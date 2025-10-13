প্রতি ইঞ্চিতে পুলিশ মোতায়েন সম্ভব নয়, মেয়েদেরও সাবধান হতে হবে, বেফাঁস মন্তব্য সৌগতর

প্রতি ইঞ্চিতে পুলিশ মোতায়েন সম্ভব নয়, মেয়েদেরও সাবধান হতে হবে, বেফাঁস মন্তব্য সৌগতর
তৃণমূল সাংসদের দাবি, বাংলায় মহিলারা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ, এমন ঘটনা এখানে খুবই বিরল । তবে মহিলাদের অযথা ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় ।
Published : October 13, 2025 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: রাতে মেয়েদেরও সাবধান থাকা দরকার । সব জায়গায় তো পুলিশের পাহারা দেওয়া সম্ভব নয় । তাই এত রাতে কলেজ থেকে বেরোনোটা ঠিক নয় । দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ-কাণ্ডে এবার এমনই বেফাঁস মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই সোমবার তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, "প্রতিটি ইঞ্চি জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব নয় । কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়, কিন্তু সবসময় সুরক্ষা দেওয়া যায় না ৷" তাই তাঁর পরামর্শ, "মহিলাদের নিজেদেরও সাবধান হতে হবে, অযথা ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় ।" তিনি দাবি করেন, "বাংলায় এসব ঘটনা খুব একটা হয় না । এখানে মেয়েরা সাধারণত সুরক্ষিত ৷"
#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the Durgapur alleged gang rape case, TMC MP Saugata Roy says, " such cases are rare in bengal. women's safety in bengal is better than in any other place... but women shouldn't leave their colleges so late at night, as the police can't patrol… pic.twitter.com/PVFeTBYC5p— ANI (@ANI) October 13, 2025
সৌগত রায়ের এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধী দলগুলির দাবি, দোষীদের শাস্তির বদলে মেয়েদের পোশাক বা সময় নিয়ে মন্তব্য করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় । সমাজকর্মী মহলেরও একাংশ মনে করছেন, এই ধরনের বক্তব্যে অপরাধীদের মনোবল বাড়ে এবং ভুক্তভোগীরা আরও ভীত হয়ে পড়েন । তবে শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে কেউ কেউ সাংসদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তিনি সতর্ক থাকার কথা বলেছেন, কোনোভাবেই ঘটনার গুরুত্ব কমিয়ে দেখেননি ।
এদিকে, দুর্গাপুরের ওই মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়াদের মধ্যে এখনও আতঙ্ক ও ক্ষোভের পরিবেশ । তাঁরা বলছেন, "ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোনো মানেই ভয় ।" ঘটনা তদন্তে নেমে পুলিশ এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে । রাজ্য সরকারও এই ঘটনার ওপর রিপোর্ট তলব করেছে । কিন্তু সৌগত রায়ের বক্তব্যে প্রশ্ন উঠছে, ধর্ষণ প্রতিরোধের মূল দায়িত্ব কি শুধু মেয়েদেরই? নাকি সমাজ ও প্রশাসনেরও সমান দায় আছে?
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৷ নির্যাতিতা ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ৷ ক্যাম্পাসের বাইরে এক সহপাঠীর সঙ্গে রাতের খাবার খেতে গিয়েছিলেন । ফেরার পথে কয়েকজন যুবক তাঁদের পথ আটকায় । সহপাঠীকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে, তরুণীর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় তারা । এরপর তাঁকে জোর করে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ।
রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ঘটনা নিয়ে বলেন, "আমি পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছি । ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ।" তবে এখানেই তিনি থেমে থাকেননি । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গও । তিনি বলেন, "বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিরও দায়িত্ব আছে । তাদের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার প্রয়োজন ।"