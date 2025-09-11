বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে দুই রেজিস্টার ! বাড়ছে বিতর্ক, জটিলতা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে দুই রেজিস্টার ! বাড়ছে বিতর্ক, জটিলতা
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার পদে দুজন থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে কে সই করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
Published : September 11, 2025 at 10:30 PM IST
বর্ধমান, 11 সেপ্টেম্বর: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আপাতত রেজিস্ট্রার দুজন। একজন রেজিস্টারকে অস্থায়ী ভাবে দায়িত্ব দেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর কুমার নাথ। অন্যদিকে অবসর নেওয়া রেজিস্ট্রার সুজিত চৌধুরীকে নতুন করে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দিয়েছে উচ্চ শিক্ষা দফতর। ফলে দুজন রেজিস্ট্রার পদে থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে কে সই করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার সুজিত চৌধুরী অবসর নেন। তার জায়গায় অস্থায়ী রেজিস্টার হিসেবে দায়িত্ব নেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এরপর চলতি সেপ্টেম্বর মাসের 2 তারিখে উচ্চ শিক্ষা দফতরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তরফে সুজিত চৌধুরীকে পুনরায় রেজিস্ট্রার পদে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। দফতরের নির্দেশ মেনে তিনি ফের রেজিস্ট্রার পদে যোগ দেন। উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয় 2018 সালের একটা নির্দেশ নামাকে উল্লেখ করে সুজিত চৌধুরীকে পুনরায় রেজিস্ট্রার পদে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও দুটি বছর অর্থাৎ 62 বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল থাকবেন।
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সদ্য অবসর নেওয়া রেজিস্টার সুজিত চৌধুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন উপাচার্য। সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ শিক্ষা দফতরের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর নতুন করে দায়িত্ব নেওয়ার পরে রীতিমতো বাউন্সার নিয়ে তিনি রেজিস্টার দফতরে আসছেন। এর জেরে দুজন রেজিস্ট্রার নিয়ে বিতর্ক উঠতে থাকায় অস্থায়ী রেজিস্ট্রার অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু সেই ইস্তফা গ্রহণ করা হবে না বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। যদিও সুজিত চৌধুরী জানান, উচ্চ শিক্ষা দফতরের নির্দেশ মেনেই তিনি ফের রেজিস্ট্রার পদে যোগ দিয়েছেন।
এদিকে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 2 কোটি টাকার আর্থিক তছরূপের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে সুজিত চৌধুরীর। গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হলফনামা তলব করে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী 25 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেই হলফনামা আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
আদালতের নির্দেশে বলা হয়, একজন অভিযুক্তকে কীভাবে আবার নিয়োগ করা হল, হলফনামায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে। এরপর 25 অক্টোবরের মধ্যে পালটা জবাব দিতে পারবে বাকি পক্ষগুলি। আগামী 9 ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।