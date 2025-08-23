কলকাতা, 23 অগস্ট: শহরের রমরমিয়ে ব্যবসা করে চলেছে অবৈধ হকার ৷ এমনই অভিযোগ তুলে যখন সরব হচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে, তখনই বৈধ হকার উচ্ছেদের অভিযোগ তুলে সরব হলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষকুমার পাঠক । দুই অভিযোগের জবাব দিলেন হকার পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ।
48 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বলেন, "আমরা সবাই জানি যে বৈধ হকাররা কলকাতা শহরে ব্যবসা করার জন্য স্বীকৃত । কিন্তু প্রচুর অবৈধ হকার কলকাতা শহরে এমনভাবে ব্যবসা করেন যে প্রকৃত শহরবাসীর ভীষণভাবে সমস্যা হয় । পুলিশ ও প্রশাসন এই সব অবৈধ হকারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেয় না ৷ কারণ সকলের কাছেই কোনও না কোনও ইউনিয়নের হকার কার্ড কাছে । এই হকারদের বিরুদ্ধে কেন কলকাতা পুরনিগম ব্যবস্থা নিচ্ছে না ?" তাঁর নিজের ওয়ার্ডে অবৈধ হকারের তালিকাও তিনি চেয়েছেন পুর কর্তৃপক্ষের কাছে ।
এই বিষয়ে দেবাশিস কুমার বলেন, "চাঁদনী , নিউ মার্কেট, কার্ল মার্কস সরণি-সহ একাধিক জায়গায় অবৈধ হকার সরিয়েছি । হকারদের জন্য রাজ্যের নির্দিষ্ট বিধি আছে সেই অনুসারে পরিচালিত হয় টিভিসি । যে ডিজিটাল সার্ভে প্রথম পর্যায় হয়েছে, তাতে 54 হাজার 254 জন হকার বৈধ ।"
এদিকে 45 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষকুমার পাঠক বলেন, "বৈধ হকারদের তুলে দেওয়া হচ্ছে ফুটপাথ থেকে । গরিব হকারদের রুটিরুজির ক্ষতি করে বেসরকারি সংস্থা ফুটপাথ নিয়ে বাগান বানাচ্ছেন । নেতাজি সুভাষ রোডের বাড়ি সংলগ্ন ফুটপাথ থেকে বৈধভাবে হকারি করা একাধিক হকারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে । তাঁরা কেউ 40 বছর কেউ 50 বছর ধরে সেখানেই হকারি করছেন । তাদের পেটে লাথি মেরে সেখানে একজন ব্যবসায়ী সরকারি ফুটপাথ জুড়ে বাগান বানাচ্ছেন ।"
তিনি পুর কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান, "কেন্দ্রের আইন ও রাজ্যের বিধি উপেক্ষা করে কীভাবে বৈধ হকারদের উচ্ছেদ ও স্থানান্তর করা হল ? যাঁদের উচ্ছেদ করা হল, তাঁরা পুনর্বাসন পাবেন ? যে ফুটপাথে হকার আছে, সেই ফুটপাথ পুরনিগম কোনও বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া দিতে বা লিজ দিতে পারেন কী ? ডালহৌসি এলাকার ফুটপাথগুলো কি সবকটাই লিজ দেওয়া হবে ?"
তাঁর এই একগুচ্ছ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মেয়র পারিষদ ৷ দেবাশিস কুমার বলেন, "কাউকে উচ্ছেদ করা হয়নি । স্থানান্তর করা হয়েছে । রাজ্যের বিধি অনুযায়ী টিভিসি এই কাজ করে থাকে । 25 সালে হেরিটেজ আইন অনুসারে গ্রেড-1 হেরিটেজ সংরক্ষণ করার জন্য ফুটপাত থেকে স্থানান্তর করা হল । হেরিটেজ গ্রেড-2 বলে সামনে ফুটপাথে কোনও হকারকে আর বসতে দেওয়া হয়নি । পাশেই আবার হকারদের বসতে দিয়েছি ।"
তাঁর কথায়, "গ্রেড-1 হেরিটেজ সামনে হকার বসা যাবে না । কেউ যদি সাজাতে চান নিজের খরচে তার জন্য ফুটপাথ দিয়ে থাকি । তবে পথ চলতি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ছাড় রেখে সেই কাজ করতে হবে । লিজ বা ভাড়ায় দেওয়া হয় না । পথচারীদের জন্য জায়গা রেখে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়াই কাজ । বাকি গ্রেড- 1 হেরিটেজ সামনে ফুটে হকার থাকলে আমাদের নজরে আনলে আমরা সেখান থেকেও তাদের সরিয়ে অন্যত্র বসার জায়গা করে দেব ।"