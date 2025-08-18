নন্দীগ্রাম, 18 অগস্ট: মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও সিপিএমের সংঘর্ষ ৷ ঘটনাটে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম ৷ যদিও সিপিএমের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের উপর চড়াও হয় ও মারধর করে ৷ ঘটনায় বামেদের বেশ কয়েকজন কর্মী জখম হয়েছেন ৷ তবে তাঁদের এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসকদল ৷
জানা গিয়েছে, সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লকের দাউদপুর এলাকার গুমগড় হাই মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্রে জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল । চলতি মাসের 31 তারিখে গুমগড় হাই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির ভোট রয়েছে । অভিযোগ, এই দিন সিপিএম সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসতেই তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী তাদের পথ আটকায় ও হকি স্টিক দিয়ে মারধর করে ।
মারধরের জেরে হাত ভেঙে যায় সিপিআইএমের নন্দীগ্রাম এরিয়া কমিটির সম্পাদক মহাদেব ভুঁইয়ার । তাঁকে উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । এছাড়াও একাধিক সিপিআইএম নেতাকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন বলে দাবি দলের । আর এই নিয়ে আবার নতুন করে উত্তেজনা দেখা দেয় নন্দীগ্রাম এলাকায় । পরে সিপিএম ঘটনার প্রতিবাদে নন্দীগ্রাম থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ।
সিপিএম নন্দীগ্রাম এরিয়া কমিটির সম্পাদক মহাদেব ভুঁইয়া বলেন, "আমরা স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লকের দাউদপুর এলাকার গুমগড় হাই-মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা করতে যাচ্ছিলাম ৷ আমাদের ছ'জন প্রার্থী ৷ তাঁদের নিয়ে মনোনয়ন দিতে যাওয়ার সময় তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী অতর্কিতভাবে আমাদের উপর হামলা চালায় । মেরে তারা আমার হাত ভেঙে দিয়েছে । এই ঘটনায় আরও অনেক সিপিএম নেতা কর্মী জখম হয়েছেন । আমাদের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে ৷ আমরা পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছি ৷ কোনও প্রশাসনিক নিরাপত্তা নেই ৷ আমি শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন চাই ৷ আমাদের আন্দোলন চলবে ৷"
যদিও নন্দীগ্রাম 1 ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, "এই অভিযোগ একদম ভিত্তিহীন ৷ সিপিএম এখন শূন্য থেকে মহাশূন্যে অবস্থান করছে । তাদের না আছে সমার্থক, না আছে প্রস্তাবক ৷ আর না আছে নির্বাচনে লড়বার মতো প্রার্থী ৷ শুধুমাত্র রাজনীতি করা আর টিভিতে টিআরপি বাড়ানোর জন্যই মিডিয়ার কাছে মিথ্যে অভিযোগ করছে ।"