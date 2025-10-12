মালদায় গাড়িতে পিষে খুনের ঘটনায় বাড়ল মৃতের সংখ্যা, নিহত তৃণমূল নেতাও

মালদায় গাড়িতে পিষে খুনের ঘটনায় বাড়ল মৃতের সংখ্যা, নিহত তৃণমূল নেতাও
গুরুতর আহত অবস্থায় ওই তৃণমূল নেতা রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন ৷ শনিবার বিকেলে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
Published : October 12, 2025 at 7:54 PM IST
মালদা, 12 অক্টোবর: পুরনো শত্রুতার জেরে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাকে গাড়িতে পিষে খুন করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷ সেদিন শুধু ওই কংগ্রেস নেতা নয়, অভিযুক্ত গাড়িতে পিষে দিয়েছিল আরও চারজনকে ৷ তাঁদের মধ্যে দু'জন আবার তৃণমূল নেতা ৷ সেদিনের ঘটনায় মৃত্যু হল গুরুতর আহত তৃণমূল নেতা পুলক সাহারও ৷
সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ চাঁচল মহকুমা আদালতের অনুমতিক্রমে তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ ধৃত অভিযুক্তের নাম বিপদ প্রামাণিক ৷ কোজাগরীর রাতে তিনি যে হামলা চালাবেন বুঝতে পারেননি হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ সাহা ৷ তিনি শুধু এলাকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নন, ছিলেন উত্তর মালদার অন্যতম খ্যাতনামা আইনজীবী ৷ চাঁচল মহকুমা আদালত বার কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন তিনি ৷
তাঁর স্ত্রী মঞ্জু সাহা জানিয়েছিলেন, সেদিন রাত রাত সাড়ে 12টা নাগাদ নরেন বাড়িতে ফেরেন ৷ তার কিছুক্ষণ পরেই আবার মোটরবাইক নিয়ে বাইরে চলে যান ৷ বাড়িতে বলে যান, সেখানে কোনও বড়সড় ঝামেলা হয়েছে ৷ তাঁর অনুগামীদের মারধর করা হয়েছে ৷ বাড়ির অদূরে এক অনুগামীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ট্যাপা নামে একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ সেই সময় নরেনের চার বন্ধুস্থানীয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷ তখনই বিপদ নিজের চারচাকার গাড়িতে চারজনকেই পিষে দেয় ৷ এই ঘটনা রীতিমতো পরিকল্পনা করে ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করেন মঞ্জু ৷
সেদিন ঘটনাস্থলেই নরেনের মৃত্যু হয় ৷ গুরুতর আহত হন আরও চারজন ৷ তাঁদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি শেখর সাহাকে শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এখনও সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি ৷ আরেক আহত মনোজকুমার দাস চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন ৷ শশাঙ্ক সাহাও মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসার পর এখন খানিকটা বিপদমুক্ত ৷ তবে রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা পুলক সাহা শনিবার বিকেলে মারা গিয়েছেন ৷ পুলকও হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার তৃণমূল নেতা ৷ তাঁর মৃত্যুসংবাদ আসার পর ফের তেতে উঠেছে কনুয়া এলাকা ৷ ধৃত বিপদের ফাঁসির দাবি তুলছেন এলাকার প্রত্যেকে ৷
হরিশ্চন্দ্রপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় বিপদ স্বীকার করেছেন, তাঁর দাদার মৃত্যুর বদলা নিতেই তিনি সেদিন নরেন্দ্রনাথ সাহার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিলেন ৷ সেই সময় ঘটনাস্থলে বাকি চারজন উপস্থিত থাকায় তিনি প্রমাণ না রাখার জন্য সবাইকে গাড়িতে পিষে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন ৷ পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে বিপদ প্রামানিকের দাদা গোবিন্দ পরকীয়ার জেরে খুন হয়ে যান ৷ সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে আদালত থেকে জামিন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নরেন ৷ সেটা মেনে নিতে পারেননি বিপদ ৷ তারপর থেকেই তিনি নরেনের উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিলেন ৷ শেষ পর্যন্ত কোজাগরীর রাতে তিনি নিজের পরিকল্পনায় সফল হন ৷
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "পুলক সাহার মৃত্যুর খবর পেয়েছি ৷ ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বিপদ প্রামানিককে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আদালতের নির্দেশে তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ পুলকবাবু মৃত্যুও সেই মামলা অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷"
কংগ্রেসের হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক সভাপতি বিমানবিহারী বসাক বলেন, "পুলক সাহার মৃত্যু খুব দুর্ভাগ্যজনক ৷ আমরা শুনেছিলাম, সেদিনের দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা আগেই বাদ দিতে হয়েছিল ৷ সেই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হল ৷ আমরা অভিযুক্তের চরম শাস্তি দাবি করছি ৷"