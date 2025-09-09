গ্রামবাসীদের অজান্তেই অ্যাকাউন্ট বানিয়ে লেনদেন, ব্যাংকের আড়ালে জালিয়াতি

গ্রামবাসীদের অজান্তেই অ্যাকাউন্ট বানিয়ে লেনদেন, ব্যাংকের আড়ালে জালিয়াতি
অজান্তেই একজনের নামে তৈরি হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ৷ সেই অ্যাকাউন্টে চলছে লেনদেন ৷ জানতেই পারছেন না গ্রামবাসীরা ৷ এভাবেই অর্থ প্রতারণা চলছে মালদার গ্রামে ৷
মালদা, 9 সেপ্টেম্বর: জালিয়াতির নতুন নকশা ৷ প্রত্যন্ত গ্রামে একটি বেসরকারি ব্যাংকের আড়ালে চলছে এই জালিয়াতি ৷ গরিব, স্বল্পশিক্ষিত গ্রামবাসীদের আধার কার্ড ঠিক করার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে জালিয়াতি চালানোর অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যাংকের এক গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের কর্ণধারের বিরুদ্ধে ৷ বিষয়টি জানতে পেরে ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অন্তত দু’জন গ্রামবাসী ৷ পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে মাথায় হাত খোদ বিডিওর ৷ ঘটনাটি তদন্তের জন্য জেলা সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের শ্রীপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচিলা গ্রামে ৷
কুচিলা গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাগুরা গ্রাম ৷ সেই গ্রামেই বছর দুয়েক ধরে একটি বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র চালান জাকির শরিফ নামে এক ব্যক্তি ৷ অভিযোগ, তিনি আধার কিংবা প্যান কার্ড সংশোধনের নামে গরিব গ্রামবাসীদের ডেকে তাঁদের নামে ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন ৷ সেসব ভুয়ো অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন সময় টাকা ঢোকে ৷ সেই টাকা তিনি নিজে তুলে নেন ৷
প্রমাণ লোপাট করতে নানা আছিলায় গ্রামবাসীদের মোবাইল ফোন হস্তগত করে লেনদেনের মেসেজ মুছে ফেলেন ৷ সেই মেসেজ থেকেই তাঁর এই জালিয়াতি সবার সামনে এসেছে ৷ এনিয়ে বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করায় তিনি সবাইকে হুমকি দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ ৷ যদিও পরিস্থিতি ঘোরালো হলে তিনি নিজের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র তালাবন্ধ করে উধাও হয়ে গিয়েছেন ৷
জাকিরের প্রতারণার শিকার, কুচিলা গ্রামের আবদুল বারি বলছেন, "আমার আধার কার্ডে নাম ভুল ছিল ৷ সেই ভুল ঠিক করতে জাকিরের কাছে গিয়েছিলাম ৷ সেই সুযোগে সে আমার নথিপত্র নিয়ে জালিয়াতি করে আমার নামে ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বানিয়ে নেয় ৷ ও আমার মোবাইল ফোন নিজের হাতে নিয়েছিল ৷ একটি ওটিপি আমার ফোনে আসে ৷ সেই ওটিপি ও নিয়ে নেয় ৷ আমি এর বিন্দুমাত্র কিছু জানতাম না ৷"
তিনি আরও জানান, "ওই ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময় এলেই ও ফোন করে আমাকে ডাকে ৷ অনলাইনে আমার সংশোধিত আধার কার্ড এসেছে কি না তা দেখার কথা বলে আমার মোবাইল ফোন নিয়ে নেয় ৷ কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করার পর ফের আমাকে ফোন ফেরত দিয়ে দেয় ৷ মাঝেমধ্যে এই ঘটনা চলছিল ৷ কিন্তু শেষবার যখন ও আমার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেয়, তার মেসেজ আমার ফোনে থেকে যায় ৷ এদিকে অনেক মেসেজ আসার জন্য আমার মোবাইল ফোনটা হ্যাং হয়ে যাচ্ছিল ৷ তাই আমি ভাইপোকে মেসেজগুলো মুছে ফেলতে বলি ৷ তখন ভাইপো আমাকে বলে, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 38 হাজার টাকা তোলা হয়েছে ৷ সেই টাকা কীসের, আমিও জানি না ৷ তাই আমি ব্যাংকে যাই ৷ আমার নামে থাকা ওই অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট তুলে দেখি, সেখান থেকে তিন দফায় এক লাখ 11 হাজার টাকা তোলা হয়েছে ৷"
আবদুল বারির কথায়, "আমার মোবাইল ফোনের মেসেজ বক্সে যে টাকা তোলার মেসেজ এসেছে, সেটা আমার টাকা নয় ৷ আমার বার্ধক্য ভাতার টাকা অন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ঢোকে ৷ সেই অ্যাকাউন্টে আমার ভাতার টাকা ঠিক সময়েই ঢুকেছে ৷ এখানে আমার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে এই প্রতারণা করা হয়েছে ৷ ওই বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার সামর্থ আমার নেই ৷ আমি গরিব মানুষ ৷ ওই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে অনেক টাকা লাগে ৷ অত টাকা কোথায় পাব ?"
