মালদা, 20 অগস্ট: দ্রুত জল নামতে শুরু করেছে জেলার প্রধান তিন নদীর ৷ নামতে শুরু করেছে গ্রামের ভিতরে ঢুকে যাওয়া জলও ৷ যা খানিকটা অস্বাভাবিক ঠেকছে নদী পাড়ের বাসিন্দাদের ৷ এরই মধ্যে ভূতনিতে বানের জল থেকে দু'জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়েছে ভূতনি থানার পুলিশ ৷ বুধবার ময়নাতদন্তও হয়েছে মৃত দুই ভূতনিবাসীর ৷
রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথটোলা গ্রামের বাসিন্দা মহাতাব মণ্ডল ৷ একই দিনে নিখোঁজ হয়ে যান দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সনাতনটোলা গ্রামের বিবেক মণ্ডল ৷ দু'জনেই বন্যার জলে নেমে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেন সিভিল ডিফেন্স এবং এনডিআরএফ-এর কর্মীরা ৷ অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধেয় তাঁদের সন্ধান মেলে ৷
এদিকে গঙ্গা-ফুলহরের জল নামতেই ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় সমস্ত গ্রাম থেকেই বন্যার জল নামতে শুরু করেছে ৷ তবে কেশরপুর, কালুটোনটোলা, গিরিটোলা, পুলিনটোলা, বসন্তটোলার মতো নীচু গ্রামগুলি এখনও জলমগ্ন ৷ জলমগ্ন হয়ে রয়েছে দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাও ৷ এসব এলাকা থেকে জল নামতে আরও সময় লাগবে বলে জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা ৷
স্থানীয়দের বক্তব্য
তাঁদের একজন শুভেন্দু মণ্ডল জানান, আসলে এই এলাকাগুলি খানিকটা গামলার মতো ৷ ফলে জল একবার ঢুকে পড়লে শুকোতে সময় লাগে ৷ দক্ষিণ চণ্ডীপুরে ফুলহরের কাটা বাঁধ এখনও উন্মুক্ত ৷ তাই এসব জায়গা থেকে এখনই জল পুরোপুরি নেমে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ আরও সময় লাগবে ৷"
দক্ষিণ চণ্ডীপুরের সাহেব আলি আবার গঙ্গা-ফুলহরের গতিপ্রকৃতি দেখে চিন্তিত ৷ তিনি বলেন, "নদীর পাড়েই জন্ম হয়েছে ৷ ছোট থেকে নদীর হালচাল দেখে আসছি ৷ এর আগেও বন্যা হয়েছে অনেকবার ৷ কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জল নামতে দেখিনি ৷ তাই ভয় হচ্ছে, আবারও নদী ফুলেফেঁপে উঠবে না তো ৷ তাহলে আরও বড় সমস্যায় পড়ে যাব ৷"
জলস্তর কোথায় কেমন ?
বুধবার বেলা 12টায় গঙ্গার জলস্তরের উচ্চতা ছিল 24.85 মিটার ৷ এখনও গঙ্গা বিপদসীমা 24.69 মিটার থেকে 23 সেন্টিমিটারের উপরে রয়েছে ৷ কিন্তু গত 24 ঘণ্টায় নদীর জল কমেছে 17 সেন্টিমিটার ৷ ফুলহর বিপদসীমার অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে ৷ এদিন একই সময়ে ফুলহর তার বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 56 সেন্টিমিটারের নীচে 26.87 মিটার উচ্চতায় বয়েছে ৷ ওই সময় মহানন্দার জলস্তর ছিল 20.60 মিটার উচ্চতায় ৷ বিপদসীমা 21.00 মিটার থেকে 40 সেন্টিমিটারের নীচে ৷
বিডিও ও প্রশাসনের বক্তব্য
জেলা সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গঙ্গার আপ-স্ট্রিমে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় নদীর জলস্তর দ্রুত কমতে শুরু করেছে ৷ খানিকটা ধীরে হলেও জল কমছে ফুলহরেরও ৷ আশা করা যাচ্ছে, আগামী দু-একদিনের মধ্যেই গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমার নীচে নেমে আসবে ৷ দুই নদীর ভাঙন কবলিত এলাকায় এখনও জোরকদমে পাড় রক্ষার কাজ চলছে ৷
অন্যদিকে, মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, "ভূতনিতে নদীর জলে ডুবে মৃত দুই ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ৷ পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে ৷ তবে এখনও ত্রাণ শিবির খোলা রয়েছে ৷ দুর্গত মানুষকে শুকনো খাবার ও রান্না করা খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে ৷ পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এসব পরিষেবা চালু থাকবে ৷"