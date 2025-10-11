কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অপারেশনে গিয়ে শহিদ 2 বাঙালি জওয়ান, দেহ ফেরার অপেক্ষায় পরিবারগুলি

কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অপারেশনে গিয়ে শহিদ 2 বাঙালি জওয়ান, দেহ ফেরার অপেক্ষায় পরিবারগুলি
কাশ্মীরের অনন্তনাগে পাঁচজন প্যারা কামান্ডোর একটি দলকে পাঠানো হয়েছিল ৷ সেই দলেই ছিলেন সুজয় ও পলাশ ঘোষ ৷ শুক্রবার তাঁদের দেহ পাওয়া যায় ৷
Published : October 11, 2025 at 7:16 PM IST
রাজনগর (বীরভূম)/ হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), 11 অক্টোবর: কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অপারেশনে গিয়ে তুষার ধসে মৃত্যু দুই বাঙালি সেনা জওয়ানের ৷ শহিদ দু'জনেই প্যারা কামান্ডোতে কর্মরত ছিলেন । শহিদ সুজয় ঘোষ (28) বীরভূমের রাজনগরের বাসিন্দা ৷ আরেক জওয়ান পলাশ ঘোষের (38) বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর পঞ্চায়েতের বলরামপাড়ায় ।
শুক্রবার দুই পরিবারের কাছে অফিসিয়ালি জওয়ানদের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছয় । তারপর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারগুলিতে । শহিদ জওয়ানদের দেহ বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় পরিবার থেকে গ্রামবাসীরা ।
কাশ্মীরে অপারেশন
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 6 অক্টোবর প্যারা কামান্ডো গ্রুপের পাঁচজন কাশ্মীরের দক্ষিণ অনন্তনাগ জেলার কোকেরঙ্গ এলাকার গোডালে অপারেশনে গিয়েছিলেন ৷ সেই দলে ছিলেন পলাশ ও সুজয় ৷ সেখানে অপারেশনে গিয়ে তুষার ধসে নিঁখোজ হয়ে যান দু'জনে ৷ এরপর শুক্রবারই তাঁদের দেহ মেলে । সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মৃত্যুর খবর হরিহরপাড়া থানার মাধ্যমে পলাশের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় ।
অন্যদিকে শুক্রবার দুপুরে সুজয়ের দাদা মৃত্যুঞ্জয় ঘোষকে ফোন করে ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ দেয় সেনাবাহিনী । পরবর্তীতে বীরভূম জেলা প্রশাসন ও পুলিশের কাছেও এই সংবাদ আসে ৷ মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে শহিদ জওয়ানের পরিবার ও আত্মীয় পরিজন ।
সুজয় ঘোষের তথ্য
বীরভূম জেলার রাজনগরের কুণ্ডিরা গ্রামের বাসিন্দা সুজয় ঘোষ । 2018 সালে ভারতীয় সেনার স্থলবাহিনীতে যোগ দেন তিনি ৷ তাঁর বাবা পেশায় চাষি ৷ দাদা গ্রামেই একটি গ্রাহক সেবাকেন্দ্র চালান ৷ সুজয়ের প্রশিক্ষণ এতটাই ভালো হয় যে তাঁকে প্যারা কামান্ডোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা ভারতীয় সেনায় সর্বোচ্চ প্রশিক্ষিত সেনা ।
বাঙালির ঘরের ছেলে প্যারা কামান্ডোতে, এই নিয়ে গ্রামের গর্ব ছিলেন সুজয় ৷ তাই তাঁর শহিদ হওয়ার খবর শুনে আশেপাশের গ্রাম থেকেও উপচে পড়ছে ভিড় ৷ শ্রদ্ধা জানাতে অনেকের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা ৷ সুজয়ের দাদা মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বলেন, "ছোট থেকেই ভাইয়ের স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ৷ ওকে নিয়ে আমাদের কত গর্ব ৷ শহিদ হয়ে যাবে ভাবতেই পারছি না ।"
পলাশ ঘোষের পরিবার ও চাকরি
এদিকে শহিদ জওয়ান পলাশ ঘোষের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী, ছয় ও চার বছরের দুই কন্যাসন্তান রয়েছে । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 2009 সালের 27 অগস্ট আগরায় প্যারা কমান্ডো বাহিনীতে যোগ দেন তিনি । বর্তমানে কাশ্মীর সেক্টরের অনন্তনাগে পোস্টিং ছিল পলাশের । দুর্গাপুজোয় ছুটি না পাওয়ায় বাড়ি আসতে পারেননি তিনি ।
খবর পেয়ে শুক্রবার রাতেই শহিদের বাড়ি যান হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর । তিনি বলেন, "ভারত মাতার এক বীর শহিদকে আমরা হারালাম । শোকার্ত পরিবারকে শান্তনা দেওয়ার ভাষা নেই । তবে আমরা গর্বিত ভারত মাতার পায়েই নিবেদিত হল পলাশ ভাইয়ের প্রাণ ।"
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার শহিদের কফিন বন্দি দেহ গ্রামে আনা হচ্ছে । জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "আজ দেহ আসছে বলে আমাদের জানানো হয়েছে । পলাশকে শহিদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে পুলিশের পক্ষ থেকে ।"
শুক্রবার রাতেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূল নেতৃত্ব মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানিয়ে এসেছেন । দেহ ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন পরিবার ও হাজার হাজার মানুষ ।