জলপাইগুড়ি, 12 অগস্ট: মুরগির ফার্ম হয় বন্ধ করতে হবে, না-হলে গদি ছাড়তে হবে, সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ককে এই কথা জানিয়ে দিলেন এক মহিলা ৷ জলপাইগুড়ির মগরাডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালে দাঁড়িয়ে রীতিমতো ওই মহিলার রোষানলে পড়লেন রাজগঞ্জের বিধায়ক তৃণমূলের খগেশ্বর রায় ৷ যার জেরে সাময়িক অস্বস্তিতে পড়লেন তিনি ৷ তবে পরে সাংবাদিকদের সামনে জানালেন, ক্ষোভ থাকলে মানুষ জানাতেই পারেন ৷
উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের একটি অংশে ল্যাপটো স্পাইরা, হেফাটাইটিস এ ও হেপাটাইটিস ই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে ৷ স্থানীয় সন্ন্যাসীকাটা এলাকায় শতাধিক মানুষ আক্রান্ত জ্বরে ৷ জ্বর ও পেটের রোগ নিয়ে 22 জন হাসপাতালে ভর্তি ৷ সেই রোগীদের কয়েকজন ভর্তি রয়েছেন রাজগঞ্জের মগরাডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালে ৷
মঙ্গলবার ওই হাসপাতালে অসুস্থ রোগীদের দেখতে যান রাজগঞ্জের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের খগেশ্বর রায় ৷ তাঁকে দেখে কার্যত তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দা সীমা পাণ্ডে দাস ৷ তাঁর মেয়ে-সহ বেশ কয়েকজন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তিনি সকলের সামনেই বিধায়কের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দেন ৷ স্থানীয় মুরগির ফার্ম কেন বন্ধ করা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ সেই সময়ই তিনি বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘হয় মুরগির ফার্ম বন্ধ করুন, নয় গদি ছাড়ুন ।’’
কিন্তু কেন এমনভাবে বিধায়ককে ওই মহিলার ক্ষোভের মুখে পড়তে হল ? এলাকাবাসীর দাবি, গ্রামে মুরগির ফার্ম থেকে এই রোগ ছড়াচ্ছে । কারণ, মুরগির মলে এলাকায় প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ৷ বাড়ছে মশা-মাছির উপদ্রব । ইতিমধ্যে তাঁরা ফার্ম বন্ধের দাবি করেছেন । মুরগির ফার্ম বন্ধ করার জন্য গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়েছেন ৷ এখনও কোনও লাভ হয়নি ।
সেই কারণে সীমা পাণ্ডে দাস নামে ওই মহিলা অবিলম্বে মুরগির ফার্মগুলি বন্ধ করার দাবি জানান বিধায়কের কাছে ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, কোনও পদক্ষেপ না-করা হলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়বে ৷ পরে সীমা পাণ্ডে দাস বলেন, ‘‘রোগ ছড়িয়ে মহামারীর আকার নিচ্ছে । বিধায়ককে বলেছি, হয় মুরগির ফার্ম বন্ধ করুন, না-হয় গদি ছাড়ুন । আমরা বৈঠক করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সব জায়গায় জানিয়েছি ৷ কিন্তু লাভ হয়নি ৷ তাই বিধায়ককে এই কথা বলেছি । এখানে মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ৷ কী কারণে আক্রান্ত হচ্ছে, আমরা তো জানি না । তাই আমরা বিধায়কের পদত্যাগের দাবি করছি ।’’
বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, ‘‘এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি । কয়েকদিন ধরে রোগ ছড়াচ্ছে । আমি এলাকায় গিয়েছি । কিন্তু মুরগীর ফার্মের জন্যই হচ্ছে, আমি তো সেটা বলতে পারব না । আমি তো আর ডাক্তার না । বিভিন্ন দফতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে । খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট আসবে । বিভিন্ন জায়গায় রোগীরা ভর্তি আছেন । 17 জন মগরাডাঙ্গিতে ভর্তি আছেন ।’’
তবে সীমা পাণ্ডে দাসের বিক্ষোভ নিয়ে তিনি একেবারেই অসন্তুষ্ট নন ৷ বরং খগেশ্বর রায় মনে করেন, জন প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে এমন ক্ষোভ জানানো সাধারণ মানুষের অধিকার ৷ তবে ফার্ম বন্ধের বিষয়ে কিছু জানতেন না-বলেই বিধায়ক জানিয়েছেন ৷ এই নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি ৷
যদিও ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে স্বাস্থ্যশিবির করা হয়েছে এলাকায় ৷ জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. অসীম হালদার বলেন, ‘‘ল্যাপটো স্পাইরা মূলত ইঁদুরের মূত্র থেকে ছড়ায় । হেপাটাইটিস জলবাহিত রোগ । কিন্তু এখানে ক্যাম্প করার পর দেখা যাচ্ছে অনেক রোগের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে । এই দুই রোগের প্রাদুর্ভাব যেহেতু দেখা দিয়েছে, তাই এর উৎস খোঁজার পাশাপাশি রোগ নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে । মেডিক্যাল টিম রয়েছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা ইতিমধ্যেই পতঙ্গ বিশেষজ্ঞকে এলাকায় পাঠিয়েছি । কী কারণে এই রোগ ছাড়াচ্ছে, সেটা দেখছি । যেহেতু জলবাহিত রোগ, তাই পিএইচই-কে আলাদা করে জল সরবরাহের জন্য বলা হয়েছে । প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের আধিকারিকরাও তাঁদের মতো করে নমুনা সংগ্রহ করছেন ।’’