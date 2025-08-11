কলকাতা, 11 অগস্ট: প্রহর গোনার দিন শেষ । আলিপুর চিড়িয়াখানায় এল দু'টি সবুজ অ্যানাকোন্ডা। গত শুক্রবার রাতে আলিপুর চিড়িয়াখানার হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে তারা । আপাতত, অ্যামাজনের ত্রাসদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাঁদের শারিরীক অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরিস্থিতি তৈরি হলেই চিড়িয়াখানার 30 নম্বরে এনক্লোজারে ছাড়া হবে।
সূত্রের খবর, চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট অ্যান্ড সেন্টার ফর হারপেটোলজি (এমসিবিটি) থেকে ওই 2টি গ্রিন অ্যানাকোন্ডা নিয়ে আসা হয়েছে। গত সোমবার (4 অগস্ট) রাজ্য বন দফতর এবং আলিপুর চিড়িয়াখানার তিন পদাধিকারী গ্রিন অ্যানাকোন্ডা আনতে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে সেখান থেকে শুক্রবার (8 অগস্ট) রাতে তাঁরা কলকাতায় পৌঁছন।
জোড়া সবুজ অ্যানাকোন্ডা -
যে দু'টি সাপ নিয়ে আসা হয়েছে তাঁদের ওজন প্রায় সাড়ে তিনশো গ্রাম। দৈর্ঘ্য আড়াই মিটার। বয়স 8 মাস। সাপ দু'টি এখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে আরও 2টি নিয়ে আসা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
অ্যানাকোন্ডার পরিবর্তে আলিপুর থেকে 6টি প্রাণী গিয়েছে চেন্নাইয়ে -
যদিও এর বিনিময়ে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে 6টি প্রাণী মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট অ্যান্ড সেন্টার ফর হারপেটোলজিকে দিতে হয়েছে। তার মধ্যে আছে, 3টি ইগুয়ানা ও 3টি শাঁখামুটি সাপ। এদিকে, নতুন দুই অতিথিকে দেখতে মুখিয়ে রয়েছে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিড়িয়াখানায় আসা দর্শকরা। তাদের জন্য তৈরি এনক্লোজারে ঘুরে আসছেন অনেকেই। সূত্রের আরও খবর, চলতি মাসের মধ্যেই সাপ 2টিকে এনক্লোজারে ছাড়া হবে বলেই চিকিৎসকরা আশাবাদী।
কর্তৃপক্ষের বক্তব্য -
চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায় জানান, বহুদিনের অপেক্ষার অবসান হল। একজোড়া সবুজ অ্যানাকোন্ডা গত শুক্রবার রাতেই আলিপুরে এসেছে। এর সবথেকে বড় কৃতিত্ব চিড়িয়াখানার বায়োলজিস্ট 1 সাম্য বসুর। উনি মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ওখানে গিয়ে সবকিছু ঠিক করে আসেন। তারপর সাপগুলিকে আনতে সোমবার একটি টিম চেন্নাই যায়।
নয়া পদক্ষেপ আলিপুর চিড়িয়াখানায় -
- অন্যদিকে, দূর-দূরান্ত থেকে ঘুরতে আসা দর্শকদের সুবিধার্থে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানা । গত সোমবার থেকেই খোলা হয়েছে ক্লোকরুম। সেটি সিসিটিভি নজরদারির আওতায় রয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানা খোলা থাকাকালীন বিনামূল্যে (সকাল 9টা থেকে বিকেল 4.30 পর্যন্ত) ওই রুমটি ব্যবহার করা যাবে। সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র টোকেন ইস্যু করে ক্লোকরুমে সংরক্ষণ করতে হবে। জিনিসপত্র ফেরত পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টোকেনটি নিরাপদে রাখতে হবে।
- টোকেন হারিয়ে গেলে, সংরক্ষিত জিনিসপত্র সম্পর্কে কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না। টোকেনটি ফেরত দেওয়ার পরে, অবস্থা বা পরিস্থিতি নির্বিশেষে জিনিসপত্র সম্পর্কিত কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না। জিনিসপত্রের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে দর্শকের দায়িত্ব। ক্লোকরুমে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের চুরি বা কোনওরকম ক্ষতির জন্য আলিপুর চিড়িয়াখানা দায়ী থাকবে না। ওই রুমে অর্থ, গয়না, ইলেকট্রনিক্স বা ভেঙে যাওয়ার মতো মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ না-করার অনুরোধ জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।
- একইরকমভাবে আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রাণীদের খাবার পরিবহণের জন্য ব্যাটারিচালিত একটি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই গাড়িতে বাঘ, সিংহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর নিত্যদিনের খাবার সহজেই পৌঁছতে সক্ষম হবেন চিড়িয়াখানার কর্মী ও আধিকারিকরা।