এই নিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানান তিনি ৷ আবদুল বারি বলেন, "আমি ভয় পাচ্ছি, এই ভুয়ো অ্যাকাউন্টের জন্য কোনও সমস্যায় না-পড়ি ৷ আমি চাই, এই ভুয়ো অ্যাকাউন্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করা হোক ৷ আমি জাকিরের সঙ্গে আর যোগাযোগ করিনি ৷ তবে ও জেনেছে আমি বিডিওকে অভিযোগ করেছি ৷ তারপর থেকে দেখা হলেই ও সঙ্গীসাথী নিয়ে আমাকে মারধরের হুমকি দিচ্ছে ৷ তবে এই ঘটনায় আমি জাকিরের শাস্তি চাই ৷ তবে শুধু আমার সঙ্গে নয়, এমন ঘটনা এলাকার আরও অনেকের সঙ্গে ঘটেছে ৷"
মাগুরা গ্রামের শেখ নাসিরুদ্দিন জানাচ্ছেন, "জাকির শরিফের কম্পিউটারের দোকান আছে ৷ ব্যাংকের টাকাপয়সা লেনদেন করে ৷ আধার কার্ড, প্যান কার্ড, জন্মের শংসাপত্র-সহ বিভিন্ন নথিপত্রে থাকা ভুলভ্রান্তিও ঠিক করে সে ৷ শুনেছি, ও অনেকের নামে ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে প্রচুর টাকা লেনদেন করেছে ৷ প্রায় 15 দিন ধরে এই ঘটনা চলছে বলে জানতে পেরেছি ৷ গরিব গ্রামবাসীদের ডেকে নথিপত্রে ভুল সংশোধনের মেসেজ এসেছে কি না তা দেখার আছিলায় তাঁদের মোবাইল ফোন হস্তগত করে টাকা লেনদেনের মেসেজ উড়িয়ে দিত সে ৷ তবে এক গ্রামবাসীর ফোন থেকে দু’বার মেসেজ মুছে ফেলতে পারলেও তৃতীয় মেসেজটা মুছতে পারেনি ৷"
নাসিরুদ্দিন আরও বলেন, "গ্রামবাসীরা জানেন না, তাঁদের নামে এই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ৷ অনেকের সঙ্গেই সে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত ওর বিরুদ্ধে কেউ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ৷ এই জালিয়াতিতে ওর সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে ৷ কোথা থেকে এত টাকা অ্যাকাউন্টগুলিতে ঢুকছে, সেটাই এখন চিন্তার বিষয় ৷ মূলত গরিব মানুষজনকেই ও নিশানা করেছে ৷"
ওই গ্রামের এক মহিলা রোজিনা বিবিও জাকিরের নিশানার শিকার ৷ তাঁর অভিযোগ, "আমি জাকিরের কাছে আধার কার্ড ঠিক করতে গিয়েছিলাম ৷ সেই কাজের জন্য সে আমার আঙুলের ছাপ নেয় ৷ কিন্তু সেসব ব্যবহার করে ও যে আমার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছে সেটা জানতাম না ৷ সেই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে ৷ আমি জানি না সেটা কীসের টাকা ৷ পরে জানতে পেরেছি, সেই টাকা নাকি বার্ধক্য ভাতার ৷ আমার বয়স 35 বছর ৷ আমার এখন সেই ভাতা পাওয়ার কথা নয় ৷ ভাতা পাওয়ার জন্য কোথাও আবেদনও করিনি ৷"
ছেলের স্কলারশিপের বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বিষয়টা জানতে পারেন বলে জানিয়েছেন রোজিনা বিবি ৷ তাঁর কথায়, "ছেলের স্কলারশিপের টাকা এসেছে কি না তা খতিয়ে দেখতে শিক্ষকরা আমার মোবাইল ফোনের মেসেজ দেখতে শুরু করেন ৷ তাঁরাই আমাকে এই ভুয়ো অ্যাকাউন্টের কথা বলেন ৷ পরে আমি ব্যাংক স্টেটমেন্ট বের করে গোটা ঘটনাটি জানতে পারি ৷ এনিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলে জাকির বলে, সে অ্যাকাউন্টে 40 হাজার টাকা ঢুকিয়েছিল ৷ তাই সে ওই টাকা তুলে নিয়েছে ৷ আমি বিডিওকে গোটা ঘটনা জানিয়েছি ৷ তারপর থেকেই জাকির আমাকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে ৷"
এনিয়ে রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা জানান, "অভিযোগ পেয়ে আমি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি ৷ দেখা যাচ্ছে, অন্যের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে তাতে মোটা টাকা ঢোকানো হচ্ছে, বেরিয়েও যাচ্ছে ৷ একটি অ্যাকাউন্টে এক মাসে 28 বার টাকা ঢুকেছে বলেও দেখা গিয়েছে ৷ কিন্তু কোথা থেকে এসব ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না ৷ এই ঘটনার সঙ্গে কোনও জঙ্গিগোষ্ঠীর সম্পর্ক রয়েছে কি না সেটাই এখন চিন্তার ৷ বিষয়টি নিয়ে আমি জেলা সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেছি ৷ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে ৷"