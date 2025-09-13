ETV Bharat / state

প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে যান নিয়ন্ত্রণ শহরে, 14 ও 15 তারিখ কোন পথে নো-এন্ট্রি

14 এবং 15 সেপ্টেম্বর শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ভারী পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি বন্ধ থাকবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ৷

PM Modi visit in kolkata
প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে 14 ও 15 তারিখ যান নিয়ন্ত্রণ শহরে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2025

কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: আগামী সোমবার, 15 সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ভারতীয় সেনার যৌথ কমান্ডার সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন তিনি । আর তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। কলকাতায় কড়া ট্রাফিক বিধিনিষেধ জারি করেছে লালবাজার ৷

শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে নগরপাল মনোজ ভার্মা যান চলাচলের উপর কী কী নিষেধাজ্ঞা জারি হবে তা সবিস্তারে তুলে ধরেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, 14 এবং 15 সেপ্টেম্বর শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ভারী পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে । 14 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ রবিবার দুপুর সাড়ে 3টে থেকে রাত 8টা পর্যন্ত এবং 15 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সোমবার সকাল সাড়ে 7টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি অনুযায়ী যান নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে বলে জানানো হয়েছে ।

14 সেপ্টেম্বরের নিষেধাজ্ঞা: রাজভবনের দক্ষিণ গেট থেকে আরআর অ্যাভিনিউ, রেড রোড হয়ে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড পর্যন্ত এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ তাছাড়া এজেসি বোস রোড থেকে হাসপাতাল রোড, লাভার্স লেন, খিদিরপুর রোড হয়ে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড, রেড রোড, আর আর অ্যাভিনিউ থেকে রাজভবনের দক্ষিণ গেট পর্যন্ত এলাকায় ভারী যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। মা উড়ালপুল ও এজেসি বোস উড়ালপুল নিয়েও আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের ৷

15 সেপ্টেম্বরের নিষেধাজ্ঞা: রাজভবনের দক্ষিণ গেট থেকে শুরু হয়ে আরআর অ্যাভিনিউ, রেড রোড, জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড হয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্ব গেট পর্যন্ত গাড়ি চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে । এর পাশাপাশি খিদিরপুর রোড এবং সংলগ্ন এলাকায়ও ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে ।

সম্পূর্ণ রাস্তা বন্ধ: এছাড়া 14 সেপ্টেম্বর সকাল 6টা থেকে 15 সেপ্টেম্বর রাত 10টা পর্যন্ত রাজভবনের আশপাশের রাস্তায় কোনও ভারী গাড়ি চলতে পারবে না । আরও জানা গিয়েছে, 14 সেপ্টেম্বর রাত 10টা থেকে 15 সেপ্টেম্বর বিকেল 4টে পর্যন্ত গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট থেকে এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট ক্রসিং, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট এবং বিবাদী বাগের দক্ষিণ ক্রসিং সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর সফরকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও কিছু রাস্তা বন্ধ করা হতে পারে ৷ বিকল্প পথে গাড়ি ঘোরানো হতে পারে । সেই বিষয়ে সেদিন দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক আধিকারিকরা শহরবাসীকে নির্দেশ দেবেন । তাই 14 ও 15 সেপ্টেম্বর যাত্রীদের বিকল্প পথ ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ ।

