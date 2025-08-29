মাথাভাঙা, 29 অগস্ট: শাবল দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হল তৃণমূল কর্মীকে ৷ নৃশংস এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই কাঠমিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ কোচবিহারের মাথাভাঙা থানার জোড়পাটকি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ মৃতের নাম সঞ্জয় বর্মন (40) ৷ তাঁর বাড়ি ওই এলাকাতেই ৷
এই ঘটনা নিয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "মাথাভাঙা থানায় প্রথমে খবর আসে জোড়পাটকিতে রাস্তার ধারে একজন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ৷ তাঁর মাথা থেঁতলে গিয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় ৷ মৃতের নাম সঞ্জয় বর্মন, বয়স 40 বছর ৷ কিন্তু, মৃতের শরীরে ক্ষত দেখে সন্দেহ হওয়ায়, তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয় ৷ তার থেকেই জানা যায়, তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷"
ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বলেন, "সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আমরা দু’জনকে গ্রেফতার করেছি ৷ একজনের নাম মন্টু বর্মন এবং আরেকজন অজয় বর্মন ৷ ফুটেজে দেখা যায় সঞ্জয় বর্মনের সঙ্গে তাঁদের কোনও বিষয় নিয়ে বচসা হয় ৷ তার জেরেই হামলা চালানো হয় ৷ তাঁর মাথায় ও শরীরে আঘাত করা হয়েছে ৷" এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত সঞ্জয় ৷ তাঁর মৃত্যুতে কোনও রাজনৈতিক যোগ আছে কি না, এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পুলিশ সুপার ৷
জানা গিয়েছে, একটি প্লাই উড মিলে কাজ করতেন সঞ্জয় ৷ তিনি প্রতিবেশীর বাড়িতে পুজোর প্রসাদ খেয়ে ফিরছিলেন ৷ ঘটনা সম্পর্কে জোড়পাটকি পঞ্চায়েতের প্রধান পরেশ বর্মন দাবি করেছেন, "সঞ্জয় যখন ফিরছিলেন, তখন রাস্তায় অজয় বর্মন ও মন্টু বর্মন মদ্যপ অবস্থায় মারামারি করছিলেন ৷ তাঁদের গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন সঞ্জয় ৷ সেই সময় তাঁকে শাবল দিয়ে আঘাত করা হয় ৷" মৃত সঞ্জয়ের ভাই মিঠুন বর্মন, তাঁর দাদার খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ৷
অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে পৌঁছান তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় ৷ তিনি বলেন, "নৃশংশভাবে সঞ্জয় বর্মনকে খুন করা হয়েছে ৷ যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক তৃণমূল কর্মীদের খুন করা হচ্ছে, এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" এই ঘটনায় বিজেপির বিধায়ক বরেন বর্মন বলেন, "তিন তৃণমূল কর্মী মদ খেয়ে মারামারি করেছে ৷ এর ফলেই এই খুন ৷" পুলিশ অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে খুনের কারণ জানার চেষ্টা করছে ৷