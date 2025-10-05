ETV Bharat / state

পর্যটকদের উদ্ধারে কুনকি হাতি, ভুটান থেকে শ্রমিকদের ফেরাল সেনার হেলিকপ্টার

জলদাপাড়ায় আটকে থাকা পর্যটকরা কুনকি হাতিদের পিঠে চেপে নিরাপদ স্থানে পৌঁছলেন ৷ এদিকে ভুটানে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করল সেনা ৷

North Bengal Landslide and Flood Victims Rescue
কুনকি হাতির পিঠে উদ্ধার হওয়া পর্যটকরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2025 at 8:36 PM IST

জলপাইগুড়ি, 5 অক্টোবর: রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ নদীগুলি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ৷ ধস নেমে জাতীয় সড়ক ও অন্য়ান্য রাস্তাগুলি বন্ধ ৷ এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির জলদাপাড়ায় আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার করা হল কুনকি হাতিদের সাহায্যে ৷

রবিবার সকালে মাদারিহাটের হলং নদীর উপর কাঠের সেতু জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আটকে পড়েন পর্যটকরা ৷ নদী পারাপারের একমাত্র কাঠের সেতুটি ভেসে যাওয়ায় পর্যটকরা কীভাবে নদী পেরবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন পর্যটকরা ৷ সেতুটি ভেঙে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকজন পর্যটক সেতুর উপর দিয়ে দৌড়ে সেতু পেরিয়ে চলে যান ৷

এরপর মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজের তরফে হাতির সাহায্যে পর্যটকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ নদীর উপর দিয়েই হাতির পিঠে পর্যটকদের চাপিয়ে তাঁদের সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দেন জলদপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ কর্তৃপক্ষ ৷ পর্যটকদের জিনিসপত্র হাতির পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয় ৷

Tusker Rescue Landslide and Flood victims
কুনকি হাতির পিঠে চলছে উদ্ধারকার্য (ইটিভি ভারত)

জলদপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীণ কাশোয়ান বলেন, "জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বেশ কয়েকজন পর্যটক আটকে পড়েছিলেন ৷ তাঁদের কুনকি হাতির সাহায্যে সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ কোনও পর্যটকের যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়, সেই দিকে নজর রাখা হচ্ছে ৷"

এদিকে সেবক রোড বেস ক্যাম্প থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনীর দু'টি হেলিকপ্টার উদ্ধারে নেমেছে ৷ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভুটানের ফুন্টসলিং-এ তোর্ষা নদীতে আটকে পড়া শ্রমিকদের হেলিকপ্টারে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ৷

Tourists from Bhutan returns by Helicopter
ভুটান থেকে হেলিকপ্টারে আটকে থাকা পর্যটকদের নিয়ে আসা হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

ভুটানে অবিরাম বৃষ্টির ফলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ভুটান থেকে সমতলে নেমে আসা তোর্ষা নদী ৷ ফলে ভুটান-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ৷ ভুটান সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী উদ্ধারকার্যে নামে ৷ সেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সেবক রোড বেস ক্যাম্প থেকে দু'টি হেলিকপ্টার নিয়ে উদ্ধার কাজ চালান ৷ চারজনকে উদ্ধার করা হয় নদী থেকে ৷ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভুটান যে কোনও বিপদে পড়লে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ৷

দার্জিলিংয়ে একাধিক জায়গায় ধসের কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 20 । মিরিকে ভেঙে পড়েছে লোহার সেতু । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন । ধসের কারণে বন্ধ রয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । সবমিলিয়ে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা বিপর্যস্ত পাহাড় ।

