স্বরূপনগর, 3 সেপ্টেম্বর: সরকারি পাট্টা তালিকায় নাম নেই প্রকৃত ভূমিহীনদের ৷ সেই তালিকায় জায়গা পেয়েছে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের লোকজন । শুধু তালিকায় নাম থাকাই নয় ৷ রাতারাতি সরকারি সেই জমির পাট্টাও রেকর্ড হয়ে গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী নুমাহার বেগম ও তাঁর পরিবারের পাঁচজনের নামে । এমনই অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে ।
স্থানীয়দের দাবি, ওই পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা মামুন কবীর মণ্ডল নিজের প্রভাব খাটিয়ে এই অনৈতিক কাজ করেছেন । ফলে পাট্টা পাওয়ার যোগ্য প্রকৃত ভূমিহীন, গরিব মানুষ বঞ্চিত থেকে গিয়েছে । এ নিয়ে ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসন, সমস্ত স্তরে অভিযোগও জানানো হয়েছে । কিন্তু, তার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ । যদিও অভিযোগ উড়িয়ে টেকনিক্যাল কোনও সমস্যার কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে দাবি করেছেন ওই তৃণমূল নেতা । বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরূপনগরের বিডিও ।
সম্প্রতি বর্ধমানে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে জেলার ভূমিহীনদের জমির পাট্টা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই মতো সরকারি পাট্টা তুলে দিতে ভূমিহীনদের চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয় স্বরূপনগর ব্লক প্রশাসনের তরফে । আবেদনের ভিত্তিতে দিন কয়েক আগে একটি তালিকাও প্রকাশ করে স্থানীয় প্রশাসন । আশ্চর্যের হলেও সেই তালিকায় ঠাঁই হয়েছে গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য নুমাহার বেগম, তাঁর স্বামী মামুন কবীর মণ্ডল-সহ পরিবারের আরও চার জনের নাম ।
অথচ আবেদন করা সত্ত্বেও প্রশাসনের তালিকায় ঠাঁই হয়নি রহিম মিস্ত্রির । যিনি প্রকৃত ভূমিহীন বলে দাবি পরিবারের । অভিযোগ, রহিম মিস্ত্রি নামে এরকম আরও অনেক প্রকৃত ভূমিহীন বঞ্চিত থেকে গিয়েছেন সেই তালিকায় । যা ঘিরেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে । বিতর্ক তৈরি হয়েছে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের ছ'জনকে জমির পাট্টা দেওয়া নিয়েও ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, পূর্ব পোলতা মৌজার (দাগ নম্বর 2779) প্রায় 54 শতক সরকারি জমি রেকর্ড হয়ে গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী নুমাহার বেগম সহ পরিবারের ছ'জনের নামে । কারও রেকর্ড 9 শতক জমি । আবার কারও 10 শতক জমি । কিন্তু প্রকৃত ভূমিহীন না হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে শাসকদলের একজন জনপ্রতিনিধি ও তাঁর পরিবারের নামে জমির পাট্টা রেকর্ড হয়ে গেল? বিএলআরও কিংবা স্থানীয় প্রশাসনই বা কী করছিল? নাকি সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে ।
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানান স্থানীয় তৃণমূল নেতা আমিনুর মণ্ডল । তার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ । তিনি বলেন, "যাঁরা পাট্টা পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের পাট্টা দেওয়া হয়নি । সেখানে সরকারি পাট্টা পেয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের লোকজন । আমরা চাই প্রকৃত ভূমিহীন গরিব মানুষকে পাট্টা দেওয়া হোক । কেন গ্রামের প্রভাবশালী, উচ্চবিত্তরা জমির পাট্টা পাবেন ? প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত ।"
এ নিয়ে বঞ্চিত প্রকৃত ভূমিহীন রহিম মিস্ত্রি বলেন, "যাঁরা প্রকৃত ভূমিহীন তাঁদের জমির পাট্টা দেওয়া হয়নি । জমির পাট্টা পেয়েছেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবারের লোকজন । ওঁদের এমনিতেই বিঘার পর বিঘা জমি, পেল্লাই বাড়ি রয়েছে । তার পরেও সরকারি পাট্টা দেওয়া হয়েছে । আমরাই বঞ্চিত থেকে গিয়েছি ।"
অন্যদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে সরকারি জমির পাট্টা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, সেই তৃণমূল নেতা মামুন কবীর মণ্ডল বলেন, "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ । টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে এটা হয়ে থাকতে পারে । আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না । চক্রান্ত করে আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে । দলগতভাবে আমরাও চাই প্রকৃত ভূমিহীন, গরিব মানুষেরাই জমির পাট্টা পাক ।"
স্বরূপনগরের বিডিও বিষ্ণুপদ রায় অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন । তাঁর কথায়," এই ধরনের কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি । অভিযোগ এলে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে । রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যই হল প্রকৃত ভূমিহীনদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া । সরকারের সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করাই আমাদের কাজ । তার পরেও বলব কোনও অনৈতিক কাজ প্রশাসন বরদাস্ত করবে না ।"