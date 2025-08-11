বারুইপুর, 11 অগস্ট: ফের খুন রাজনৈতিক নেতা । এবার বিজেপি করার অপরাধে যুব নেতাকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ তৃণমূল কর্মী বাবা-ভাইয়ের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাস্থল দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ড ৷ মৃতের নাম রাজীব বিশ্বাস (22) । তিনি বিজেপির 129 নম্বর বুথ সভাপতি ছিলেন ৷
বিজেপির অভিযোগ, গত 8 অগস্ট রাতে বিজেপি করার অপরাধে বাড়িতেই রাজীবকে বেধড়ক মারধর করেন তাঁর বাবা-ভাই । রাজীবের বাবা নিতাই বিশ্বাস ও ভাই সন্দীপ বিশ্বাস তৃণমূলকর্মী বলে দাবি বিজেপির ।
অভিযোগ, প্রথমে বাড়িতেই রাজীবকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় ৷ পরে পরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাঁকে ৷ যার ফলে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় । এরপরেও উপযুক্ত চিকিৎসা হয়নি তাঁর । বাড়িতেই রাজীবকে ফেলে রাখা হয় বলে অভিযোগ ৷ পরে গত 9 অগস্ট রাজীবকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় ।
এ বিষয়ে বারুইপুর পশ্চিম 1 নম্বর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি গৌতম চক্রবর্তীর বলেন, "8 তারিখ রাত 1টা থেকে সাড়ে 3টে পর্যন্ত আমাদের 129 নম্বর বুথ সভাপতি রাজীব বিশ্বাসকে বাড়িতে পিটিয়ে খুন করা হয় এবং তার দেহকে বাড়িতে রেখে দেওয়া হয় ৷ 9 তারিখ রাতে একটি ঘেরা অ্যাম্বুলেন্সে এনে রাজীবকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যারা এই কাজ করেছে তারা বারুইপুরের তৃণমূলের অ্যাম্বুলেন্স ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ৷ এরপর আমরা খবর পাই ৷ সঙ্গে সঙ্গে আমরা বারুইপুর থানায় বিষয়টি জানাই ৷ দেহ হাসপাতালে আটকে দেওয়া হয় ৷ পরের দিন আমাদের কর্মীদের উপস্থিতিতে ছেলেটার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "নৃশংসভাবে একটা 22 বছরের ছেলেকে বিজেপি করার অপরাধে এবং এক অসাধু প্রমোটার চক্র তার সম্পত্তিটাকে হাতাবে বলে তাকে খুন করেছে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে বারুইপুরের তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা ও তার ছেলে জড়িত রয়েছে । তাদের বিরুদ্ধে আমরা বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ আমরা চাই দলমত নির্বিশেষে এই নির্মম ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করুক পুলিশ ।"
15 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্চনা মল্লিক বলেন, "এই ঘটনায় তৃণমূলের কোনও যোগ নেই । এটা সম্পূর্ণ ওদের পারিবারিক বিষয় । আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি । ওরাই যথাযথ ব্যবস্থা নেবে । ওদের সঙ্গে পাড়ার প্রায় কারও সম্পর্ক নেই । রাজীবের বাড়ি বিক্রির কোনও খবর শুনিনি ৷"
মৃতের প্রতিবেশী বন্দনা বিশ্বাস বলেন, "রাতে রাজীবের কান্নার আওয়াজ পাই ৷ মারের আওয়াজও পেয়েছি রাত দেড়টার দিকে ৷ আমরা বেরিয়ে দেখিনি ৷ পাড়ার লোকের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ প্রায় দিন ওদের বাড়িতে মদ খেয়ে ঝামেলা হত ৷ তাই আমরা ওদিকে মাথা গামাতাম না ৷ রাজীবকে মাঝে মধ্যে মারধরের আওয়াজ পেতাম ৷ কী কারণে জানতাম না ৷ বাড়িতে দুই ছেলে ও বাবা থাকত ৷ বিক্রির জন্য কিছু বাইরের লোক মাঝেমধ্যেই বাড়িটি দেখতে আসত ৷"
বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, "অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা তদন্ত শুরু করেছি । সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"