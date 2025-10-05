পর্যটকদের উদ্ধারে কুনকি হাতি, ভুটান থেকে শ্রমিকদের ফেরাল সেনার হেলিকপ্টার
জলদাপাড়ায় আটকে থাকা পর্যটকরা কুনকি হাতিদের পিঠে চেপে নিরাপদ স্থানে পৌঁছলেন ৷ এদিকে ভুটানে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করল সেনা ৷
Published : October 5, 2025 at 8:36 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 অক্টোবর: রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ নদীগুলি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ৷ ধস নেমে জাতীয় সড়ক ও অন্য়ান্য রাস্তাগুলি বন্ধ ৷ এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির জলদাপাড়ায় আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার করা হল কুনকি হাতিদের সাহায্যে ৷
রবিবার সকালে মাদারিহাটের হলং নদীর উপর কাঠের সেতু জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আটকে পড়েন পর্যটকরা ৷ নদী পারাপারের একমাত্র কাঠের সেতুটি ভেসে যাওয়ায় পর্যটকরা কীভাবে নদী পেরবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন পর্যটকরা ৷ সেতুটি ভেঙে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকজন পর্যটক সেতুর উপর দিয়ে দৌড়ে সেতু পেরিয়ে চলে যান ৷
এরপর মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজের তরফে হাতির সাহায্যে পর্যটকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ নদীর উপর দিয়েই হাতির পিঠে পর্যটকদের চাপিয়ে তাঁদের সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দেন জলদপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ কর্তৃপক্ষ ৷ পর্যটকদের জিনিসপত্র হাতির পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয় ৷
জলদপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীণ কাশোয়ান বলেন, "জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বেশ কয়েকজন পর্যটক আটকে পড়েছিলেন ৷ তাঁদের কুনকি হাতির সাহায্যে সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ কোনও পর্যটকের যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়, সেই দিকে নজর রাখা হচ্ছে ৷"
এদিকে সেবক রোড বেস ক্যাম্প থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনীর দু'টি হেলিকপ্টার উদ্ধারে নেমেছে ৷ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভুটানের ফুন্টসলিং-এ তোর্ষা নদীতে আটকে পড়া শ্রমিকদের হেলিকপ্টারে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
ভুটানে অবিরাম বৃষ্টির ফলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ভুটান থেকে সমতলে নেমে আসা তোর্ষা নদী ৷ ফলে ভুটান-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ৷ ভুটান সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী উদ্ধারকার্যে নামে ৷ সেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সেবক রোড বেস ক্যাম্প থেকে দু'টি হেলিকপ্টার নিয়ে উদ্ধার কাজ চালান ৷ চারজনকে উদ্ধার করা হয় নদী থেকে ৷ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভুটান যে কোনও বিপদে পড়লে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ৷
দার্জিলিংয়ে একাধিক জায়গায় ধসের কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 20 । মিরিকে ভেঙে পড়েছে লোহার সেতু । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন । ধসের কারণে বন্ধ রয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । সবমিলিয়ে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা বিপর্যস্ত পাহাড় ।