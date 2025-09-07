ETV Bharat / state

ভিড়ের ঝক্কি এড়াতে পুজো পরিক্রমা পরিষেবা, রুট ও ভাড়া জানুন

পরিবহণ দফতরের বিশেষ উদ্যোগে দুর্গাপুজোয় থাকছে বনেদি বাড়ি থেকে থিমের পুজো ঘোরার বাস ও জলযান পরিষেবা ৷ অগ্রিম বুকিং বাধ্যতামূলক ৷

ETV BHARAT
ভিড়ের ঝক্কি এড়াতে পুজো পরিক্রমা পরিষেবা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোয় প্যান্ডেল হপিংয়ের বাড়তি ভিড় ও যানজটের ঝক্কি এড়াতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্যের পরিবহণ দফতর । উৎসবপ্রিয় মানুষের কথা মাথায় রেখে দফতরের পক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে যে, এবার পুজোর ক’দিন শহর ও শহরতলিকে কেন্দ্র করে চালু হবে একাধিক পুজো পরিক্রমা পরিষেবা । বিশেষ এসি বাস, বিলাসবহুল কোচ, এমনকি জলযানে চড়েও ঘুরে দেখা যাবে কলকাতার বনেদি বাড়ির ঐতিহ্যবাহী পুজো থেকে শুরু করে জনপ্রিয় থিমের মণ্ডপ ।

পরিবহণ দফতরের এক কর্তা জানান, "সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে এবং সাচ্ছন্দ্যে কলকাতার বিভিন্ন খ্যাতনামা পুজো ঘুরে দেখতে পারেন, সেই কারণেই এই বিশেষ পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"

জানা গিয়েছে, অষ্টমীর দিনে এসপ্ল্যানেড থেকে ছাড়বে বিশেষ এসি বাস ৷ যাত্রীরা এই রুটে দেখতে পাবেন শোভাবাজার রাজবাড়ি, লাহাবাড়ি, হাতিবাগান দত্তবাড়ি, বাগবাজার মল্লিকবাড়ি, চোরবাগানের মিত্রবাড়ি এবং নীলমণি মিত্র স্ট্রিটের পুজো । ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে 500 টাকা ।

বারাসত এবং কল্যাণী থেকেও থাকছে বনেদি বাড়ির পুজো পরিক্রমা ৷ সপ্তমী ও অষ্টমীর দিনে যাত্রীরা এই রুটে পৌঁছে যেতে পারবেন ঐতিহ্যবাহী বাড়িগুলিতে । বারাসত থেকে ভাড়া 2000 টাকা এবং কল্যাণী থেকে ভাড়া 2300 টাকা ধরা হয়েছে ।

আরও আরামদায়ক পরিষেবা হিসেবে থাকছে বিলাসবহুল এসি বাস । সপ্তমীর দিনে শিবপুর, চিংড়িঘাটা, গড়িয়া এবং জোকা থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে । রুটে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রীভূমি, সুরুচি সংঘ, বড়িশা ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার-সহ কলকাতার বিখ্যাত থিম পুজো । এই সফরের ভাড়া রাখা হয়েছে 2200 টাকা । নতুন সংযোজন হিসেবে থাকছে জলপথে পুজো পরিক্রমা । সপ্তমী এবং অষ্টমীতে মিলেনিয়াম পার্ক থেকে বিশেষ ভেসেল ছাড়বে । যাত্রীরা ঘাটে নেমে ঘুরে দেখতে পারবেন উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো । ভাড়া 5000 টাকা, যার সঙ্গে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ।

দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দাদের জন্য ঢাকুরিয়া এবং আনন্দপুর থেকেও থাকছে বিশেষ বাস পরিষেবা । সপ্তমী ও অষ্টমীর দিনে যাত্রীরা ঘুরে দেখতে পারবেন গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ এবং আশপাশের জনপ্রিয় পুজো । ভাড়া 2200 টাকা । কামারহাটি সংলগ্ন এলাকার মানুষের জন্য অষ্টমীর দিনে চালু হবে নন-এসি বাস । যাত্রা শুরু হবে বাজারের মোড় থেকে এবং যাত্রীদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে কামারহাটি, উত্তরেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বরের পুজো । ভাড়া 1500 টাকা । ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং নবমীতে শহরতলি থেকেও বাস পরিষেবার ব্যবস্থা থাকছে, যা কলকাতার বড় বড় মণ্ডপে নিয়ে যাবে যাত্রীদের । এই রুটের ভাড়া রাখা হয়েছে 2000 টাকা ।

পরিবহন দফতর জানিয়েছে, প্রতিটি পরিষেবার ক্ষেত্রেই অনলাইনে বা অফলাইনে অগ্রিম বুকিং বাধ্যতামূলক । এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে সরকারি ওয়েবসাইট www.wbtconline.in-এ । দফতরের তরফে আশা করা হচ্ছে, এই উদ্যোগে দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে সাধারণ মানুষ আরামদায়কভাবে ঠাকুর দেখতে পারবেন এবং এভাবেই উৎসবের আনন্দ আরও বাড়বে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TRANSPORT SERVICES FOR DURGA PUJASPECIAL BUS SERVICES FOR DURGA PUJAদুর্গাপুজোয় বিশেষ পরিষেবাDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.