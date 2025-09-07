বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি তৃণমূল নেতার, জবাবে 'নীলকণ্ঠ' শংকর

বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি তৃণমূল নেতার, জবাবে 'নীলকণ্ঠ' শংকর
বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ধরনা নিয়েও কটাক্ষ করে রহিম বকসি ৷ তাঁর কথায়, বাঁশের খুঁটের বাড়ি পড়বে পিঠে ৷ ধরাম ধরাম করে আওয়াজ হবে ৷
Published : September 7, 2025 at 6:09 PM IST
মালদা, 7 সেপ্টেম্বর: নাম না-করে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের গলায় অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠরোধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে আরও একবার জেলার রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ যদিও পালটা শংকরের বক্তব্য, তৃণমূলের বিষ গলায় ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর ৷ তাই তাঁর নাম শংকর ৷
শনিবার বিকেলে মালতীপুর সংলগ্ন এনায়েতনগরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে তৃণমূল ৷ ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষার অপমান এবং বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষজনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদেই এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সভার প্রধান বক্তা ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ-সহ আরও অনেকে ৷
আবদুর রহিম বকসি মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কও ৷ এই সভায় উপস্থিত মানুষজনের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না ৷ সেই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবদুর রহিম শিলিগুড়ির বিধায়কের নাম না-করে বলেন, "ওহে বিজেপির বিধায়ক, এরপর যদি তোমার মুখে একবারও শুনি বাঙালিরা সবাই বাংলাদেশি কিংবা রোহিঙ্গা, তোমার মুখের ভিতরে অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠটা পুড়িয়ে ছাই করে দেব ৷ এটা পশ্চিমবঙ্গ, তোমার মুখে কথা বলার জায়গা রাখব না ৷"
শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি, আরও বলেন, "এখানকার বিজেপিরা যারা প্রতিবাদ করছে না, বাঙালিদের সাথ দিচ্ছে না, যারা বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করতে পারছে না, তাদের ভোট থেকে বয়কট করুন ৷ তাদের বাড়ি ঘেরাও করুন ৷ বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে ফেলুন ৷ তাদের কণ্ঠরোধ করে দিন ৷"
শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত চাঁচল থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ একটানা প্রায় 24 ঘণ্টা ধরনার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি ৷ তাঁকে প্রথমে স্থানীয় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ উন্নত চিকিৎসার জন্য গতকাল রাতেই তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
তাঁর এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করে আবদুর রহিম বকসি সমাবেশে উপস্থিত মানুষজনের উদ্দেশে বলেন, "বন্ধু বিজেপির সাংসদ, পরে যদি এমন অগণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে দেখেছি, বাঁশের খুঁটের বাড়ি পড়বে পিঠে ৷ ধরাম ধরাম করে আওয়াজ হবে ৷ এসব অগণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা সহ্য করব না ৷"
সমাবেশের পর তাঁর বেলাগাম আক্রমণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও মচকাননি তৃণমূলের জেলা সভাপতি ৷ তাঁর মন্তব্য, "গত 2 তারিখ বিধানসভার ভিতরে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বললেন, যত পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে তারা সবাই রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি ৷ আমরা কি রোহিঙ্গা ? আমরা কি বাংলাদেশি ? একজন বিধায়ক হিসাবে যে এ'ধরনের বক্তব্য করতে পারে, সেই বিধায়ক সাধারণ মানুষের নয় ৷ তাই তার কণ্ঠ অবরুদ্ধ করতে হবে ৷ তার মুখের উপর অ্যাসিড ঢেলে দিলে তার কণ্ঠ পুড়ে যাবে ৷ সে কোনওদিনই পরিযায়ী শ্রমিক বা বাঙালিদের উদ্দেশে এ'ধরনের বক্তব্য রাখতে পারবে না ৷ তাই আমি একথা বলেছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "চাঁচলে সাংসদের অগণতান্ত্রিক আন্দোলন মানুষের স্বার্থে ছিল না ৷ দলের লড়াইকে তিনি থানার ভিতরে তুলে এনেছিলেন ৷ সেখানে আক্রান্ত হয়ে থাকলে পুলিশ অবশ্যই এফআইআর করবে ৷ আমরা এই অগণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করি না ৷ তিনি সরকার, পুলিশ ও মানুষকে বিব্রত করার জন্য রাজনৈতিক স্বার্থে এই আন্দোলন করার চেষ্টা করেছিলেন ৷ আগামিদিনে এমন আন্দোলন করলে মানুষ সহ্য করবে না ৷ প্রতিবাদ করবে ৷ অগণতান্ত্রিক আন্দোলন যারাই করবে তাদের পেটানো হবে ৷"
আবদুর রহিম বকসির এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, "আমার নামই শংকর ৷ নীলকণ্ঠ ৷ আমার গলায় অ্যাসিড ঢেলে কী হবে ? ওদের বিষ ধারণ করার ক্ষমতা রাখি বলেই তো ওদের এত কথা বলতে হচ্ছে ৷ আশা রাখি ছাব্বিশে তৃণমূলের বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ধরনের শাসন থেকে মুক্তি পাবে ৷ ওরা বিধায়ক নয়, ওরা দুর্বৃত্ত ৷ দুষ্কৃতী ৷ বিধায়কের নামে দুষ্কৃতীরা বিধানসভায় প্রবেশ করেছে ৷ তাঁর এই বক্তব্য আরও একবার তা প্রমাণ করল ৷"
এনিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির মন্তব্য, "রহিম বকসির মতো এমন নির্লজ্জ, অশিক্ষিত লোক মালদা জেলার রাজনীতিতে আসেনি ৷ বিধানসভায় বিজেপির চিফ হুইপ শংকর ঘোষের সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন সেসব পুরোটাই অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ৷ তাঁর দল তাঁকে কীভাবে জেলা সভাপতির পদে রেখেছে, সেটা ভাবতে আমাদের আশ্চর্য লাগছে ৷"