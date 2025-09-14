ভগবানগোলায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু যমজ ভাইয়ের, প্রাণ হারাল এক শিশুকন্যাও

ভগবানগোলায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু যমজ ভাইয়ের, প্রাণ হারাল এক শিশুকন্যাও
অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি ৷ শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড বলে অনুমান পুলিশের ৷
Published : September 14, 2025 at 2:46 PM IST
রানিতলা (মুর্শিদাবাদ), 14 সেপ্টেম্বর: ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল তিন ভাই-বোনের ৷ তাদের মধ্যে দু’জন যমজ ভাই ও এক শিশুকন্যা ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার রানিতলার বেনীপুরে ৷ শনিবার রাত 12টা 5 মিনিটে শয়ন শেখের ঝুপড়ি ঘরে আগুন লাগে ৷ যার জেরে লাগোয়া আরও দু’টি বাড়ি আগুন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, শয়ন শেখ, স্বপন শেখ এবং নয়ন শেখ তিন ভাই ৷ পাশাপাশি লাগোয়া তিনটি বাড়িতে থাকেন তাঁরা ৷ শনিবার রাত 12টা 5 মিনিটে শয়ন শেখের ঘরে আচমকাই আগুন লেগে যায় ৷ সেই সময় শয়ন শেখ বাড়িতে ছিলেন না ৷ তাঁর স্ত্রী সারজিনা বিবি যমজ ছেলে সাহিল শেখ (9), আদিল শেখ (9) এবং শিশুকন্যা সাজিদা খাতুন (6)-কে নিয়ে ঘুমচ্ছিলেন ৷
আচমকাই আশেপাশে চিৎকারের শব্দে ঘুম ভাঙে সারজিনার ৷ দেখেন ঘরের মধ্যে ধোঁয়ায় ভোরে গিয়েছে ৷ কিছু বুঝতে না-পেরে ঘর থেকে একাই বেরিয়ে যান ৷ তখনই বাড়িতে দাউ-দাউ করে আগুন ধরে যায় ৷ আর ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় তিন ভাইবোন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় ৷ সারজিনা বলেন, "আমি তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘুমচ্ছিলাম ৷ বুঝতে পারিনি ৷ ধোঁয়া দেখে বেরিয়ে আসি ৷ আমার তিন ছেলেমেয়ে ঘরেই থেকে যায় ৷"
কী কারণে আগুন লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি ৷ তবে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে ৷ তবে, এই ঘটনায় শয়ন শেখের দুই ভাই স্বপন ও নয়নের ঝুপড়ি ঘরেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ তাঁদের বাড়িঘরও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৷ ঘটনায় স্থানীয়রাই বালতি করে জল নিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন ৷ খবর পেয়ে দমকলও ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ আগুন নেভার পর ঘর থেকেই অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সারজিনার তিন সন্তানকে উদ্ধার করা হয় ৷ তাদের নশিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে, চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ৷
রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার ৷ তিনি বলেন, "রাত প্রায় 12টা 5 মিনিটে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ আগুনে তিনটি বাড়িই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৷ কী কারণে আগুন লাগল, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে ৷ তবে, তিনটে বাচ্চা আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে ৷ খুবই মর্মান্তিক ঘটনা ৷"
এই নিয়ে ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, "প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷"