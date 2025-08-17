শিলিগুড়ি, 17 অগস্ট: নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে ইলেক্ট্রিফিকেশন, শেড নির্মাণ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বাতিল করা হল 9টি ট্রেন । সেই সঙ্গে, একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ ছোট করে দেওয়া হয়েছে। বেশকিছু ট্রেন চলবে ঘুরপথে ৷ তার ফলে যাত্রা শেষ করতে নির্ধারিত সময়ের থেকে খানিকটা অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে ৷ সবমিলিয়ে আগামী কয়েকদিন সমস্যায় পড়তে হবে যাত্রীদের ৷ এমনটাই মনে করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ ।
রেল কর্তৃপক্ষের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একাধিক ট্রেনের সময়সূচিও পরিবর্তন করা হয়েছে । বাতিলের তালিকায় রয়েছে এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার, এনজেপি-বঙ্গাইগাঁও প্যাসেঞ্জার ট্রেন । আংশিক বাতিলের তালিকায় রয়েছে শতাব্দী এক্সপ্রেস ।
এই প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, "এনজেপি স্টেশনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু কাজ করা হচ্ছে । সেই কারণে কিছু ট্রেন বাতিল, কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচির পরিবর্তন এবং কয়েকটি ট্রেনকে ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"
বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা:-
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাতিল হওয়া ট্রেনগুলি হল-
55749 এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার (17–20 অগস্ট)
55752 হলদিবাড়ি-এনজেপি প্যাসেঞ্জার (17-20 অগস্ট)
15710 এবং 15709 এনজেপি-মালদা টাউন-এনজেপি এক্সপ্রেস (17-20 অগস্ট)
15703 এবং 15704 এনজেপি-বঙ্গাইগাঁও-এনজেপি এক্সপ্রেস (17-20 অগস্ট)
75721 শিলিগুড়ি জংশন-হলদিবাড়ি ডিইএমইউ (19 অগস্ট)
75722 হলদিবাড়ি-শিলিগুড়ি জংশন ডিইএমইউ (20 অগস্ট)
55750 হলদিবাড়ি-এনজেপি প্যাসেঞ্জার
15778 আলিপুরদুয়ার জংশন-এনজেপি ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস
ঘুরপথে চলবে যেসমস্ত ট্রেন-
12041 হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস 19 অগস্ট নিউ জলপাইগুড়ির বদলে কিষাণগঞ্জ থেকে ছাড়বে ।
12042 নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস 20 অগস্ট নিউ জলপাইগুড়ির বদলে কিষাণগঞ্জ থেকে ছাড়বে ।
52541 এবং 52540 এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন 19 অগস্ট নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বদলে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়বে । ফেরার সময়ও যাত্রাপথ শিলিগুড়ি জংশনেই শেষ হবে ।
ট্রেনের সময়সূচিতে এই পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়বেন যাত্রীরা । তবে, সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার পর পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ।