ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি, দাঁড়িয়ে একাধিক দূরপাল্লা ও লোকাল ট্রেন - TRAIN SERVICES DISRUPTED

ছুটির সকালে চূড়ান্ত যাত্রী ভোগান্তি ৷ ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় মাঝপথে থেমে গেল ট্রেন ৷ ওই রুটে স্তব্ধ ট্রেন চলাচল ৷

New farakka Junction Station
ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে মালদা-আজিমগঞ্জ লোকাল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 24, 2025 at 10:33 AM IST

ফরাক্কা, 24 অগস্ট: ওভারহেডের তার ছিঁড়ে স্তব্ধ রেল পরিষেবা ৷ ফরাক্কা ব্যারাজের উপর আটকে ডাউন মালদা-আজিমগঞ্জ লোকাল । রবিবার সকাল 8টা থেকে মালদা শাখার ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে । বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একাধিক ট্রেন । ঘটনাস্থলে রয়েছেন রেলের আধিকারিকরা । তবে কখন ফের ওই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে এখনও পরিষ্কার নয় ।

এদিন সকালে মালদা থেকে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ঢুকছিল ডাউন মালদা আজিমগঞ্জ লোকাল । স্টেশনে পৌঁছনোর আগেই ট্রেনটি ফরাক্কা ব্যারাজের উপর আসার সময় ওভার হেডের তার ছিঁড়ে আটকে যায় । কীভাবে ওভার হেড তার ছিঁড়ল তাও স্পষ্ট নয় । আচমকা ব্যারাজের উপর ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ।

New farakka Junction Station
মাঝপথে দাঁড়িয়ে ডাউন মালদা-আজিমগঞ্জ লোকাল (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনায় নিউ ফরাক্কা জংশনের স্টেশন মাস্টার রবীন কুমার বলেন,"দ্রুত মেরামতির চেষ্টা করছি আমরা ৷ রিকভারি ভ্যান আসছে ৷ রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন ৷ যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে ৷"

ওই ট্রেনের বহু যাত্রী ফরাক্কা থেকে দূরপাল্লার ট্রেন ধরবেন বলে জানান । নিউ ফরাক্কা জংশন থেকে কুলিপ এক্সপ্রেস ধরে পাকুড় যাবেন এক যাত্রী । তিনি বলেন, "এক ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক না হলে আমি কুলিপ এক্সপ্রেস ধরতে পারব না । কুলিপের টিকিট কাটা রয়েছে । বহু যাত্রী আজিমগঞ্জ জংশন থেকে অন্য ট্রেন ধরবেন । ডাউন লাইনে তার ছেঁড়ায় বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে আপ লাইনও । উভয় লাইনেই ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে । ফরাক্কা, নিমতিতা, সাগরদিঘি ও নলহাটি-সহ একাধিক স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে । যাত্রীদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে । যদিও কখন ট্রেন ছাড়বে তা প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷

New farakka Junction Station
নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশনের কাছে ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি (ইটিভি ভারত)

New farakka Junction Station
মাঝপথে দাঁড়িয়ে ডাউন মালদা-আজিমগঞ্জ লোকাল (ইটিভি ভারত)

New farakka Junction Station
নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশনের কাছে ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি (ইটিভি ভারত)

EASTERN RAILWAY MALDA DIVISIONEASTERN RAILWAYNEW FARAKKA JUNCTIONওভারহেড তার ছিঁড়ে ট্রেন বন্ধTRAIN SERVICES DISRUPTED

