্দিষ্ট সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দুই বন্ধু ৷ মোটর বাইক নিয়ে তারা স্কুলের দিকে যাচ্ছিল ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, তারা সঠিকভাবেই বাইক চালাচ্ছিল ৷ বাইকের গতি খুব বেশি ছিল না ৷ কিন্তু মাথায় হেলমেট ছিল না কারও ৷
সামসীর মতিগঞ্জ পার করে তারা যখন রতুয়ার দিকে যাচ্ছিল, তখন উলটো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিক আপ ভ্যান তাদের বাইককে মুখোমুখি ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের অভিঘাতে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে দু’জন ৷ ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় ৷ খবর পেয়ে সামসী ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ দুই ছাত্রকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দু’জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেন ৷ এদিকে, ঘাতক পিক আপ ভ্যানটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি দোকানের ভিতর প্রায় ঢুকে গিয়েছিল ৷ পরিস্থিতি বুঝে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান ভ্যানের চালক ও খালাসি ৷
স্কুলের দুই ছাত্রের অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে যান সামসী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পাণ্ডে এবং তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি উত্তীয় পাণ্ডে ৷ যান উচ্চমাধ্যমিকের সেমেস্টারে জেলার দায়িত্বে থাকা বোর্ডের সদস্য স্বপন সিংহ, পৃথ্বীশ কুণ্ডু প্রমুখ ৷ জানা গিয়েছে, মৃত রেহানের বাবা সামসুর রহমান পেশায় কৃষক ৷ তন্ময়ের বাবা তপন প্রামাণিকের একটি সেলুন রয়েছে ৷
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাদেক আলি জানালেন, "আমি মতিগঞ্জ ছোট ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে থাকা একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলাম ৷ হঠাৎ রাস্তায় বিকট শব্দ হয় ৷ দেখি, একটি চার চাকার গাড়ি আমাদের দোকানের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে ৷ গাড়িটি দোকানে ঢুকে পড়ার উপক্রম ৷ ভয়ে পালাতে শুরু করি ৷ রাস্তায় ছেলে দুটোকে ঠিক কোন গাড়ি ধাক্কা মেরেছে তা বলতে পারব না ৷ কিন্তু দু’জনেই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ওরা সামসী এগ্রিল স্কুলের ছাত্র ৷ ওরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল ৷ পিক আপ ভ্যানটি ঠান্ডা পানীয় বোঝাই ছিল ৷"
মৃত মহম্মদ রেহানের কাকা মহম্মদ মুকলেসুর রহমান বলেন, "আজ ভাইপোর উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা ছিল ৷ সে বাইক নিয়ে স্কুলের উদ্দেশে বেরিয়েছিল ৷ যাওয়ার পথে মতিগঞ্জ পেরিয়ে কুশরাক্ষার কাছে পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে ওদের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ সেখানই দু’জন মারা যায় ৷ রেহানের বন্ধুর নাম আমার জানা নেই ৷"
তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি তথা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির অন্যতম সদস্য উত্তীয় পাণ্ডে জানান, "এই দুর্ঘটনায় সামসী এগ্রিল হাইস্কুলের দুই ছাত্র মারা গিয়েছে ৷ তারা রতুয়া হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল ৷ পথে একটি পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে তাদের মোটর বাইকের সংঘর্ষ হয় ৷ আমরা ঘটনাটি জানতে পেরেই চলে এসেছি ৷ ওই দুই ছাত্র হেলমেট পরে ছিল কি না জানি না ৷ এই ঘটনায় আমরা দুঃখিত, মর্মাহত ৷ দুই ছাত্রের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল ৷"
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, "দুর্ঘটনাস্থল থেকে দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে স্থানীয় সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দু’জনকেই মৃত ঘোষণা করেন ৷ দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক গাড়িটি আটক করা হয়েছে ৷ তার চালক ও খালাসির খোঁজ চলছে ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ অভিযোগ দায়ের হলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে ৷"