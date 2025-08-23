ETV Bharat / state

মেদিনীপুর শহরে সরকারি সুবিধা-বঞ্চিত 25 আদিবাসী পরিবার, দায় স্বীকার নিয়ে দ্বন্দ্ব তৃণমূলে

মেদিনীপুর শহরের 25টি আদিবাসী পরিবার কোনও সরকারি সুবিধা পায় না বলে অভিযোগ ৷ কেন এই পরিস্থিতি ?

মেদিনীপুর শহরে সরকারি সুবিধা-বঞ্চিত 25 আদিবাসী পরিবার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 8:53 PM IST

মেদিনীপুর, 23 অগস্ট: এবার মেদিনীপুর শহরেই বঞ্চিত আদিবাসী দুঃস্থ পরিবার ! সরকারি নানা প্রকল্প থাকলেও মেদিনীপুর শহরেই আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের বঞ্চনার অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ যদিও ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন শাসক দলের মেদিনীপুরের পুরপ্রধান ও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে । যদিও এই ঘটনায় শাসক দলকে নিশানা করেছে বিজেপি ।

মেদিনীপুর শহরের 8 নম্বর ওয়ার্ডের কামারআড়া এলাকায় বাস 25টি আদিবাসী পরিবারের । এই পরিবারগুলোই সরকারি আবাস যোজনা থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ । মেলেনি সরকারি আবাস যোজনার বাড়ি । অধিকাংশের মিলছে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, জয় জোহার ভাতা কিংবা অন্য কোনও সুযোগ-সুবিধা । বাড়ি বলতে আছে শুধু একটা করে ত্রিপলের ছাউনি । নেই বিদ্যুৎ সংযোগ । বঞ্চিত মানুষদের অভিযোগ, ভোটের সময় নেতারা আসেন, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন । ভোট পেরোলে আর দেখা মেলে না নেতাদের । বছরের পর বছর ধরে বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের ।

মেদিনীপুর শহরে সরকারি সুবিধা-বঞ্চিত 25 আদিবাসী পরিবার (ইটিভি ভারত)

অভিযোগকারী কার্তিক মুর্মু, ঝুনু মান্ডিরা বলেন, "কোনোক্রমে এই ত্রিপল চাপা দিয়ে দিন কাটাচ্ছি । বহুবার সরকার পক্ষ এবং এলাকার কাউন্সিলরকে আবেদন জানিয়েছে ৷ কিন্তু ঘর হয়নি আমাদের । বর্ষাকাল এলেই আমরা তীব্র সমস্যায় সম্মুখীন হই । তবে ওঁরা অনেকবার ধরে বলছেন করে দেব ৷ যদিও এখনও করে দেননি আমাদের ঘর । বৃষ্টি-জল হলে কারও বাড়িতে আশ্রয় পাই না ৷ তাই আমরা এখানেই পড়ে থাকি । কোনও কিছুই সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইনি আমরা ।’’

আদিবাসী বঞ্চনার ঘটনায় নিজেদের মধ্যেই দ্বৈরথে জড়িয়েছে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর । দু’জনেই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেও দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন ৷ নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান । সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি, কোথাও গাফিলতি রয়ে গিয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন ৷ যাঁদের পাকা বাড়ি আছে, তাঁরা বাড়ি পেয়েছেন বলে চাঞ্চল্যকর কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে । চেয়ারম্যান আরও জানান, ইতিমধ্যেই ওই 15টি আদিবাসী পরিবারের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ অতি দ্রুত বাড়ি তৈরি করা হবে ৷

মেদিনীপুর শহরে সরকারি সুবিধা-বঞ্চিত 25 আদিবাসী পরিবার (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, ‘‘এমন পরিস্থিতি, তা আমি ভাবতে পারিনি ৷ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী ৷ তারা আটকে রাখছে বলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ কিন্তু রাজ্যের টাকাতেই এই আদিবাসীরা এবার বাড়ি পাবেন ৷’’

8 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী সম্পূর্ণ অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে দায় চাপিয়েছে পুরসভার ঘাড়ে । পুরপ্রধান কাউন্সিলরকে এড়িয়ে কীভাবে সরাসরি বাড়ি তৈরি করার উদ্যোগ নিতে পারেন সেই প্রশ্নও তুলেছেন ওই তৃণমূল কাউন্সিলর । তিনি বলেন, ‘‘মেদিনীপুর শহরে এখনও বেশ কিছু পরিবার অবহেলিত ৷ আমরা তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারিনি ৷ এই ওয়ার্ডেও এই পরিস্থিতি ছিল ৷ চেষ্টা করছি তাঁদের সমস্যার সমাধান করার ৷’’

মেদিনীপুর শহরে সরকারি সুবিধা-বঞ্চিত 25 আদিবাসী পরিবার (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে এই ঘটনায় শাসক দলকে নিশানা করেছে বিজেপি । বিজেপি নেতা অরূপ দাস বলেন, "আদিবাসীদের বঞ্চনা নতুন নয় ৷ তৃণমূল নেতারা ভোটের কারণে আদিবাসীদের ব্যবহার করে ৷ কিন্তু সমস্ত পরিষেবা থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে । শতাব্দী প্রাচীন এই পুরসভায় চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরের দ্বৈরথে ফল ভুগছে আদিবাসী পরিবারগুলি ৷’’

রাজনৈতিক তরজা যাই থাকুক না কেন, শহরের এই আদিবাসী পরিবারগুলো কি আদৌও সুবিধা পাবে ? সরকারের এত জনমুখী প্রকল্পের মাঝে আর কতদিন বঞ্চনার শিকার হতে হবে আদিবাসী পরিবারগুলোকে, সেটাই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন ।

