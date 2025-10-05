ETV Bharat / state

ধস সরিয়ে শুরু যান চলাচল, পাহাড় থেকে পর্যটকরা ফিরবেন কোন রুটে ?

পাহাড়ে আটকে এখনও শতাধিক পর্যটক ৷ খুলেছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ ধস সরিয়ে স্বাভাবিক দার্জিলিংগামী রাস্তাও, তবে বিচ্ছিন্ন মিরিক ৷

DARJEELING LANDSLIDE
রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত পাহাড় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 5 অক্টোবর: রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত পাহাড় ৷ ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 20 জনের। এদিকে আবার মানেভঞ্জনে ভারত-নেপাল সীমান্তে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ নেপাল নাগরিকের। তাঁদের উদ্ধারে নেপাল পুলিশ সহযোগিতা নেয় এসএসবি জওয়ানদের ৷ এসএসবি জওয়ানের 30 জনের একটি বিশেষ দল সেখানে উদ্ধার কাজ চালিয়ে পাঁচ জনের দেহ উদ্ধারে সক্ষম হয়। বৃষ্টি কিছুটা থামতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় ধস সরিয়ে সড়ক স্বাভাবিক করার কাজ ৷

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে উদ্ধারকাজে তিনটে কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল পাঠানো হয়েছে দার্জিলিং, নাগরাকাটা এলাকায়। আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে সেনা ও পুলিশের তরফে। চালু করা হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরও। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নেপালের নাগরিকরা হল নেপালের ডোলখা জেলার ময়নাপোখরির বাসিন্দা দীপ বাসনেট (46), ভবানী বাসনেট (44), দিপীকা বাসনেট (12), নেপালের ইলামের বাসিন্দা মনমায়া ছেত্রী (67), রশ্মিকা ছেত্রী (10)।

খুলেছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক (ইটিভি ভারত)

পর্যটকদের পাহাড় থেকে শিলিগুড়ি ফিরতে ব্যাপক সমস্যা

পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন পুলিশ অ্যাসিস্টেন্ট বুথ তৈরি করে সাহায্য করা শুরু হয়েছে ৷ সুকনায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তরফে পর্যটকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে আটকে পড়া পর্যটকদের এদিন পাহাড় থেকে শিলিগুড়ি ফিরতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেখানে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টা লাগার কথা সেখানে 6 থেকে 7 ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকে টানা ধস সরানোর কাজ শুরু করে জিটিএ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন।

DARJEELING LANDSLIDE
ভাঙাচোরা পাহাড় (ইটিভি ভারত)

ধস সরিয়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে বিকেল থেকে, দেখে নিন রুট

  • বাংলা-সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে ধস সরিয়ে যান চলাচল শুরু করা গিয়েছে। তবে ওই সড়কে ধসের ঝুঁকি রয়েছে।
  • অন্যদিকে, বিকল্প 317-এ জাতীয় সড়ক থেকেও ধস সরানো গিয়েছে। ওই সড়ক দিয়েও যান চলাচল শুরু হয়েছে।
  • অন্যদিকে, মিরিক থেকে পশুপতি হয়ে ঘুম যাওয়ার সড়ক স্বাভাবিক হয়েছে।
  • তবে, মিরিক থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য সুখিয়াপোখরি হয়ে ঘুম হয়ে কার্শিয়াং হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ৷
  • শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার 110 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকেও ধস সরিয়ে যাতায়ার স্বাভাবিক হয়েছে।
  • যদিও দুধিয়া হয়ে মিরিক যাওয়ার সড়ক বন্ধই রয়েছে। একইভাবে দার্জিলিং থেকে পুলবাজার যাওয়ার সড়কটিও বন্ধ রয়েছে।

প্রশাসন থেকে পর্যটকদের বক্তব্য

DARJEELING LANDSLIDE
ভাঙাচোরা পাহাড় (ইটিভি ভারত)

শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, "পাহাড়ে বিপর্যয়ের কারণে অনেক পর্যটকরা সমস্যায় পড়েছেন। তাদের সাহায্যের জন্য পুলিশ অ্য়াসিস্ট্যান্ট বুথ চালু করা হয়েছে। কোনও পর্যটকদের কোনওরকম অসুবিধা হলে আমরা সাহায্য করব। হেল্প লাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে।"

DARJEELING LANDSLIDE
ভাঙাচোরা পাহাড় (ইটিভি ভারত)

বহরমপুরের এক পর্যটক সঞ্জু ঘোষ বলেন, "রাতে টানা বৃষ্টি হয়েছে। সকালে শিলিগুড়ির জন্য রওনা দিই। আসার সময় অনেক জায়গায় ধস নামে । তবে পুলিশ ও সেনা ভীষণ তৎপর।" আরেক পর্যটক বিজন দে বলেন, "এত ধস নেমেছে বলার নেই। আড়াই ঘণ্টার রাস্তা 6 ঘণ্টায় এলাম। খুব খারাপ পরিস্থিতি।"

DARJEELING LANDSLIDE
ভেসে গিয়েছে বাড়ি (ইটিভি ভারত)

এদিকে, পাহাড় পরিস্থিতির জন্য জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার দাবি তুলেছে পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো। কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্যের আবেদন করেছেন তাঁরা।

DARJEELING LANDSLIDE
6 অক্টোবর বাতিল করা হয়েছে একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন (ইটিভি ভারত)

এর পাশাপাশি আগামিকাল 6 অক্টোবর বাতিল করা হয়েছে একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন ৷ একনজরে দেখে নিন সেই তালিকা ৷

  • 15467 শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস
  • 75741 শিলিগুড়ি-ধুবড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস
  • 75725 শিলিগুড়ি-নিউ বঙ্গাইগাঁও (DMU)
  • 15777 নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার টুরিস্ট এক্সপ্রেস
  • 15464 শিলিগুড়ি-বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস
  • 55422 বালুরঘাট-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার

