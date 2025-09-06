পুলিশ পোষ্টে তোলাবাজি ! টাকা না-দেওয়ায় লরি চালকের মাথা ফাটানোর অভিযোগ

পুলিশ পোষ্টে তোলাবাজি ! টাকা না-দেওয়ায় লরি চালকের মাথা ফাটানোর অভিযোগ
পুরুলিয়া হয়ে যে সমস্ত লরিগুলি পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঢুকছে, সেই গাড়িগুলির কাছে 200-300 টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ।
Published : September 6, 2025 at 8:47 PM IST
কুলটি, 6 সেপ্টেম্বর: পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়ার সীমানায় ডিসেরগড় সেতুর কাছে পুলিশ চেকপোস্টে তোলাবাজির অভিযোগ। পুরুলিয়ার দিক থেকে আসা লরিগুলির কাছ থেকে তোলাবাজি করা হচ্ছিল। টাকা না-দেওয়ায় এক চালককে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ৷ ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার বরাকর পুরুলিয়া সড়ক অবরোধ করেন ট্রাক চালকরা।
দীর্ঘক্ষণ ধরে এই অবরোধ চলে। যদিও কে বা কারা তোলাবাজি করছিল তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি ওই চালক। পুলিশের দাবি, পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ার এই ঘটনায় যুক্ত নয় ৷ কে বা কারা এমন কাজ করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। তবে পুলিশ চেকপোস্ট অন্য কেউ এসে তোলাবাজি করার মতো সাহস কী করে পেল, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন লরির চালকরা। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনায় তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের এসিপি কুলটি জাভেদ হোসেন বলেন, "কেন এই ঘটনা ঘটল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।"
পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার সীমানায় এপারে কুলটি থানার সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত ডিসেরগড় ঘাট চেকপোস্ট। অভিযোগ উঠছে এই চেকপোস্টের কাছেই রাস্তার উপরেই প্রকাশ্যে তোলাবাজি চলে। ভিন রাজ্য থেকে আসা পুরুলিয়া হয়ে যে সমস্ত লরিগুলি পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঢুকছে, সেই গাড়িগুলির কাছে 200-300 টাকা চাওয়া হয়। চালকরা জানিয়েছে, এর আগেও বেশ কয়েকবার তারা কুলটি থানার সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়িতে অভিযোগ জানিয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শনিবার একই ভাবে পুরুলিয়া দিক থেকে একটি লরি, পশ্চিম বর্ধমান জেলার দিকে আসে ৷ যথারীতি সেটিকে ডিসেরগড় সেতুর কাছে পুলিশ চেকপোস্টের সামনে আটকে টাকা চাওয়া হয়।
দাবি, যারা টাকা চাইছিল তাদেরকে ওই লরি চালক বলেন গাড়িটি তিনি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। আর তাতেই বিপত্তি। ওই লরি চালক বলেন, "যারা টাকা তুলছিল তারা ভেবেছে হয়তো আমি লরি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, আর তাই ইট দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আমি ইটের আঘাতে জ্ঞানও হারাই।" মাথায় বেশ গভীর আঘাত পেয়েছেন লরি চালক। এই ঘটনার পরেই বিভিন্ন ট্রাকচালক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ডিসেরগড় ব্রিজে অবরোধ করে দেওয়া হয়। ফলে বরাকর-পুরুলিয়া রাস্তা স্তব্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে আসেন কুলটি থানার সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির আইসি শেখ রিয়াজউদ্দিন আনসারি।
তিনি চালকদের আশ্বস্ত করে জানান, ঘটনার তদন্ত করা হবে। চালকরা তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, পুলিশ চেকপোস্টের সামনে তোলাবাজি হচ্ছে, অথচ পুলিশ জানে না ! এই কথার অবশ্য কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি আইসি শেখ রিয়াজউদ্দিন আনসারি।
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা কেশব পোদ্দার বলেন, "সব জায়গাতেই রাস্তার উপরে ব্যারিকেড লাগিয়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং পুলিশ টাকা তোলে। এটা এ রাজ্যের অঘোষিত সত্য। এখানেও তাই হয়। হয়তো লোকাল কিছু স্থানীয় ছেলেকে নিয়োগ করে এখানে তোলাবাজি চলছিল। পুলিশ সামনে যায়নি। তবে এটা পুলিশের মদতেই এটা হয়েছে।"