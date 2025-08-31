সোনারপুর, 31 অগস্ট: স্কুল সার্ভিস কমিশনের 'দাগি' অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকায় তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম ৷ তিনি হলেন কুহেলি ঘোষ ৷ তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার রাজপুর-সোনারপুরের 18 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর । পাশাপাশি তিনি রাজপুরেরই চৌহাটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন বলে জানা গিয়েছে । তবে তাঁর দাবি, তিনি নিজের যোগ্যতাতেই চাকরি পেয়েছিলেন ৷ এসএসসি-র তালিকার বিরুদ্ধে আলাদতে যাওয়ারও হুমকি দিয়েছেন তৃণমূলের এই কাউন্সিলর ৷
এসএসসি থেকে প্রকাশিত অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকায় 647 নম্বরে নাম রয়েছে কুহেলি ঘোষের । যদিও নিজেকে অযোগ্য বলে মানতে নারাজ তিনি ৷ মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তিনি বলেন, "2022 সালে সিবিআই একইরকম একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল । সেখানেও আমার নাম ছিল । সেই তালিকা প্রকাশের পরই সিবিআইকে চ্যালেঞ্জ করে আমি আদালতে মামলা করি । কারণ আমি জানি নিজের যোগ্যতায় স্বচ্ছভাবে চাকরি পেয়েছি । তারপর থেকে তিন বছরে সিবিআই আমাকে ডাকেনি । এ বার নাম কেন আছে, তা আমার কাছেও পরিষ্কার নয় । এসএসসির তালিকা নিয়েও নতুন করে মামলা করব ।"
প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ সাতদিনের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে 'চিহ্নিত অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ বহু টালবাহানার পর সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ মেনে দু'দিনের মাথায় অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যা 8টা নাগাদ 'দাগি' অযোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷
নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে মোট 1804 জন 'দাগি' প্রার্থীদের নাম রয়েছে প্রকাশিত ওই তালিকায় । ইতিমধ্যে সেই তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোডও করা হয়েছে । তালিকায় রয়েছে শাসক ঘনিষ্ঠ বহু প্রার্থীর নাম । তাঁদের মধ্যেই অন্যতম রাজপুর-সোনারপুরের 18 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কুহেলি ঘোষ ।
উল্লেখ্য, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, আগামী 7 ও 14 সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় বসার জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম এই অযোগ্যদের তালিকায় রয়েছে, তাঁদের আবেদন বাতিল করা হল ৷
জানা গিয়েছে, নবম-দশমে আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন 1020 জন অযোগ্য ৷ আর একাদশ-দ্বাদশে এই সংখ্যাটা 1120 ৷ যদিও এক্ষেত্রে যোগফলে মোট অযোগ্যের সংখ্যা দু'হাজারের বেশি হয় ৷ তাহলে কীভাবে 1804 জনকে অযোগ্য বলছে কমিশন ৷ এসএসসি সূত্রে খবর, একই প্রার্থী নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে আবেদন করতে পারেন ৷ সেই কারণেই আলাদাভাবে দেখলে সংখ্যাটা বেশি মনে হচ্ছে ৷