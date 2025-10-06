ETV Bharat / state

বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের জালে 2, এলাকায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল বিধায়ক

বরানগরে খুনের ঘটনায় প্রথম থেকেই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে। এর মাঝেই স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন।

BARANAGAR MURDER CASE
বরানগরে ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের জালে দুই (ইটিভি ভারত)
Published : October 6, 2025 at 7:27 PM IST

বরানগর, 6 অক্টোবর: বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে আততায়ীরা গ্রেফতার না-হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছিল সর্বত্র। অবশেষে মুখরক্ষা হল পুলিশের। 48 ঘন্টার মধ্যেই প্রথম সাফল্য পেল পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে জড়িত সন্দেহে দু'জনকে কলকাতা থেকে পাকড়াও করল বরানগর থানার পুলিশ।

অন‍্যদিকে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনার পর থেকে দেখা মেলেনি স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক ও অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দোপাধ্যায়ের। যা নিয়ে চর্চাও কম হয়নি। অবশেষে খুনের দু'দিন পর সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি।

বরানগরে ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের জালে দুই (ইটিভি ভারত)

এদিন তৃণমূল বিধায়ক যাওয়ার পর এলাকায় খুনিদের শাস্তির দাবিতে স্লোগান দেন স্বর্ণ ব‍্যবসায়ীরা ৷ কেন বারবার তাদের উপর হামলা হচ্ছে, এদিন সেই প্রশ্নও শুনতে হল বিধায়ককে । তারই মধ্যে সায়ন্তিকা কথা বললেন স্বর্ণ শিল্পী সমিতির কর্মকর্তা ও নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে। দিয়েছেন পাশে থাকার বার্তা এবং অপরাধীদের দ্রুত ধরার আশ্বাসও। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে একজন ডাকাতি ও খুনের ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী। ধৃত দু'জনকে জেরা করে বাকি দুষ্কৃতীদেরও খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে । শুধু লুটের উদ্দেশেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নাকি এর নেপথ্যে অন‍্য কোনও রহস্য রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে, তদন্তের স্বার্থে ধৃত দু'জনের পরিচয় সামনে আনতে চাননি তদন্তকারীরা।

বরানগরের ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় প্রথম থেকেই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে তদন্তকারীদের মনে। প্রথমত, ওই সোনার দোকানের যাবতীয় তথ্য কীভাবে পেলেন দুষ্কৃতীরা ? দ্বিতীয়ত, কখন কোন সময়ে দোকানে হানা দিতে হবে, তৃতীয়ত, কতক্ষণের মধ্যে কাজ হাসিল করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, এই সমস্ত টিপ দিল কারা ? সেই উত্তর খুঁজতে গিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে, স্থানীয় কারও মারফৎ সেই তথ্য পৌঁছেছিল দুষ্কৃতীদের হাতে। তারই সুযোগ নিয়ে আততায়ীরা বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনে শঙ্কর জানার দোকানে হানা দিয়ে তাঁকে খুন করে লুটপাট চালিয়ে চম্পট দেয়। এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে ভিন রাজ‍্যের যোগ থাকার সম্ভবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। তবে, পড়শি রাজ‍্য থেকে দুষ্কৃতীরা আসলেও তাদের হাতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না-বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। ফলে, ভিনরাজ‍্যের হলেও দুষ্কৃতী দলটি পাকা গ্যাংয়ের নয় বলেই ধারণা তদন্তকারীদের। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশের অনুমান, আততায়ীদের প্রত্যেকেরই বয়স 17 থেকে 22 বছরের মধ্যে হবে। এদিকে, নিহত ব‍্যবসায়ী শঙ্কর জানা দোকানে কারও জুতো পরে ঢোকা পছন্দ করতেন না। শনিবার প্রথমে যে দু'জন দুষ্কৃতী ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকেছিল পরে আরও একজন একইভাবে ঢুকেছিল দোকানে। তারা সকলেই দোকানের বাইরে জুতো খুলে তারপর ঢুকেছিল ভিতরে। তাছাড়া ব‍্যবসায়ীর ছেলে না থাকা এবং বিকেল তিনটে নাগাদ ওই রাস্তার সিংহভাগ দোকান যে বন্ধ থাকে সেই তথ্যও জোগাড় করেছিল দুষ্কৃতীরা। স্বভাবতই নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে পরিচিত কারও হাত থাকার সম্ভবনা জোরালো হচ্ছে ।

পরিবারের সদস্যরা ইতিমধ্যে পুলিশকে জানিয়েছেন, দোকান থেকে প্রায় 15 কেজি সোনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। যার বাজারমূল্য প্রায় 17 কোটি টাকা। তবে দোকানে আরও কয়েক কেজি সোনা ও নগদ প্রায় 2 লক্ষ টাকা থাকলেও তাতে হাত দেয়নি আততায়ীরা। যা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধন্দ। যদিও এ নিয়ে ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "তদন্ত জোরকদমে চলছে। লুঠ হওয়া পনেরো কেজি সোনার মধ্যে সাড়ে ছ'কেজি সোনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ধৃত দু'জনের কাছ থেকে। বাকি সোনা উদ্ধারেরও চেষ্টা চলছে।"

এই বিষয়ে বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনাটি নৃশংস। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ঘটনার পর না-আসলেও প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ছিল দলের স্থানীয় কাউন্সিলরদের সঙ্গে। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও আমার আলাদাভাবে কথা হয়েছে। আমি নিজে পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত করা যায় সেটা দেখব। আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে আমাদের। প্রয়োজনে আরও সিসিটিভি লাগাতে হবে জনবহুল এই এলাকায়। পুলিশ আউটপোস্টের বিষয়ে নিশ্চয় আমি কমিশনারকে বলব। বাকিটা পুলিশ দেখবে। একটাই কথা সুরক্ষার ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে যাতে এই এলাকায় কোনও অপরাধ সংগঠিত হতে না পারে। দু'জন অপরাধী নয়, এর সঙ্গে যুক্ত প্রত‍্যেক অপরাধীকেই ধরতে হবে। এটা সকলেই চাই।"

