ঋণের ফাঁদে ফেলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী !

বছর সাতাশের এক যুবকের মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে৷ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন মৃতের মা৷ পদক্ষেপের আশ্বাস প্রশাসনের৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী৷

Debt Trap in Malda
মোবাইলে মৃত ছেলের ছবি দেখাচ্ছেন গৌরী সাহা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2025 at 4:10 PM IST

6 Min Read
মালদা, 14 অক্টোবর: গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে ঋণের ফাঁদে ফেলে গরিব মানুষদের সর্বস্বান্ত করার অভিযোগ উঠেছে৷ অভিযোগ, এর জেরে বছর সাতাশের এক যুবক নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন৷ এখন মৃত যুবকের ভাইকেও ভয় দেখানো হচ্ছে৷

এই নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে প্রশাসনের তরফে৷ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমাশাসক৷ তবে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগই ভিত্তিহীন৷

Debt Trap in Malda
গৌরী সাহা ও তাঁর ছেলে (নিজস্ব ছবি)

ঘটনাটি মালদার রতুয়া-1 ব্লকের সামসী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার৷ সেখানেই থাকেন গোরী সাহা৷ তাঁর এক ছেলে মারা গিয়েছেন৷ আরেক ছেলে হুমকির আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন৷ তাই তিনিই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণীষা দাসের স্বামী সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে৷

অভিযোগ, স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও শাসকদলের নেত্রী হওয়ায়, সেই ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সুদের ব্যবসা শুরু করেন সিদ্ধার্থ৷ খুলে ফেলেছেন একটি ক্ষুদ্র অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা৷ ওই সংস্থার ডিরেক্টর তিনি নিজেই৷ ব্যবসা খোলার পর তাঁর নিশানায় গরিব ও অল্পশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা৷ কোনোভাবে সেই মানুষজনকে একবার শুধু মোটা অংকের ঋণ ধরিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত৷ তারপর শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন কৌশলে তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায়৷

সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, কেউ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না-পারলে আবারও ঋণের ফাঁদে ফেলে প্রথম ঋণের টাকা সুদে-আসলে মেটানো, নতুন ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য খুব অল্প সময় দিয়ে ঋণ গ্রহীতাদের বাড়ি-জমি সব সব কিছু হাতিয়ে নেওয়া৷ এভাবেই কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠেছেন তিনি৷

Debt Trap in Malda
প্রশাসনের কাছে দায়ের হওয়া অভিযোগপত্র (নিজস্ব ছবি)

এই বক্তব্যই উঠে এসেছে গত অগস্টে মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়া যুবকের মা গৌরী সাহার কথায়৷ তিনি বলেন, “আমাদের 10 লাখ টাকা ঋণের প্রয়োজন পড়েছিল৷ তাই পাপাইয়ের (সিদ্ধার্থ রায়ের ডাকনাম) কাছে গিয়েছিলাম৷ ও জানায়, আমাদের জমি বন্ধক হিসাবে রেজিস্ট্রি করে দিলে সে 10 লাখ টাকা ঋণ দেবে৷ আমরা সেই টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোধ দিয়ে দিই৷ তবু ও বলে, সুদ হিসাবে ও নাকি আরও পাঁচ লাখ টাকা পাবে৷ আমরা যখন ঋণ শোধের পুরো হিসাব করতে যাই, তখন ও জানায় যে ও আরও 14 লাখ টাকা পাবে৷ আমরা গরিব মানুষ৷ অনেক কষ্টেই ঋণ শোধের টাকা জোগাড় করেছিলাম৷ 10 লাখ টাকা ঋণের সুদ 14 লাখ টাকা শুনে আমরা ঘাবড়ে যাই৷’’

