বঞ্চিত প্রকৃত ভূমিহীনরা, পরিবারের 6 জনের নামে পাট্টা রেকর্ড তৃণমূল নেতার - GOVERNMENT LAND PATTA

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশই সার ৷ প্রভাব খাটিয়ে সরকারি পরিবারের ছ'জনের নামে জমির পাট্টা রেকর্ড করে নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধে । শোরগোল স্বরূপনগরে ।

পরিবারের 6 জনের নামে পাট্টা রেকর্ড তৃণমূল নেতার ! (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 8:58 PM IST

4 Min Read

স্বরূপনগর, 3 সেপ্টেম্বর: সরকারি পাট্টা তালিকায় নাম নেই প্রকৃত ভূমিহীনদের ৷ সেই তালিকায় জায়গা পেয়েছে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের লোকজন । শুধু তালিকায় নাম থাকাই নয় ৷ রাতারাতি সরকারি সেই জমির পাট্টাও রেকর্ড হয়ে গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী নুমাহার বেগম ও তাঁর পরিবারের পাঁচজনের নামে । এমনই অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে ।

স্থানীয়দের দাবি, ওই পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা মামুন কবীর মণ্ডল নিজের প্রভাব খাটিয়ে এই অনৈতিক কাজ করেছেন । ফলে পাট্টা পাওয়ার যোগ্য প্রকৃত ভূমিহীন, গরিব মানুষ বঞ্চিত থেকে গিয়েছে । এ নিয়ে ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসন, সমস্ত স্তরে অভিযোগও জানানো হয়েছে । কিন্তু, তার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ । যদিও অভিযোগ উড়িয়ে টেকনিক্যাল কোনও সমস্যার কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে দাবি করেছেন ওই তৃণমূল নেতা । বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরূপনগরের বিডিও ।

বঞ্চিত প্রকৃত ভূমিহীনরা, পরিবারের 6 জনের নামে পাট্টা রেকর্ড তৃণমূল নেতার (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি বর্ধমানে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে জেলার ভূমিহীনদের জমির পাট্টা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই মতো সরকারি পাট্টা তুলে দিতে ভূমিহীনদের চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয় স্বরূপনগর ব্লক প্রশাসনের তরফে । আবেদনের ভিত্তিতে দিন কয়েক আগে একটি তালিকাও প্রকাশ করে স্থানীয় প্রশাসন । আশ্চর্যের হলেও সেই তালিকায় ঠাঁই হয়েছে গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য নুমাহার বেগম, তাঁর স্বামী মামুন কবীর মণ্ডল-সহ পরিবারের আরও চার জনের নাম ।

অথচ আবেদন করা সত্ত্বেও প্রশাসনের তালিকায় ঠাঁই হয়নি রহিম মিস্ত্রির । যিনি প্রকৃত ভূমিহীন বলে দাবি পরিবারের । অভিযোগ, রহিম মিস্ত্রি নামে এরকম আরও অনেক প্রকৃত ভূমিহীন বঞ্চিত থেকে গিয়েছেন সেই তালিকায় । যা ঘিরেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে । বিতর্ক তৈরি হয়েছে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের ছ'জনকে জমির পাট্টা দেওয়া নিয়েও ।

বঞ্চিত প্রকৃত ভূমিহীন (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় সূত্রে খবর, পূর্ব পোলতা মৌজার (দাগ নম্বর 2779) প্রায় 54 শতক সরকারি জমি রেকর্ড হয়ে গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী নুমাহার বেগম সহ পরিবারের ছ'জনের নামে । কারও রেকর্ড 9 শতক জমি । আবার কারও 10 শতক জমি । কিন্তু প্রকৃত ভূমিহীন না হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে শাসকদলের একজন জনপ্রতিনিধি ও তাঁর পরিবারের নামে জমির পাট্টা রেকর্ড হয়ে গেল? বিএলআরও কিংবা স্থানীয় প্রশাসনই বা কী করছিল? নাকি সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে ।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানান স্থানীয় তৃণমূল নেতা আমিনুর মণ্ডল । তার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ । তিনি বলেন, "যাঁরা পাট্টা পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের পাট্টা দেওয়া হয়নি । সেখানে সরকারি পাট্টা পেয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের লোকজন । আমরা চাই প্রকৃত ভূমিহীন গরিব মানুষকে পাট্টা দেওয়া হোক । কেন গ্রামের প্রভাবশালী, উচ্চবিত্তরা জমির পাট্টা পাবেন ? প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত ।"

সরকারি পাট্টা দেওয়ার তালিকা (নিজস্ব ছবি)

এ নিয়ে বঞ্চিত প্রকৃত ভূমিহীন রহিম মিস্ত্রি বলেন, "যাঁরা প্রকৃত ভূমিহীন তাঁদের জমির পাট্টা দেওয়া হয়নি । জমির পাট্টা পেয়েছেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবারের লোকজন । ওঁদের এমনিতেই বিঘার পর বিঘা জমি, পেল্লাই বাড়ি রয়েছে । তার পরেও সরকারি পাট্টা দেওয়া হয়েছে । আমরাই বঞ্চিত থেকে গিয়েছি ।"

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে সরকারি জমির পাট্টা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, সেই তৃণমূল নেতা মামুন কবীর মণ্ডল বলেন, "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ । টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে এটা হয়ে থাকতে পারে । আমি এই ব‍্যাপারে কিছুই জানি না । চক্রান্ত করে আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে । দলগতভাবে আমরাও চাই প্রকৃত ভূমিহীন, গরিব মানুষেরাই জমির পাট্টা পাক ।"

স্বরূপনগরের বিডিও বিষ্ণুপদ রায় (নিজস্ব ছবি)

স্বরূপনগরের বিডিও বিষ্ণুপদ রায় অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন । তাঁর কথায়," এই ধরনের কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি । অভিযোগ এলে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে । রাজ‍্য সরকারের উদ্দেশ্যই হল প্রকৃত ভূমিহীনদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া । সরকারের সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করাই আমাদের কাজ । তার পরেও বলব কোনও অনৈতিক কাজ প্রশাসন বরদাস্ত করবে না ।"

