বংশীহারী, 31 অগস্ট: সমবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ ৷ যাকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের মহাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ এমনকি দিলকন্ঠী কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকরা ।
অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন বিজেপির কর্মী সমর্থকদের ভোট দিতে যেতে বাধা দেন । প্রতিবাদে বিজেপির কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করতে যান ৷ সেসময় তৃণমূল কর্মীরা বিজেপির লোকজনদের মারধর করেন বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় তিনজন বিজেপি কর্মী সমর্থক গুরুতর আহত হন । তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে তিনজনের ।
দীর্ঘ প্রায় 15 বছর পর আবারও ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন সমবায়গুলোতে । সেই অনুযায়ী রবিবার কুশমণ্ডি, বংশীহারী, বালুরঘাট-সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একাধিক জায়গায় এদিন সমবায় সমিতি নির্বাচন চলছে । সব জায়গাতেই কমবেশি উত্তেজনা রয়েছে । অভিযোগ, বহু জায়গায় এদিন সকালে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিজেপি প্রার্থীদের এবং সদস্যদের এলাকাতে আসতে দেওয়া হয়নি ৷ জোর করে বিজেপি নেতা কর্মীরা ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করলেই বাধা দেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা এবং প্রকাশ্যেই পুলিশের সামনে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা । আরও অভিযোগ, মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের ৷ পুলিশ আধিকারিক-সহ সিভিক ভলান্টিয়াররা ঘটনাস্থলে ছিলেন ৷ তবে তাঁরা কার্যত দর্শকের ভূমিকা নেন বলে অভিযোগ ।
এই বিষয়ে ভোটার দিলীপ সিং বলেন, "আমরা ভোট দিতে যাওয়ার সময় আমাদেরকে বাধা দেয় । বলে, তুমি অসুস্থ মানুষ ৷ তোমাকে ভোট দিতে হবে না ৷ পরবর্তীতে গেটের সামনে থেকে ফিরে চলে আসি । কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে জানি না ৷ তবে আমি ভোট দিতে পারলাম না ৷" তপন সিং নামে আরেক ভোটারের কথায়, "আমি ভোট দিতে যাচ্ছিলাম সেই সময় আমাকে ওখানকার তৃণমূলের কর্মীরা বাধা দেয় । তারপরে আমার কাছ থেকে সমস্ত কাগজপত্র কেড়ে নেয় । আমি ফিরে চলে আসি ।"
বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, "বংশীহারী ব্লকের পাথরঘাটা এলাকায় দিলকণ্ঠী সমবায় সমিতির ভোট চলছিল । আমাদের কর্মীরা ভোট দিতে গেলে তাদেরকে বাধা দেয় তৃণমূল কর্মীরা । পরবর্তীতে এই নিয়ে রাস্তা অবরোধ করতে গেলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের প্রচণ্ডভাবে মারধর করে ৷ তাতে বেশ কয়েকজন আহত হয় । তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে । খবর পেয়ে আমি ও গঙ্গারামপুর বিধানসভার বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় যাই । আমরা এই সমবায় ভোট বয়কট করলাম ।"
তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুবাস ভাওয়াল বলেন, "পাথরঘাটা এলাকায় সমবায় ভোটে কোনও গণ্ডগোল হয়নি । বরঞ্চ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা আমাদের তৃণমূল কর্মীদেরকে বাধা দিচ্ছিল । তাতে আমাদের তৃণমূল কর্মী সমর্থক বেশ কয়েকজন আহত হয় । এখন সুন্দরভাবে ভোট চলছে ।"
গঙ্গারামপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "দিলকণ্ঠী সমবায় সমিতির ভোটকে ঘিরে প্রথম অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় । পরবর্তীতে পুলিশে হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় । এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ।"