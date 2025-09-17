আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন শিক্ষকের ! 20 দিন পর উদ্ধার বস্তাবন্দি 2 টুকরো দেহ
শিক্ষকের বিরুদ্ধে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ৷ তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন অভিযুক্ত !
Published : September 17, 2025 at 5:13 PM IST
রামপুরহাট, 17 সেপ্টেম্বর: নিখোঁজ হওয়ার 20 দিন পর দু-টুকরো অবস্থায় আদিবাসী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার করল পুলিশ ৷ পরিবারের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ৷ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছাত্রীর স্কুলের শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আটদিন ধরে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশের কাছে খুনের স্বীকারক্তি অভিযুক্তের ! বীরভূমের রামপুরহাটের ঘটনায় একটি ব্রিজের নীচ থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় টুকরো করা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, গত 28 অগস্ট সকালে স্কুলেরই শিক্ষক মনোজকুমার পালের কাছে টিউশন পড়তে গিয়েছিল সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী ৷ টিউশনের সময় পেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও সে বাড়ি না-ফেরায়, পরিবারের লোকজন খোঁজখবর শুরু করে ৷ স্থানীয়রাও খোঁজাখুজি শুরু করেন ৷ কিন্তু, মেয়ের কোনও খোঁজ না-পেয়ে রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার ৷
এই ঘটনায় মেয়ের শিক্ষক মনোজকুমার পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে মনোজকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মনোজের উপর সন্দেহ হয় তদন্তকারীদের ৷ কিন্তু, তিনি অভিযোগ স্বীকার না-করায় ও কোনও প্রমাণ না-থাকায়, একদিন পর মনোজকে ছেড়ে দেয় পুলিশ ৷ এরপর তাঁর গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করেন তদন্তকারীরা ৷
সেই মতো লাগাতার নজরদারির পর আটদিন আগে মনোজকে ফের আটক করেন তদন্তকারীরা ৷ এবার শুরু হয় ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ ৷ আটদিন ধরে আটক করে রেখে ওই শিক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয় ৷ তবে, ম্যারাথন জেরায় ওই ছাত্রীকে কোথায় আটকে রেখেছেন বা তার সঙ্গে কোনও অপরাধ ঘটেছে কি না, তা বের করতে পারেনি পুলিশ ৷ তবে, মঙ্গলবার অবশেষে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের সামনে নতিস্বীকার করেন মনোজ ৷
পুলিশ জানতে পারে, ওই নাবালিকা কিশোরীকে খুন করে, তার দেহ টুকরো করে বস্তায় ভরে রামপুরহাটের কালিডাঙা সংলগ্ন একটি ব্রিজের নীচে ফেলে দেন মনোজকুমার পাল ৷ এরপর মঙ্গলবার রাতেই পুলিশ সেখানে অভিযান চালায় ৷ সেখানে দু’টুকরো অবস্থায় ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয় ৷ প্রাথমিক তদন্তে দেহটি ওই ছাত্রীর বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ ৷ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে ৷ পুলিশের অনুমান, নৃশংস এই খুনের পর প্রমাণ লোপাট করতেই দেহ টুকরো করে বস্তায় ভরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ৷
কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে কেন ওই ছাত্রীকে খুন করলেন অভিযুক্ত শিক্ষক ? যা নিয়ে মৃত ছাত্রীর পরিবারের তরফে তাঁদের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ করা হয়েছে ৷ এ নিয়ে মৃত ছাত্রীর মা বলেন, "আমার মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে ৷ আমি চাই ওই শিক্ষকের ফাঁসি হোক ৷ আমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল ওই শিক্ষক ৷ একবার আমার মেয়ে আমাকে ওই শিক্ষকের কথা বলেছিল ৷ কীভাবে খুন করেছে আমি জানি না ৷"
এ নিয়ে বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "1 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ আর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে আরও স্পষ্ট হবে বিষয়টা ৷ বাকি ডিটেলস পরে জানাব ৷" তবে, পুলিশের তরফে ধর্ষণের বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাওয়া হয়নি ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই এ নিয়ে নিশ্চিত হতে পারবেন তদন্তকারীরা ৷