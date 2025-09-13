জগদ্দলে কুপিয়ে খুন তৃণমূল সমর্থককে, কালভার্টের নিচ থেকে মিলল ক্ষতবিক্ষত দেহ

জগদ্দলে কুপিয়ে খুন তৃণমূল সমর্থককে, কালভার্টের নিচ থেকে মিলল ক্ষতবিক্ষত দেহ
পেশায় মাংস বিক্রেতা ছিলেন মৃত ব্যক্তি ৷ পুলিশ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷
Published : September 13, 2025 at 7:02 PM IST
জগদ্দল, 13 সেপ্টেম্বর: ফের খুন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে । এবার জগদ্দলে তৃণমূল সমর্থককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে । মৃতের নাম ইশতিয়াক কুরেশি (40) । কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি কালভার্টের নিচে মিলল তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ ।
পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় । মৃতের শরীরে ছিল একাধিক আঘাতের চিহ্ন । মাথাও ছিল থেঁতলানো । তা থেকে পুলিশের অনুমান, খুনের পর দেহ যাতে কেউ শনাক্ত করতে না পারে তার জন্যই মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল । যদিও ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া চটি এবং মৃতের পরনের পোশাক দেখে দেহ শনাক্ত করেন পরিবারের লোকেরা । খুনের ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে পুলিশ রশিদ কলিম ও ঝন্টু মিস্ত্রি নামে দু'জনকে আটক করেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইশতিয়াকের বাড়ি ভাটপাড়ার মানিকপীড় এলাকায় । পেশায় তিনি একজন মাংস বিক্রেতা । অবসর সময়ে টোটোও চালান । এলাকায় ইশতিয়াক শাসকদলের একজন সমর্থক হিসেবে পরিচিত । অভিযোগ, কয়েকদিন ধরেই তাঁর কাছে 'হুমকি' আসছিল । মাংসের দোকান ছেড়ে দেওয়ার জন্য আসছিল চাপও । সেই আবহে শুক্রবার রাতে ইশতিয়াকের কাছে ফোন আসে । বলা হয় মাংস লাগবে । মাংসের অর্ডার শুনে রাতেই তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি । তার পর আর বাড়ি ফিরে আসেননি ।
শনিবার সকাল হতেই পুলিশের কাছে খবর আসে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি কালভার্টের নিচে অজ্ঞাত পরিচয় এক জনের দেহ পড়ে রয়েছে । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জগদ্দল থানার পুলিশ । এরপর কালভার্টের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় সেই অপরিচিতের নিথর দেহ । প্রথমে তাঁর পরিচয় জানা না গেলেও পরে পুলিশ জানতে পারে, দেহটি মাংস বিক্রেতা ইশতিয়াক ওরফে হিরা কুরেশির । খুনের পিছনে এখনও অবধি রাজনৈতিক কোনও কারণ খুঁজে পাননি তদন্তকারীরা । তবে খুনের নেপথ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা পুরনো কোনও শত্রুতার যোগ থাকার সম্ভবনায় জোরালো হচ্ছে ।
এদিকে, দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সরজমিনে তদন্তে আসেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) গণেশ বিশ্বাস । তিনি বলেন, "একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে । দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । আমরা সবদিক খতিয়ে দেখছি । তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । এখন কিছু বলা সমীচীন হবে না ।"
অন্যদিকে এই বিষয়ে ভাটপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, "মৃত ব্যক্তি তৃণমূলের সমর্থক ছিলেন । খুব ভালো ছেলে । আমাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । ওঁকে আমরা হারালাম, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য । ওঁর শরীরের পিছনের দিকে আঘাত ছিল সেটা আমি দেহ দেখার সময় লক্ষ্য করেছি । রাজনৈতিক না ব্যক্তিগত আক্রোশ সেটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় । পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে । এ নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না ।"