তিনি জানান, এর পর সিদ্ধার্থের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন তাঁরা করেছেন৷ ওই টাকা আর শোধ করা সম্ভব নয় বলেও জানান৷ কিছু টাকা মকুবেরও আর্জি জানান৷ কিন্তু কোনও কাজই হয়নি৷ কিন্তু সিদ্ধার্থ কোনও কথাই শোনেননি৷ গৌরীদেবী বলেন, ‘‘এই চাপ সহ্য করতে না-পেরে শেষ পর্যন্ত আমার ছেলে অমিত জীবন শেষ করে দেয়৷ ছেলে প্রথমে আমাকে পাপাইয়ের হুমকি ফোনের রেকর্ডিং শোনায়৷ তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিষপান করে৷ পাপাইয়ের জন্যই আমার ছেলেটা চলে গেল৷’’

তাঁর দাবি, ছেলের মৃত্যুর পরও টাকার চাপ দেওয়া কমাননি সিদ্ধার্থ৷ টাকা না-দিলে জমিও ফেরত হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী৷ গৌরীদেবী বলেন, ‘‘ওর যা ক্ষমতা তাতে আমরা ওর কিছু করতে পারব না৷ নায্য বিচার পেতে আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি৷ প্রশাসনের কাছে আমি আমার ছেলে হারানোর বিচার চাই৷”

Debt Trap in Malda
প্রশাসনের কাছে দায়ের হওয়া অভিযোগপত্র (নিজস্ব ছবি)

গৌরী সাহা প্রশাসনের কাছে যে অভিযোগ পাঠিয়েছেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রধানের স্বামী যে ক্ষুদ্র অর্থলগ্নি সংস্থা খুলেছেন, তা পুরোপুরি বেআইনি৷ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কোনও নিয়ম না-মেনেই এই সংস্থা খোলা হয়েছে৷ ওই সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে সিদ্ধার্থ রায় গরিব ও অশিক্ষিতদের নিশানা করেন৷ ঋণের জালে ফেলে তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন৷ সিদ্ধার্থর ফাঁদ থেকে না-বেরোতে পেরে তাঁর এক ছেলে চরম পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন৷ এখন আরেক ছেলেকেও সেই পথেই ঠেলে দিচ্ছেন প্রধানের স্বামী৷ তাই সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের জন্য তিনি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন৷

গৌরী সাহার আরেক ছেলে সুমিত বলছেন, “2023 সালে পাপাইয়ের ফান্ড থেকে 10 লাখ 25 হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম৷ 2025 সালের জুলাই মাসে আমাদের 15 লাখ 22 হাজার 500 টাকা শোধ করতে হতো৷ এই সময়ের মধ্যে আমরা 9 লাখ 2 হাজার 450 টাকা শোধ করতে পেরেছি৷ ঋণ পরিশোধের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর সে আমাদের তার অফিসে ডেকে পাঠায়৷ আমরা দুই ভাই সেখানে যাই৷ ও আমাদের বলে, ও নাকি এখনও আমাদের কাছে 14 লাখ টাকা পাবে৷ কিন্তু ও ছয় থেকে সাত লাখ টাকার বেশি আমাদের কাছে পাবে না৷’’

সুমিত আরও বলেন, ‘‘পাপাই আমাদের হুমকি দেয়, 14 লাখ টাকা না দিলে আমাদের বন্ধক রাখা জমি বিক্রি করে ও নিজের টাকা আদায় করে নেবে৷ আমাদের জমি এখনও ওর কবজায় রয়েছে৷ শুধু আমাদের কাছে নয়, ও যাদের ঋণ দেয় সবার সঙ্গেই এই কাজ করে৷ ও আমাকে প্রকাশ্যে খুন করার চেষ্টাও করেছে৷ ওর জন্য শুধু আমার ভাই নয়, আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে৷ আমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য পাপাই দায়ী৷ আমরা ওর কঠোর শাস্তি চাই৷”

এই নিয়ে অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন৷ এর কোনও ভিত্তি নেই৷ এব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাইছি না৷”

সিদ্ধার্থবাবু বিষয়টিকে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও এই নিয়ে কিন্তু তদন্ত শুরু করছে প্রশাসন৷ চাঁচলের মহকুমাশাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে এই নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে৷ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে৷”

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়: যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

